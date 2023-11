Arde Hollywood: Susan Sarandon deja de ser representada por sus comentarios contra Israel

La industria de Hollywood ha comenzado a apartar a las estrellas que no se posicionan a favor de Israel en medio del conflicto internacional. Acaba de anunciarse que la UTA, la agencia principal de talentos que hay en Estados Unidos, dejará de representar a Susan Sarandon después de los comentarios que hizo la actriz en una marcha para protestar por la situación en Palestina.

Sarandon no dudó en pronunciarse y condenar los ataques hacia el pueblo palestino, diciendo que "hay muchas personas que tienen miedo de ser judías en este momento y que están empezando a probar lo que se siente al ser musulmán en este país, tan a menudo sujeto a la violencia", entre otras cosas.

La actriz ha sido el centro de las miradas por compartir publicaciones pro-Palestina en sus redes sociales, distanciándose así del posicionamiento de una gran parte de la industria, que han asumido que Israel es la única víctima de este conflicto.

Susan Sarandon en la huelga de actores.

Esta noticia llega después de que la agente Maha Dakhil fuese degradada en la agencia tras sus comentarios polémicos en redes sociales sobre Israel. En una de las publicaciones decía: "Ahora os estáis dando cuenta de quién apoya el genocidio", seguida de otras publicaciones que decían: "Este es el límite para mí. ¿Qué es más desgarrador que presenciar un genocidio? Ser testigo de que se siga negando que esté ocurriendo un genocidio".

Más tarde, Dakhil se disculpó y dijo: "Cometí un error en la publicación, que usaba un lenguaje hiriente. Como muchos de nosotros, me he sentido angustiada. Me enorgullezco de estar del lado de la humanidad y la paz. Estoy muy agradecida a los amigos y compañeros judíos que me enseñaron cuáles eran las implicaciones que tiene esto y que me enseñaron más. Lamento el daño que he podido causar".

Otros ejemplos similares

Melissa Barrera en 'Scream VI'.

Casi al mismo tiempo que saltaba la noticia relacionada con Susan Sarandon, la actriz de la saga Scream Melissa Barrera ha sido despedida y no aparecerá en la futura séptima película de la franquicia.

Desde el inicio de la guerra, Barrera, de 33 años, ha utilizado sus redes sociales para apoyar la causa palestina y compartir información sobre la situación en Gaza, denunciando los ataques de las fuerzas israelíes contra civiles y refiriéndose a estas acciones como “genocidio y limpieza étnica” y señalando a Israel como una “tierra colonizada”.

['Heroico', el drama militar que denuncia la violencia y la corrupción institucional en México: avance en exclusiva]

En Instagram explicó que había estado tratando de buscar información sobre la guerra desde la perspectiva de los palestinos "porque los medios occidentales sólo muestran el otro lado", añadiendo que dejaba a los que vieran la publicación que "deduzcan por qué hacen eso". También compartió una publicación de Jewish Currents, donde se habla de “la distorsión del Holocausto para impulsar la industria armamentística israelí”.

Por su parte, Spyglass Media Group, la productora detrás de la futura Scream VII, dijo lo siguiente en un comunicado: "La postura de Spyglass es inequívocamente clara: tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio de cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica y el Holocausto, y la distorsión el cruce flagrantemente de la línea del discurso de odio".

[La saga Bourne regresa: Universal da luz verde a una nueva película con el director de 'Sin novedad en el frente']

Barrera se había pronunciado anteriormente contra el antisemitismo. "Es importante para mí aclarar que cuando digo Palestina libre, de ninguna manera me refiero a 'matar a todos los judíos'".

La actriz aún no ha reaccionado públicamente al despido, pero tampoco ha dejado de compartir contenido relacionado y una publicación que dice: "Al final, prefiero ser excluida por aquellos a quienes incluyo, que ser incluida por aquellos a quienes excluyo".

Sigue los temas que te interesan