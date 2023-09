'Gen V', el esperado spin-off de 'The Boys', ya tiene tráiler y fecha de estreno en Prime Video

Prime Video ha desvelado el tráiler oficial del esperado spin-off de The Boys, la serie Gen V, ambientada en un centro universitario para superhéroes, cuyos tres primeros episodios llega a la plataforma el 29 de septiembre.

"¡Has sido admitido! ¡Enhorabuena y bienvenido a la Universidad Godolkin!", así anuncia la serie su entrada en esta expansión del universo. En este centro exclusivo centro educativo los estudiantes entrenan para ser la nueva generación de héroes, preferiblemente con fines lucrativos.

Ya se sabe lo que pasa cuando los supers se vuelven malos, pero lo cierto es que no todos los superhéroes empiezan siendo corruptos. Más allá del típico caos vital de la época universitaria de la búsqueda de identidad, las relaciones y salir de fiesta, estos chicos se enfrentan a situaciones explosivas... literalmente.

Mientras los estudiantes compiten por la popularidad y las buenas notas, está claro que lo que está en juego es mucho más importante cuando hay superpoderes de por medio. Cuando el grupo de jóvenes supers descubre que algo más grande y siniestro está sucediendo en la escuela, este aire de conspiración los pone a prueba. En ese momento decisivo tendrán que decidir si serán los héroes o los villanos de sus historias.

El reparto de la serie está formado por Jaz Sinclair como Marie Moreau, una manipuladora de sangre con un pasado trágico; Chance Perdomo como Andre Anderson, un popular doblador de metales; Lizze Broadway es Emma Shaw, que puede encogerse a 0,5 pulgadas; Maddie Phillips como Cate Dunlap, una empática mental y Patrick Schwarzenegger como Golden Boy, un estudiante popular y manipulador de fuego.

Gen V también cuenta con Clancy Brown y Jason Ritter como estrellas invitadas, así como con Jessie T. Usher (Reggie Franklin / A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett) y P.J. Byrne (Adam Bourke) y Jensen Ackles (Ben / B.C.L. RED / Soldier Boy) que retoman sus papeles de The Boys.

Michele Fazekas y Tara Butters son las directoras y productoras ejecutivas junto a Craig Rosenberg, Evan Goldberg y Eric Kripke que han desarrollado la serie a partir del arco narrativo del cómic del mismo nombre We Gotta Go Now de Garth Ennis y Darick Robertson, y transcurre de forma simultánea con la cuarta temporada de The Boys.

Gen V se estrenará con tres episodios el viernes 29 de septiembre seguidos de un estreno semanal hasta el final de temporada el viernes 3 de noviembre.

