Quién es Morfydd Clark, la versión empoderada de Galadriel en 'Los anillos de poder'

Galadriel cambia de rostro. 20 años después de que Cate Blanchett apareciera por primera vez como la Dama de Lothlórien, una actriz galesa recoge el testigo para interpretar una versión más guerrera, activa y obsesiva de la inolvidable elfa en Los anillos de poder, la esperada precuela de El señor de los anillos que acaba de estrenarse en Prime Video tras una cálida recepción crítica. Morfydd Clark es la estrella absoluta del espectacular prólogo que ha dirigido J.A. Bayona.

Del director español, la experiencia de ser la primera del reparto en llegar a Nueva Zelanda y mucho más habló la protagonista de Saint Maude con SERIES & MÁS durante la gira promocional de la nueva adaptación del clásico de J. R. R. Tolkien, un triunfo de Amazon destinado a convertirse en uno de los eventos clave de la cultura pop en 2022.

Los anillos de poder es la primera adaptación audiovisual de la obra de J. R. R. Tolkien desde que Peter Jackson hiciera historia con El señor de los anillos y se quedara en tierra de nadie con El hobbit, una trilogía que triunfó en taquilla gracias al legado de la anterior trilogía a pesar de no convencer ni a crítica ni a público. “El equipo ha tenido mucho cuidado en ese sentido. Es algo que ha estado muy presente en nuestras mentes. Queremos hacer algo que sea auténtico para este mundo pero, al mismo tiempo, estamos haciendo una adaptación, no son los libros. Hemos intentado hacer algo que funcione como una serie y que tenga en su ADN la esencia de la Tierra Media que creó Tolkien. Trabajamos poseídos por ese sentimiento”.

Entre los cientos de profesionales, locales e internacionales, obsesionados por recuperar el espíritu de un clásico, destacaba un español llamado Juan Antonio Bayona“. Ya conocía su trabajo”, reconoce una actriz que, como el director de El orfanato, tuvo su primera gran oportunidad profesional en el cine gracias a una película de terror psicológico, Saint Maud. “Nada más empezar, me quedó claro que estaba en manos de alguien que me haría sentir segura y respetada y que me ayudaría a crear un personaje complejo y poderoso”. Antes de viajar a la Tierra Media, el director se hizo un nombre en la industria con historias protagonizadas por heroínas memorables que marcaron las carreras de estrellas como Belén Rueda y Naomi Watts.

Para la actriz galesa, nacida en Suecia, trabajar con el español era una de sus motivaciones más importantes cuando accedió a pasarse más de un año en Nueva Zelanda. “Jota tiene una pasión, una imaginación y un entusiasmo ilimitados. En realidad no sé cómo lo hace, porque es algo que no he visto mucho, pero se las arregla para mantener una especie de ligereza en todo. No importa lo que estés filmando, lo oscura que sea la escena o lo exigente que sea físicamente. Se las apaña para mantenerte siempre en un estado de alegría casi infantil”.

Bayona ha sido el director elegido para sentar las bases del regreso a la Tierra Media con los dos primeros episodios de la temporada, un reto mayúsculo que se complicó aún más con la aparición de una pandemia global que impidió al reparto abandonar el país. “Los dos episodios de Jota siempre tendrán un lugar muy especial en mi memoria”, admite Clark. “Cuando dejamos de rodar, no sabíamos cómo, cuándo o incluso si íbamos a volver. Ya me sentía muy afortunada de formar parte de algo así, pero cuando se retomó el rodaje todo se magnificó aún más. Cada día era algo especial”.

La actriz no había cumplido los 30 cuando superó un multitudinario casting que le permitió seguir explorando la mitología de una historia que le había fascinado desde hace años. “Hacer Los anillos de poder me hizo sentir como una niña. Me llevó directamente a la infancia, cuando juegas con palos y te caes de un árbol”. Clark explica que el trabajo del actor tiene sus propias particularidades. “Puedo ayudar a ejecutar la visión de alguien, pero no es algo que dependa directamente de mí. Todos los días llegaba al set y veía lo que habían creado mis compañeros. Siempre era muy estimulante ver los storyboard de Jota y descubrir qué íbamos a hacer esa jornada. Rodar con él nunca dejó de ser inspirador y emocionante”.

Morfydd tenía su propio reto. Durante seis películas, Galadriel fue interpretada por una de las mejores actrices del planeta, Cate Blanchet, una intérprete ganadora de dos Oscar que dio el salto al mainstream interpretando a la narradora de El señor de los anillos. Para prepararse para el personaje, la actriz se leyó los Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media y todo el material ajeno a El hobbit y El señor de los anillos, adaptado ya al cine por Peter Jackson.

“Me quedé muy sorprendida e intrigada por lo diferente que era Galadriel antes de convertirse en la Dama de Lothlórien. Aquí el desafío era explorar cómo eran los elfos en la primera y segunda edad de la Tierra Media”. La actriz define a una especie históricamente relacionada con conceptos como la elegancia y la sabiduría como “hambrientos de poder”, “imprudentes” y “arrogantes”. A pesar de haberla visto ya en seis películas, descubrir el pasado guerrero y obsesivo de la elfa ha sido una sorpresa para ella y para la audiencia. “Me llamaba mucho la atención poder contar cómo se convierte en el personaje sabio y sereno que todos conocemos que encarnaba Cate Blanchett”.

Han pasado ya más de dos años desde que Morfydd Clark pisó Nueva Zelanda por primera vez. De los 22 actores que componen el reparto protagonista de la nueva serie estrella de Prime Video, la galesa fue la primera en llegar a los majestuosos escenarios que han servido de plató para el rodaje de la primera temporada (por facilidades de producción, las siguientes tandas de episodios se filmaron en Reino Unido).

“Fue muy desconcertante ser la primera”, recuerda risueña la actriz. “Siempre había querido ir a Nueva Zelanda, algo que tiene mucho que ver con las películas. Estar ahí, en el lugar donde iba a pasar todo, iba más allá de mis sueños más salvajes”. Solo tiene buenas palabras para un país vinculado estrechamente con el legado de Tolkien gracias a las adaptaciones de Peter Jackson. “Nueva Zelanda está a la altura de todas mis expectativas. Las superó, de hecho. Hasta cierto punto era como formar parte de un mundo mágico. Como país, me ayudaron a deshacerme de un cinismo que creo que había desarrollado. Como actriz, pero también como persona, mi tiempo en Nueva Zelanda me ha cambiado para siempre”.

Los dos primeros episodios de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder' se estrenarán en exclusiva en Prime Video en todo el mundo el 2 de septiembre.

