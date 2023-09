Las 16 series más esperadas de lo que queda de 2023

Este otoño no habrá ceremonia de entrega de los premios Emmy, que se han pospuesto hasta enero de 2024 por la huelga de actores y guionistas, y aunque este paro laboral histórico le ha puesto el freno al calendario de desarrollo y rodajes en Hollywood desde la primavera, sus efectos no serán muy notables en lo queda de año, pues los próximos meses traen varios estrenos seriéfilos muy esperados.

En lo que queda de 2023 hay finales de series, como los de Sex Education y The Crown, que se despiden en Netflix con la cuarta y sexta temporada respectivamente. Al catálogo de SkyShowtime llegarán Poker Face, una de las mejores series del año, y Special Ops: Lioness, un thriller del creador de Yellowstone con Nicole Kidman, Zoe Saldaña y Morgan Freeman.

También viene en camino lo nuevo de Mike Flanagan, una serie de época con Brie Larsson en Apple TV+, un spin-off de The Boys, el regreso de la mejor serie de Marvel hasta la fecha en Disney+, y las precuelas de John Wick y La casa de papel. Entre las series nacionales también destacan lo nuevo de Los Javis y una historia sobre Camilo Sesto cuando y el musical Jesucristo Superstar. Habrá de todo y para todos los gustos.

'The Morning Show' - Temporada 3

Fecha de estreno : 13 de septiembre

: 13 de septiembre Dónde verla: Apple TV+

La serie protagonizada y producida por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon regresa con el elenco habitual, incluida la incorporación de la entrega anterior, Julianna Margulies, a quien se une en los nuevos episodios Jon Hamm (Mad Men).

En esta nueva etapa el canal se enfrenta a un futuro incierto y las lealtades se verán puestas a prueba cuando un magnate de la tecnología, el personaje interpretado por Hamm, se interese por la UBA. Se formarán alianzas inesperadas, las vidas privadas se convertirán en armas arrojadizas y todos se verán obligados a desafiar sus principios tanto dentro como fuera del plató.

'Poker Face'

Fecha de estreno : 15 de septiembre

: 15 de septiembre Dónde verla: SkyShowtime

Llega con retraso, pero será recibida con los brazos abiertos. La serie creada por Rian Johnson (Puñales por la espalda) y protagonizada por Natasha Lyonne (Orange is The New Black, Muñeca rusa) ha sido el estreno mejor valorado del año en Estados Unidos, y tiene un espectacular reparto de estrellas invitadas como Adrian Brody, Joseph Gordon-Levitt, Judith Light, Leslie Silva, Lil Rel Howery, Luis Guzmán, Nick Nolte, Ron Perlman, Simon Helberg y Stephanie Hsu.

Sigue a Charlie Cale (Lyonne), una mujer que tiene una habilidad extraordinaria para determinar cuando alguien está mintiendo. No es detective, investigadora privada ni asesora de la policía, es una mujer que viaja en su Plymouth Barracuda y en cada nueva parada se busca la vida, conoce a nuevos personajes y resuelve el crimen. Al terminar, coge carretera nuevamente, porque está huyendo del poderoso jefe de un casino.

'Sex Education' - Temporada 4

Fecha de estreno : 21 de septiembre

: 21 de septiembre Dónde verla: Netflix

Los residentes de Moordale dirán adiós con esta entrega pero prometen que "estará llena de amor, risas, lágrimas, amistad, nuevas relaciones (y viejas) y, bueno... mucho sexo".

Regresa el reparto al completo con nuevas incorporaciones entre las que destaca Dan Levy, ganador del Emmy como creador y protagonista de Schitt's Creek. Junto a él también se estrenan en la serie Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze) y la actriz y modelo Jodie Turner Smith, entre otros.

'The Continental'

Fecha de estreno : 22 de septiembre

: 22 de septiembre Dónde verla: Prime Video

Esta serie precuela del universo John Wick explorará el origen detrás del icónico hotel a través de los ojos de un joven Winston Scott (personaje interpretado en las películas por Ian McShane), que se ve arrastrado a la hostil Nueva York de los años 1970 para enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás. Winston traza un peligroso plan a través del misterioso submundo del hotel en un angustioso intento de quedarse con el control del hotel donde finalmente ocupará su trono.

El reparto está encabezado por Mel Gibson, que interpreta a Cormac, el actual director del hotel en los años 70; y Colin Woodell (The Flight Attendant), en el papel del joven Winston Scott.

