'In With The Devil': Taron Egerton y Paul Walter Hauser protagonizarán la miniserie de Apple TV+

Después del anuncio de la nueva serie de Brie Larson en Apple TV+, la plataforma continúa con su tendencia de vincular nombres y rostros reconocibles para el público desde las primeras fases de desarrollo de sus proyectos, y ha confirmado a Taron Egerton y Paul Walter Hauser como los protagonistas de In With The Devil, nueva miniserie que tiene en marcha.

Dennis Lehane, guionista conocido por Mystic River y su participación en series como The Wire o El visitante, será el encargado de adaptar la novela In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption escrita por James Keene y Hillel Levin, para la que Keene, uno de sus autores, se basó en su experiencia real mientras estuvo en prisión, donde le ofrecieron dejarlo en libertad a cambio de que consiguiera la confesión de su compañero de celda, de quien sospechaban era un asesino en serie.

Egerton (Rocketman, Kingsman) interpretará a Keene y Hauser (Infiltrado en el KKKlan, Cobra Kai) al compañero del que debe obtener la confesión, en esta miniserie de ocho episodios, descrita en su sinopsis oficial como "la historia de la relación que se establece entre dos prisioneros, explorando hasta dónde está dispuesta a llegar una persona que busca la redención, si la verdadera absolución es realmente posible y si es así, a qué coste".

