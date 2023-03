Toni Collette: "'El Poder' se siente muy actual por lo que está pasando en Estados Unidos con la ley del aborto"

¿Y si el poder estuviera literalmente en manos de las mujeres? Eso es lo que propone la serie que estrena Amazon Prime Video el viernes, un mundo como el nuestro pero con un giro que lo hace totalmente diferente, cuando de repente, y sin previo aviso, todas las adolescentes del mundo descubren que electrocutar con la punta de sus dedos.

Basada en El Poder, la novela de Naomi Alderman, en esta historia de ciencia ficción feminista las adolescentes pertenecientes al "sexo débil" descubren que con un simple movimiento de sus manos, pueden infligir un dolor agonizante e incluso la muerte. Al sentir la libertad y superioridad que les da liberar descargas eléctricas con la punta de sus dedos ya no se sienten indefensas. Esa chispa enciende una revolución.

SERIES & MÁS habló con Toni Collette y John Leguizamo, que interpretan en la serie a la alcaldesa de Seattle y su marido, padres de una adolescente que tiene El Poder, sobre sus personajes y la relevancia de la historia en un momento en el que desde algunos gobiernos se está restringiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

¿Qué es lo que más os interesó de sus personajes?

Toni Collette: Me siento muy afortunada de interpretar a una mujer tan compleja, que tiene cierto poder en su trabajo, pero que también es madre y esposa. Como muchas mujeres trabajadoras hace malabares y tiene muchas pelotas en el aire, es un equilibrio que realmente es difícil lograr en la vida real si no tienes una red de apoyo. Lo que más me interesó fueron sus dilemas, porque Margot tiene una hija con el Poder y trabaja en política de forma muy inspiradora.

John Leguizamo: Espero que los hombres que vean la serie me imiten. Lo digo en broma, pero en serio, porque creo que como género hay mucho camino por recorrer para aceptar la realidad y la realidad es que todos esos estereotipos heterosexuales son arcaicos y el éxito profesional de una mujer no tiene por qué hacer sentir inferior a su pareja masculina.

"'El Poder' puede ser algo tan simple como caminar sola por la noche sin miedo. Que no tengamos eso es impactante". Toni Collette

¿Cuáles son para ambos los temas que la serie explora a través de la lente de sus personajes?

Toni Collette: Nacemos en un mundo patriarcal adherido a ciertas ideas, normas, sistemas y estructuras y la serie le da la vuelta, propone un cambio potencial y explora cómo podría ser. El Poder que tienen las chicas en la serie es una metáfora de un poder que creo que todos poseemos inherentemente, pero el mundo, la sociedad y los gobiernos te lo quitan.

La pregunta es cómo lo recuperamos y cómo podemos compartirlo y despertarlo en los demás. Fue emocionante ser parte de una historia donde había tantas mujeres diferentes cada una explorando su propio sentido del poder y reclamándolo.

Eddie Marsan y Ria Zmitrowicz en 'El Poder'

Creo que es muy importante, sobre todo para las niñas, pero también para las mujeres de todas las edades, ver a otras mujeres en la pantalla con autonomía, agencia propia, soberanía. Puede ser algo tan simple como caminar sola por la noche sin miedo. Que no tengamos es impactante.

John Leguizamo: Por eso es importante que también lo vean los hombres, sobre todo los más jóvenes.

Ver al patriarcado blanco molesto por los cambios es inspirador y nos hace sentir esperanza. John Leguízamo

La serie se siente dolorosamente actual con los gobiernos que insisten en legislar la autonomía de las mujeres

Toni Collette: La ventaja de la ciencia ficción es que te permite proponer otros mundos en los que a través de metáforas hablas de la realidad, y esto hace más fácil que algunos temas lleguen a un público más amplio que creará pensamiento crítico sin darse cuenta, porque no se lo estás metiendo por la garganta como algo didáctico o dogmático. No es el mundo real en el que vivimos pero es un fiel reflejo y es una forma segura de abrir conversaciones. El Poder se siente muy actual por todo lo que está pasando en Estados Unidos con la ley del aborto.

John Leguizamo: Sí, la revocación de Roe Vs. Wade ha sido terrible, se están prohibiendo libros en las escuelas, derechos básicos de las minorías están siendo restringidos, así que ver en la serie a las mujeres recuperando su poder, a la comunidad trans ganando poder y al patriarcado blanco molesto por ello es inspirador y nos hace sentir esperanza.

Toni Collette: Todos tenemos muchas y variadas experiencias, pero lo que tenemos en común es que vivimos en un mundo patriarcal. Ha habido cambios pero no todo lo rápido que deberían y en algunas cosas está habiendo retrocesos, lo importante es que no nos durmamos. La transición es incómoda para lo que siempre han tenido poder, y que se sientan incómodos significa que estamos en el buen camino y que las cosas pueden cambiar.

'El Poder' se estrena el viernes 31 de marzo en Amazon Prime Video.

