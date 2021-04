'The Crowded Room': Tom Holland protagonizará la nueva serie del guionista de 'Una mente maravillosa'

Tom Holland tiene pendiente de estreno las películas Spider-Man: Sin camino a casa y Uncharted, pero mientras tanto continúa incansable. Después de haber estrenado el largometraje Cherry el mes pasado en Apple TV+, se ha confirmado que el actor continuará asociado a la plataforma, ahora como protagonista de la serie The Crowded Room.

Akiva Goldsman, creador de las series Star Trek: Picard y Titanes, y ganador del Óscar en 2002 por el guion de Una serie maravillosa, es el creador de esta serie antológica en la que Holland interpretará a Billy Milligan, la primera persona absuelta de un crimen debido a un trastorno de personalidad múltiple, conocido ahora como de trastorno de identidad disociativo.

La primera temporada de The Crowded Room está inspirada en la biografía The Minds of Billy Milligan, escrita por Daniel Keyes. Goldsman escribirá los guiones de los diez episodios de esta entrega, que será la primera de una serie antológica en la que explorará en cada temporada la historia de personas que han luchado y aprendido a vivir con una enfermedad mental.

Para Holland, que también está acreditado como productor ejecutivo, será su segunda participación en una serie después de haber interpretado a Gregory Cromwell en la miniserie histórica Wolf Hall.

