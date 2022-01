Amazon desvela por fin título de la serie de ‘El Señor de los Anillos’: qué significa y qué podemos esperar

Ya queda menos para que los hombres, los elfos y los enanos vuelvan a habitar la Tierra Media. Amazon Prime Video acaba de confirmar el que el título oficial de su serie estrella será El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Para celebrar el anuncio, la plataforma ha enseñado un primer teaser de una esperadísima serie que se estrenará en todo el mundo el 2 de septiembre de 2022. Existen dos versiones del avance: la inglesa incluye una voz en off, mientras que la española concentra su fuerza en las imágenes y la música.

“Este es el título que nos imaginamos que puede vivir en el lomo de un libro junto a los otros clásicos de J.R.R. Tolkien. El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder reúne todas las historias principales de la Segunda Edad de la Tierra Media: la forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro Sauron, la leyenda épica de Númenor y la Última Alianza de elfos y hombres”, declararon los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay. “Hasta ahora el público solo había visto en pantalla la historia del Anillo Único, pero antes de que existiera uno, existieron varios... y estamos emocionados por compartir esta excepcional historia de todos ellos”.

La nueva El señor de los anillos contará por primera vez en una pantalla la Segunda Edad de la Historia de la Tierra Media. La serie empieza en un momento de paz relativa, miles de años antes de los eventos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos, y sigue a un reparto de personajes, conocidos y nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media.

Amazon no ha querido entrar en demasiados detalles de la historia, pero ya han surgido supuestas filtraciones que dejan entrever el rumbo que tomará la serie. Lo que sí se ha confirmado es que la fidelidad al material fue uno de los puntos clave de las negociaciones entre la plataforma de streaming y el Patrimonio de Tolkien. Los dueños de los derechos de obra del difunto escritor han estado muy vinculados al proyecto desde la fase de preproducción y se sabe que Amazon ha contado con grandes expertos en la obra del escritor para asegurarse que su legado respetaba la mitología creada hace ya setenta años.

Han pasado tres años desde que se hiciera público que los principales responsables creativos del proyecto serían un par de desconocidos. El Señor de los Anillos será el primer guion que ve la luz de Payne y McKay, una pareja de amigos que se conocieron en las clases de debate del instituto. La pareja contribuyó a los libretos de Star Trek: Más allá y Jungle Cruise, pero sus aportaciones no fueron suficientemente significativas como para aparecer en los créditos. En 2017 colocaron el drama Escape, en la lista Blacklist de los mejores guiones no producidos de la industria. J.J. Abrams les encargó escribir Star Trek 4, pero el proyecto no recibió la luz verde después de disputas con los actores por sus sueldos.

Un español en la Tierra Media

J. A. Bayona rodando la serie. Twitter @LOTRonPrime

El español J.A. Bayona ha dirigido los dos primeros episodios de la serie destinada a posicionar la marca Prime Video de Amazon en todo el mundo. El director de Lo imposible ha sido el encargado de marcar el tono y el estilo dirigiendo los dos primeros episodios de la producción. El catalán, que ya había probado suerte en la televisión con Penny Dreadful, será también productor ejecutivo de la serie junto a su fiel colaboradora Belén Atienza. Se desconoce si el director de Lo imposible regresará más adelante al proyecto o se limitará a sentar las bases del nuevo universo. El resto de capítulos de la primera temporada han sido rodados por Wayne Che Yip (Doctor Who) y Charlotte Brändström (The Witcher)

Peter Jackson no está involucrado en el proyecto. El neozelandés lleva alejado del terreno de las superproducciones desde la complicada producción de la trilogía de El hobbit. En los siete años que han pasado desde el estreno de La batalla de los cinco ejércitos, el neozelandés ha pasado su tiempo preparando documentales sobre la Primera Guerra Mundial y los Beatles. En 2018 hubo conversaciones entre Amazon y el director para ver si éste estaba interesado en participar de alguna forma con la versión televisiva de la historia que le reportó tres Oscar de la Academia. A finales de ese año, Jackson confirmó que él y sus socios se limitarían a leer los guiones de la serie para sugerir notas a los guionistas. ¿Cuánto ha costado la serie más cara de la historia de la televisión?

La serie más cara de la historia de la televisión

Fotograma de 'El señor de los anillos'. Amazon Prime Video

El 13 de noviembre de 2017 se hizo público que Amazon había llegado a un acuerdo con el Patrimonio de Tolkien para hacerse con los derechos televisivos en exclusiva de la popular marca. Muchos en la industria pusieron el grito en el cielo cuando se hizo público que la plataforma de streaming pagaría al menos 250 millones de dólares antes de empezar a trabajar en el proyecto. Como parte del acuerdo, Amazon se comprometía a hacer cinco temporadas, con la posibilidad de crear un spin-off, superando los 100 millones de presupuesto en cada una de ellas.

En abril de 2021 el ministro de Turismo y Desarrollo Económico de Nueva Zelanda dijo públicamente que la producción se gastaría 465 millones de dólares en la primera temporada de la serie. Jennifer Salke, jefa de Amazon Studios, confirmó las cifras pero explicó que "era un titular loco en el que es divertido hacer clic”, dejando claro que esa cifra incluye “la infraestructura que sostendrá toda la serie”.

Un proyecto guardado bajo siete llaves

A pesar de que la producción ya ha superado los cuatro años, apenas se conocen detalles del proyecto. Amazon se quiso asegurar desde el principio de que todos los secretos de su versión de El Señor de los Anillos permanecían ocultos. En la sala de guionistas las ventanas estaban cerradas con cinta adhesiva y un guardia de seguridad y un control de huellas dactilares controlaban el acceso al espacio.

En el rodaje, se tomaron todo tipo de medidas para evitar que apareciera publicada ninguna imagen del set. A diferencia de lo que pasó con el spin-off de Juego de tronos, la estrategia funcionó: la única imagen que hemos visto de la producción es la fotografía que Amazon publicó para anunciar el día de estreno de la serie.

'El señor de los anillos' se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video el 2 de septiembre de 2022.

