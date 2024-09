Tiene solo 8 episodios y es una de las mejores adaptaciones de John Le Carré: un fascinante thriller psicológico

Tras el éxito de El infiltrado en 2017 (de la que se ha anunciado recientemente una secuela), se puso en marcha la adaptación en miniserie de otra de las grandes novelas de John Le Carré, La chica del tambor, bajo la dirección de uno de los directores más admirados de este siglo, Park Chan-Wook (Decision to Leave), lo que convirtió el proyecto en uno de los más esperados por cualquier fan del género, del autor británico o del cineasta surcoreano.

Y en su estreno no decepcionó. Esta coproducción entre el Reino Unido y Estados Unidos contó con un reparto de lujo encabezado por Florence Pugh (Oppenheimer, Dune) Alexander Skarsgård (Big Little Lies, Succession) y Michael Shannon (George & Tammy, Take Shelter), tres estrellas y monstruos interpretativos, el talento que necesitaba la traslación a pantalla de esta obra.

De qué va

La historia está ambientada en la década de los 70 y sigue a Charlie, una joven inglesa de izquierdas que sueña con ser actriz, pero cuya vida da un giro sorprendente cuando inicia una relación durante unas vacaciones en Grecia con un hombre que resulta ser un agente de inteligencia israelí.

Los protagonistas de 'La chica del tambor'. Movistar+

Este romántico encuentro la introducirá en una peligrosa trama de conspiración en la que se verá involucrada en un juego de espionaje que podría ser fatal, pues es reclutada por este atractivo hombre como parte de un elaborado esquema para descubrir el paradero de Khalil, un terrorista palestino, culpable de cometer varios atentados.

La chica del tambor es un adictivo thriller de espías que muestra un retrato complejo y lleno de matices del conflicto palestino-israelí. Una obra magnética en la que las líneas entre realidad y ficción, y las que separan el bien del mal, se difuminan constantemente hasta desaparecer.

Qué dijo la crítica

En Rotten Tomatoes, la miniserie tiene un índice de aprobación del 95% basado en 75 críticas, entre ellas la de Judy Berman, crítica de TIME, que alabó La chica del tambor "por su suspense, por explorar dilemas morales y el legado de la política exterior británica en Oriente Próximo, y por contar con personajes llenos de matices en ambos bandos".

Troy Patterson, de The New Yorker, alabó las interpretaciones de Florence Pugh, Alexander Skarsgård y Michael Shannon; mientras Matt Zoller Seitz, de Vulture, describió la serie como "una mezcla de prodigalidad, inteligencia y buen gusto, muy interesante para pensar".

Jesse Schedeen, de IGN, oelogió la "fascinante" interpretación de Pugh y la sólida visión del director Park Chan-Wook".