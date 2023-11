La actriz Melissa Barrera se pronuncia tras su despido de la saga 'Scream': "Condeno cualquier tipo de odio"

Melissa Barrera, una de las actrices y protagonistas de la saga Scream se ha pronunciado públicamente tras ser despedida y que se confirmase que no regresará para la séptima película de la franquicia de terror. Lo hizo a través de una publicación de Instagram, que ha servido como comunicado oficial y que vino acompañada de la renuncia de su compañera Jenna Ortega, que tampoco continuará en la siguiente película.

"En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas", escribía la actriz el miércoles, reaccionando a su despido tras las declaraciones que hizo en favor del pueblo palestino y en contra de los ataques de Israel.

"Como latina, y mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita tener el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes la necesitan", continuaba diciendo.

[Scorsese y Spielberg preparan una serie de 'El cabo del miedo': será su primera colaboración televisiva]

"Todas las personas de la Tierra, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merecen los mismos derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad", concluyó.

Desde el inicio de la guerra, Barrera, de 33 años, ha utilizado sus redes sociales para apoyar la causa palestina y compartir información sobre la situación en Gaza, denunciando los ataques de las fuerzas israelíes contra civiles y refiriéndose a estas acciones como “genocidio y limpieza étnica” y señalando a Israel como una “tierra colonizada”.

La declaración completa de Melissa Barrera.

En Instagram explicó que había estado tratando de buscar información sobre la guerra desde la perspectiva de los palestinos "porque los medios occidentales sólo muestran el otro lado", añadiendo que dejaba a los que vieran la publicación que "deduzcan por qué hacen eso". También compartió una publicación de Jewish Currents, donde se habla de “la distorsión del Holocausto para impulsar la industria armamentística israelí”.

En respuesta a lo ocurrido, Spyglass Media Group, la productora detrás de la futura Scream VII, dijo lo siguiente: "La postura de Spyglass es inequívocamente clara: tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio de cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica y el Holocausto, y la distorsión el cruce flagrantemente de la línea del discurso de odio".

¿Qué pasará con 'Scream VII'?

Melissa Barrera y Jenna Ortega en la saga 'Scream'.

Teniendo en cuenta que la saga no volverá a contar con Melissa Barrera ni Jenna Ortega, queda pendiente saber qué ocurrirá con Scream VII y cómo se abordará la ausencia de ambos personajes. La franquicia de terror ha perdido a dos de sus estrellas esta semana, y esto ha puesto a la saga en un aprieto.

Sin embargo, parece que incluso antes de que despidieran a Barrera, ya se había planteado una reestructuración de los planes la próxima película. Los guionistas de las últimas dos películas James Vanderbilt y Guy Busick han empezado a trabajar en un nuevo borrador para presentarlo a los directores y aunque es posible que se conserven algunas escenas, la película tendrá que encontrar a otros protagonistas.

Se espera que la nueva película se estrene en cines en 2025, pero falta por ver cómo se desenvuelven los creadores ante este gran imprevisto y a quién escogen para enfrentarse a Ghostface.

Sigue los temas que te interesan