'Super Pumped': Joseph Gordon-Levitt será el fundador de Uber en la serie de los creadores de 'Billions'

Brian Koppelman y David Levien, creadores de Billions, cambiarán Wall Street por Silicon Valley para contar la historia de la compañía Uber en Super Pumped, una nueva serie de Showtime, en la que Joseph Gordon-Levitt interpretará a Travis Kalanick, uno de sus fundadores.

Basada en el libro Super Pumped: The Battle for Uber, escrito por Mike Issac, periodista de tecnología de The New York Times, Koppelman y Levien contarán en la primera temporada el nacimiento y ascenso meteórico de Uber y las varias polémicas en las que se ha visto involucrada la compañía, hasta la salida de Kalanick después de varios escándalos por acoso sexual, malas prácticas empresariales y el ambiente tóxico de la empresa que dirigía.

Cuando el proyecto empezó a desarrollarse en 2019 se planteó como una miniserie, pero Showtime ha confirmado que será una serie antológica que en cada temporada se centrará en una historia que revolucionó tanto el mundo empresarial como el de la cultura en general. Koppelman y Levien escribirán los guiones junto a Beth Schacter, productora de Billions, y compartirán las tareas de showrunner entre los tres.

Gordon-Levitt, que obtuvo reconocimiento por su papel en El juicio de los 7 de Chicago, una de las nominadas a mejor película en los Premios Óscar de este año, se prepara para el estreno en Apple TV+ de Mr. Corman, la dramedia en la que además de protagonista es creador y director, que llegará a la plataforma en agosto de este año.

También te puede interesar...

• 'The First Lady', así será la serie antología de Showtime sobre las primeras damas de los Estados Unidos

• 'Dexter': así será su esperado regreso con la temporada 9 tras el polémico final de la serie en 2013