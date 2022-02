Crítica: 'Sospechosos', al thriller de Apple TV+ con Uma Thurman no le hace un favor la emisión semanal

En el eterno debate de cuál es la mejor estrategia, episodio semanal o maratón, la respuesta depende siempre de la serie. En el caso de Sospechosos, el nuevo estreno de Apple TV+, queda claro que se beneficiaría de la segunda opción. Después de tres episodios, en los que Uma Thurman, su principal reclamo, queda reducida a un cameo, este techno thriller tiene un gran reto por delante para atraer a sus espectadores semana a semana.

Thurman interpreta Katherine Newman, una poderosa mujer de negocios estadounidense, cuyo hijo adolescente es secuestrado en un hotel de Nueva York por cuatro personas con máscaras de la familia real británica. Esta elección en particular hace que la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) y el FBI consideren automáticamente como sospechosos a cuatro ciudadanos británicos que coincidieron en ese hotel la noche en cuestión. Una razón como cualquier otra que los convierte en blanco de una investigación internacional y una vigilancia continua con las cámaras de seguridad de Londres, como si de Person of Interest se tratara.

Aunque rápidamente comprobaremos que le esconden secretos a sus seres queridos, tres de los sospechosos son, aparentemente, inocentes del crimen que se les acusa. Al cuarto no lo conoceremos hasta la mitad de la temporada, y el quinto, que se mantiene a la fuga de las autoridades, es claramente culpable de varios crímenes, incluidos varios asesinatos cometidos durante su huida, aunque en un principio no sepamos si está directamente relacionado con el caso principal.

Las vidas privadas y los secretos de los personajes principales no tienen per se demasiado interés o peculiaridades como para mantener el nivel de intriga que hace falta en una historia como esta. Y los conflictos entre los diferentes enfoques de la investigación entre las agencias de Estados Unidos y el Reino Unido son un territorio que hemos recorrido muchas veces ya, pero en algo ayuda que el reparto esté poblado de rostros conocidos de las series de televisión, como Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.) o Noah Emmerich (The Americans). Y que la factura de techno thriller y un buen uso de exteriores completen una estética atractiva en conjunto. atractivos.

Quién es responsable del secuestro y quién estaba simplemente en el lugar equivocado, obligado ahora por una casualidad a vivir bajo el escrutinio público es lo que tendrá que resolver la serie, que también propone otro interrogante: cuál es la verdad que debe confesar Katherine Newman si quiere ver a su hijo vivo una vez más. El principal misterio será, sin embargo, descubrir si la serie conseguirá mantener interesado a sus espectadores hasta el final para encontrar las respuestas.

Los nuevos episodios de 'Sospechosos' están disponibles los viernes en Apple TV+.

