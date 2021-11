Los Fraggle Rock vuelven con una nueva serie para Apple TV+: 'Los Fraguel: La Diversión Continúa'

"Vamos a jugar, tus problemas déjalos, para disfrutar, ven a Fraggle Rock". Si aún recuerdas el inicio de la mítica serie infantil creada por Jim Henson (Los Teleñecos) en los años 80, deberías saber que Apple TV+ estrenará el viernes 21 de enero de 2022 Los Fraguel: La Diversión Continúa, el reboot del clásico de animación emitido originalmente entre 1983 y 1987.

Una nueva temporada de 13 episodios continuará los aplaudidos cortos originales que se estrenaron en la plataforma el año pasado, Fraggle Rock: Rock On!. La serie es una colaboración de The Jim Henson Company y New Regency. Los guionistas y productores Matt Fusfeld y Alex Cuthbertson compartirán la responsabilidad de ser showrunners del regreso de la popular serie después de años colaborando juntos en series como New Girl y Padre Made in USA, entre otras. John Tartaglia, viejo colaborador de Henson, será productor del proyecto.

Esta producción es un nuevo paso en la colaboración entre Apple y The Jim Henson Company. Este viernes 19 de noviembre llegará a la plataforma Harriet la espía, la primera adaptación animada de la icónica novela infantil. Los 88 episodios de la serie original de Los Fraguel y los especiales adicionales Down at Fraggle Rock, Doozer Music y Fraggle Songs ya se pueden ver en Apple TV+.

Los Fraguel: La Diversión Continúa te invita a unirte a Gobo, Musi, Rosi, Dudo, Bombo y una serie de nuevos amigos fraguel en divertidas y épicas aventuras que hablan de la magia que existe en celebrar y cuidar de nuestro mundo interconectado. Así luce el primer avance de la serie.



'Los Fraguel: La Diversión Continúa' se estrenará el 21 de enero de 2022 en Apple TV+.

