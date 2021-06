El tráiler de 'The Many Saints of Newark', la película de 'Los Soprano' en HBO, deja ver los inicios de Tony

Michael Gandolfini en 'The Many Saints of Newark', la película precuela de 'Los Soprano'.

La historia de mafia de Los Soprano vuelve este año a HBO en forma de precuela. El 1 de octubre se estrena en HBO Max The Many Saints of Newark, la película que contará los años de juventud de Tony Soprano, el personaje que convirtió en leyenda James Gandolfini, y ya hemos podido ver un prometedor primer tráiler.

Coescrita por David Chase, el creador de la serie, junto a Lawrence Konne (Los Soprano, Boardwalk Empire), y dirigida por Alan Taylor (Juego de tronos, Mad Men), ganador de un Emmy por la producción de HBO que definió la edad de oro de las series, este largometraje mostrará la juventud de Tony Soprano, un adolescente que antes de empezar a trabajar para su familia soñaba, como cualquier otro, con ir a la universidad. Alessandro Nivola interpretará a Dickie Moltisanti, su mentor y padre de Cristopher.

En el papel del joven Tony se pone un impresionante Michael Gandolfini, hijo del actor fallecido en 2013, a quien acompañan en el reparto actores como Vera Farmiga, que interpretará a su madre, Livia Soprano; Corey Stoll, como Junior Soprano; Milo Ventimiglia en el papel de Artie Bucco; Leslie Odom Jr., Jon Bernthal y Ray Liotta.

Como ya ha ocurrido con En un barrio de Nueva York y las últimas películas de Warner, The Many Saints of Newark tendrá estreno simultáneo en salas y en HBO Max en Estados Unidos. En España no se ha confirmado aún la estrategia, pero lo más probable es que pueda verse en la plataforma de HBO.

Tráiler

'The Many Saints of Newark' - Tráiler - HBO Max

