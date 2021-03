'Ted Lasso' domina las categorías televisivas de los premios del sindicato de guionistas (WGA)

Aunque Better Call Saul era la serie que partía con mayor número de nominaciones en los premios del sindicato de guionistas que se entregaron anoche en Estados Unidos, la triunfadora de la presente edición ha sido Ted Lasso, la comedia de Apple TV+ que se convirtió en una de las sorpresas durante el confinamiento de 2020, y que entra pisando fuerte en su carrera para los Emmy que se entregarán en septiembre.

La serie protagonizada por Jason Sudeikis, que obtuvo el Globo de Oro al mejor actor protagonista de comedia en la edición de este año, se alzó como ganadora en las categorías de mejor serie de comedia y también mejor serie de estreno. El resto de galardones que reconocen los mejores guiones de la temporada televisiva estuvieron repartidos entre varios títulos, siendo Netflix la plataforma o canal con mayor número de premios de la noche, con un total de tres, entre ellos el de mejor episodio dramático para Ozark.

A continuación, encontrarás la lista completa de nominados de los premios del sindicato de guionistas de 2021; los ganadores están marcados en negrita.

Mejor serie de drama

The Crown (Netflix)

Better Call Saul (AMC)

The Boys (Amazon Prime Video)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Mejor episodio serie de drama

Fire Pink (Ozark), escrito por Miki Johnson.

Bad Choice Road (Better Call Saul), escrito por Thomas Schnauz.

JMM (Better Call Saul), escrito por Alison Tatlock.

Raised by Wolves (Raised by Wolves), escrito por Aaron Guzikowski.

Something Unforgivable (Better Call Saul), escrito por Peter Gould & Ariel Levine.

Trouble Don’t Last Always (Euphoria), escrito por Sam Levinson.

Mejor serie de comedia

Ted Lasso (Apple TV+)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

The Great (Hulu)

PEN15 (Hulu)

Lo que hacemos en las sombras (FX Networks)

Mejor episodio serie de comedia

The Great (The Great), escrito por Tony McNamara.

Grandma & Chill (Awkwafina Is Nora From Queens), escrito por Kyle Lau.

It’s Not You, It’s Me (Dead to Me), escrito por Liz Feldman y Kelly Hutchinson.

Pilot (Ted Lasso), escrito por Jason Sudeikis y Bill Lawrence, historia de Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt y Joe Kelly.

The Tank (Grace & Frankie), escrito por Alex Kavallierou.

Trick (High Maintenance), escrito por Isaac Oliver.

Mejor serie de estreno

Ted Lasso (Apple TV+)

Dave (FX Networks)

The Flight Attendant (HBO Max)

The Great (Hulu)

Lovecraft Country (HBO)

Mejor guion original de miniserie o TV Movie

Mrs. America (FX Networks)

Dirty John: The Betty Broderick Story (USA)

Hollywood (Netflix)

Safety (Disney+)

Uncle Frank (Amazon Studios)

Mejor adaptado de miniserie o TV Movie

Gambito de dama (Netflix)

Bad Education (HBO)

Clouds (Disney+)

The Good Lord Bird (Showtime)

Little Fires Everywhere (Hulu)

