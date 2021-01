Brie Larson protagonizará una serie de época para Apple TV+ con la guionista de 'Erin Brockovich'

Chris Evans está a punto de recibir compañía en el hasta ahora unipersonal grupo de Vengadores que también una serie en Apple TV+. La plataforma acaba de dar luz verde a Lessos in Chemistry, el nuevo vehículo estelar al servicio de Brie Larson, Capitana Marvel y ganadora del Oscar en 2014 por La habitación. La serie marcará el regreso a la televisión de la actriz diez años después del adiós de uno de los personajes que la pusieron en el mapa en Hollywood: Kate Gregson, la hija de Toni Collette en United States of Tara.

Susannah Grant, nominada al Oscar por el guion de Erin Brockovich, será la encargada de adaptar una novela aún no publicada de Bonnie Garmus. Ambientada a principios de la década de 1960, la historia sigue los pasos de Elizabeth Zott, una mujer que ve cómo su sueño de ser científica queda en el aire en una sociedad que considera que las mujeres pertenecen al ámbito doméstico, no al profesional. Cuando Elizabeth se queda embarazada, sola y despedida de su laboratorio, reúne el ingenio que solo una madre soltera tiene. Zott acepta entonces un trabajo como presentadora en un programa de cocina de televisión y se propone entablar una conversación con una nación de amas de casa ignoradas, y con los hombres que de repente empiezan a escuchar.

En 2019 Larson ya había firmado otro acuerdo de desarrollo con Apple TV+ para protagonizar y producir un thriller basado en las experiencias reales de una agente secreta de la CIA, Amaryllis Fox. El proyecto de convertir en serie las memorias Life Undercover: Coming of Age in the CIA se ha retrasado indefinidamente por culpa del COVID-19. Los compromisos de la actriz con el inminente rodaje de la secuela de Capitana Marvel han puesto en pausa el proyecto. Por el momento se desconoce en qué parte del calendario entra Lessons in Chemistry. Lo que está claro es que, tarde o temprano, volveremos a ver a la protagonista de Kong: La isla calavera en la pequeña pantalla.

