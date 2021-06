Daniel Sánchez Arévalo da el salto a la televisión y prepara su primera serie en Netflix

Desde el estreno de su primer largometraje, AzulOscuroCasiNegro, Daniel Sánchez Arévalo ha cosechado más de 50 premios nacionales e internacionales. Ahora se prepara para rodar la que será su primera serie de televisión, una ficción de seis episodios que estrenará Netflix.

Tanto en su película debut como en las siguientes, Sánchez Arévalo ha desarrollado grandes personajes masculinos, pero en su primera serie ha decidido explorar el universo femenino y lo explica así: "Tenía muchísimas ganas de hacer una inmersión en el universo femenino y tenía tantas ganas, que al final no sólo me he metido en la piel de una mujer, sino de cinco mujeres”.

Daniel Arévalo anuncia su primera serie de televisión.

La serie, aún sin título, estará escrita y dirigida por el cineasta a partir de una idea original propia. Contará la historia de cinco mujeres treintañeras, amigas íntimas desde el colegio, que todos los años sin excepción organizan una escapada de una semana juntas. En su último encuentro surge algo que las obligará a inventarse unas nuevas reglas del juego. La producción de Atípica Films para Netflix comenzará su rodaje a finales de verano en localizaciones de Andalucía y Madrid.

