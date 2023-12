Muere Jack Axelrod, actor de 'General Hospital', 'Anatomía de Grey', 'Ray Donovan' y 'The Office', a los 93 años

Jack Axelrod, actor conocido por interpretar el papel del jefe de la mafia Victor Jerome en General Hospital y por su participación como estrella invitada en series como Anatomía de Grey, The Office o Modern Family, ha fallecido a los 93 años, según confirmó su representante en un comunicado.

"Tuve el placer de pasar mucho tiempo con él en sus últimos años, ya que no tenía familia cercana", dijo Jennifer Garland en un comunicado a Entertainment Weekly. "Pasábamos mucho tiempo al aire libre, donde a Jack le encantaba hacer bocetos, leer artículos de prensa y recitar sonetos de Shakespeare". Los informes oficiales indican que Axelrod falleció el 28 de noviembre por causas naturales en Los Ángeles.

Axelrod apareció en la telenovela de la ABC durante 40 episodios entre 1987 y 1989. También había participado como estrella invitada en otras series como Kojak (1977), Canción triste de Hill Street (1984), Dallas (1983), El Juez (1986), Dinastía (1987), Forajidos (1987) y Night Court (1989).

Tras su paso por Hospital General, Axelrod interpretó a Arnie Zimmer en tres episodios de Knots Landing entre 1989 y 1990, y fue estrella invitada invitado en Murphy Brown (1992), Todo el mundo quiere a Raymond (1999), Boys Meets World (1999), Good vs Evil (1999), Jack & Jill (1999), Dharma & Greg (1999) y Star Trek: Voyager (2000).

Axelrod obtuvo un papel recurrente en la breve comedia de The WB The Help en 2004, interpretando al abuelo Eddie. Su siguiente papel recurrente fue en la serie dramática de Shonda Rhimes Anatomía de Grey, interpretando el papel de Charlie Yost. Axelrod participó también en ocho episodios de la comedia Me llamo Earl entre 2005 y 2008.

Otros créditos televisivos de Axelrod incluyen series como Alias, The Office, Raising Hope, Hot in Cleveland, Love Bites, Franklin & Bash, Mentes criminales, Animal Practice, Hawaii Five-0, Kirstie, Mulaney, Brooklyn Nine-Nine, Ray Donovan, Gilmore Girls: A Year in the Life, Baskets, Dice, Station 19 y No Activity. Su último crédito en televisión fue en Modern Family, interpretando a Harvey en un episodio de 2019 de la sitcom de ABC.

Los créditos cinematográficos de Axelrod incluyen la película Bananas de Woody Allen Hancock, con Will Smith; la secuela de Meet the Parents Little Fockers, la película dirigida por J.J. Abrams Super 8 en 2011 y Transformers: Dark of the Moon. Su último crédito cinematográfico fue en 2020 en la película Bad Therapy, dirigida por William Teitler y protagonizada por Alicia Silverstone, Rob Corddry y Michaela Watkins.