'Gen V'

Fecha de estreno : 29 de septiembre

: 29 de septiembre Dónde verla: Prime Video

Este nuevo spin-off de The Boys sigue la vida de los estudiantes en la Universidad Godolkin, la única universidad en Estados Unidos exclusiva para jóvenes superhéroes, y explora cómo se lleva a cabo el entrenamiento de la primera generación de superhéroes que conocen el Compuesto V y cuyos poderes les han sido inyectados, en lugar de serles otorgados por Dios.

Los protagonistas pondrán a prueba sus límites físicos y morales, compitiendo por el codiciado primer puesto de la escuela. Pronto aprenderán que la ambición conlleva sacrificios y que la diferencia entre el bien y el mal no está tan clara como creían. Cuando los oscuros secretos de la universidad salen a la luz, los estudiantes deberán elegir el tipo de héroes en los que se van a convertir.

'Lupin' - Temporada 3

Fecha de estreno : 5 de octubre

: 5 de octubre Dónde verla: Netflix

Omar Sy regresa para retomar el papel de Assane, que en esta entrega debe aprender a vivir escondido y lejos de su esposa e hijo. Cuando ya no soporta el sufrimiento que padecen por su culpa, decide volver a París para hacerles una oferta a priori delirante: irse de Francia y empezar una nueva vida en otro país.

Pero es imposible desprenderse del todo de los fantasmas del pasado, y un sorprendente regreso trastocará sus planes.

'Loki' - Temporada 2

Fecha de estreno : 6 de octubre

: 6 de octubre Dónde verla: Disney+

Por ahora no hay sinopsis oficial de la segunda entrega de la mejor serie de Marvel hasta la fecha en la que Tom Hiddleston retoma su personaje de Los Vengadores. Bueno, una versión de aquel Dios del engaño.

Junto a Hiddleston regresa el elenco al completo, encabezado por Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Ke Huy Quan y Owen Wilson. Hasta que no digan lo contrario, también estará Jonathan Majors, porque la serie había empezado a rodarse mucho antes de que surgieran las acusaciones de violencia machista contra el actor.

'La caída de la Casa Usher'

Carla Gugino en 'La caída de la Casa Usher'

Fecha de estreno : 12 de octubre

: 12 de octubre Dónde verla: Netflix

Vuelve Mike Flanagan, el creador de La maldición de Hill House y Misa de medianoche, con una perversa serie de terror basada en las obras de Edgar Allan Poe, en la que los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher han convertido Farmacéutica Fortunato en un emporio de riqueza, privilegio y poder.

Pero, cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer de su juventud, salen a la luz los secretos de su pasado. Mark Hamill, T'Nia Miller y Carla Gugino encabezan el reparto.

'Cocina con química'

Fecha de estreno : 13 de octubre

: 13 de octubre Dónde verla: Apple TV+

Ambientada a principios de los años 50, Lecciones de química sigue a Elizabeth Zott, cuyo sueño de ser científica queda aparcado en una sociedad patriarcal. Cuando Elizabeth es despedida de su laboratorio, acepta un trabajo como presentadora en un programa de cocina de televisión, y se propone enseñar a una nación de amas de casa olvidadas -y a los hombres que de repente la escuchan- mucho más que recetas.

Brie Larsson (Capitana Marvel) interpreta a la protagonista de esta historia basada en el libro homónimo superventas de Bonnie Garmon. Larsson está acompañada en el reparto por Lewis Pullman (Top Gun: Maverick) y Aja Naomi King (How To Get Away With Murder).

'La luz que no puedes ver'

'La luz que no puedes ver'

Fecha de estreno : 2 de noviembre

: 2 de noviembre Dónde verla:Netflix

Steven Knight (Peaky Blinders) adapta la novela homónima premiada con el Pulitzer que narra la historia de la joven francesa ciega Marie-Laure y de su padre, Daniel LeBlanc (Mark Ruffalo), que huyen del París ocupado con un diamante legendario para evitar que caiga en manos de los nazis. Encuentran refugio en Saint-Malo, en casa del huraño tío Etienne (Hugh Laurie), que retransmite programas de radio clandestinos desde el bando de la Resistencia.

En esa ciudad costera, antaño idílica, Marie-Laure se cruza también con una inesperada alma gemela: Werner, un joven brillante reclutado por las filas hitlerianas para detectar transmisiones ilegales, pero que comparte una conexión secreta con Marie-Laure, así como su fe en la humanidad y en la esperanza. La serie entrelaza sus vidas a lo largo de 10 años para contar la historia del extraordinario poder de la conexión humana.

'Fargo' - Temporada 5

Jon Hamm en 'Fargo'

Fecha de estreno : 29 de noviembre

: 29 de noviembre Dónde verla: Movistar Plus+

Ambientada en Minnesota y Dakota del Norte en 2019, sigue a Dorothy ‘Dot’ Lyon (Juno Temple), una aparentemente típica ama de casa del Medio Oeste que se verá de repente inmersa de nuevo en una vida que creía haber dejado atrás.



El sheriff de Dakota del Norte Roy Tillma (Jon Hamm) lleva mucho tiempo buscando a Dot. Roy, ganadero, predicador y hombre fiel a la Constitución de su país, cree que él es la ley y que, por lo tanto, está por encima de ella. Así que cuando se trata de dar caza a Dot, Roy ficha a Ole Munch (Sam Spruell), un sombrío vagabundo de origen misterioso.

'The Crown' - Temporada 6

Ed McVey en 'The Crown'

Fecha de estreno : por confirmar

: por confirmar Dónde verla: Netflix

Aún no hay tráiler ni sinopsis oficial de la sexta y última temporada de The Crown, pero entre los hechos que se cubrirán en la entrega final de la serie, Netflix ha confirmado que estará la boda real entre el Príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, y la Duquesa de Cornwall, Camilla Parker Bowles.

Por ahora, también está confirmado que recreará el fatídico accidente en el que murió la princesa Diana en 1997, la relación del Príncipe de Gales con la que se convertirá en su segunda esposa, la ahora reina Camilla, y que rendirá homenaje a Isabel II a través de nuevas escenas que han rodado Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton, con la incorporación de Viola Prettejohn, que interpretará a la princesa Isabel en su adolescencia.

'Special Ops: Lioness'

Fecha de estreno : por confirmar

: por confirmar Dónde verla: SkyShowtime

Dirigida por el nominado al Oscar Taylor Sheridan (Yellowstone), está protagonizada por Zoe Saldaña, productora ejecutiva; por la ganadora del Óscar Nicole Kidman, productora ejecutiva; Laysla De Oliveira y el ganador del Oscar Morgan Freeman.

Se basa en un programa de entrenamiento real y nos muestra a Cruz Manuelos (De Oliveira), una joven marine, valiente y apasionada, que es reclutada para unirse al grupo Lioness Engagement Team, cuya misión es acabar con una organización terrorista desde dentro. Saldaña interpreta a Joe, la jefa del programa Lioness encargado de entrenar, dirigir y liderar a sus agentes femeninas infiltradas.

'Camilo Superstar'

'Camilo Superstar'

Fecha de estreno : por confirmar

: por confirmar Dónde verla: Atresplayer

Retrata el momento en el que Camilo Sesto asume el riesgo de traer a España el musical internacional Jesucristo Superstar en los años 70, enfrentándose a la censura franquista, a los ultras que buscaban perpetuar la dictadura mediante la violencia y a su propia compañía discográfica. Alejandro Jato dará vida a Camilo Sesto en la serie.

El actor Alejandro Jato será Camilo Sesto en esta nueva serie que cuenta con un excepcional reparto compuesto por: Adrián Lastra, Natalia Reyes, Pepe Ocio, Javier Godino, Vito Sanz, Oscar de la Fuente, y con la colaboración especial de Eugenia Silva y Elena Rivera.

'La mesías'

'La mesías'

Fecha de estreno : por confirmar

: por confirmar Dónde verla: Movistar Plus+

El vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Esta es la sinopsis de la nueva serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla, Amaia, Biel Rossell y Cecilia Roth encabezan el reparto de una ambiciosa serie que cuenta con más de 170 personajes, narra un arco temporal que abarca desde los años 80 hasta 2013, y mezcla géneros que van del thriller al musical.

'Berlín'

'Berlín'

Fecha de estreno : por confirmar

: por confirmar Dónde verla: Netflix

Sólo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso: una es el amor y la otra, un botín millonario. Esos son los motores que mueven a Berlín en sus años dorados, cuando aún no tiene noción de su enfermedad ni está encerrado como una rata en la Fábrica de la Moneda.

Pedro Alonso regresará para dar vida al atracador definido como "el David Copperfield de los robos", en un spin-off centrado años antes de La casa de papel, donde una banda pretende robar un botín de más de 10 millones de euros. Junto a él, los nuevos personajes interpretados por actores como Michelle Jenner y Tristán Ulloa.

