Uno de los actores de 'Euphoria' reconoce haber rodado drogado sus escenas en la serie

A Dominic Fike le dieron a elegir: dejar las drogas o perder su trabajo en Euphoria. El cantante y actor de 27 años, que interpreta a Elliot en la serie, ha reconocido asistir drogado al rodaje de la segunda temporada: "Estaba muy colocado la mayor parte del tiempo. Estaba muy mal".

En una conversación con Zane Lowe, de Apple Music, Fike, que está de promoción de su nuevo disco, se sinceró sobre su lucha contra la adicción a las drogas y cómo esta influyó en su trabajo en la exitosa serie dirigida por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya.

En 2022, Fike dijo en una entrevista en GQ que estuvo a punto de no conseguir el papel de Elliot porque hizo la audición colocado con setas. "Empecé a colocarme justo cuando Barbie Ferreira y yo estábamos haciendo la prueba", explica, señalando que debido a eso no consiguió el papel.

Después de enterarse de que Fike había ido a un centro de rehabilitación financiado por Eric Clapton, los directores de casting de la serie volvieron a ponerse en contacto con él para ofrecerle el papel, lo que "fue muy intimidante", dijo.

"Yo era drogadicto y entrar en una serie que trataba sobre todo de drogas fue muy difícil", dijo Fike a Lowe. El equipo tuvo paciencia con él y Sam Levinson contrató un "sober coach" para que estuviera todo el tiempo con Fike en el plató: "No funcionó", confiesa.

"El personaje es muy yo, así que tengo que sumergirme en recuerdos del pasado y sacarlos a relucir para corresponder a la energía que requiere la escena", explicó en GQ. "Es difícil porque me toca muy de cerca. La serie trata de la adicción y ese ha sido un gran tema a lo largo de mi vida. Interpretar a Elliot a veces mueve ciertos hilos".

Explicó que su tendencia a aparecer drogado en lo que era su lugar de trabajo le llevó a ser reprendido en varias ocasiones. "Casi me echan de la serie", añadió. "Me decían: 'Hermano, no puedes estar haciendo esto'".

Hunter Schafer y Dominc Fike en la temporada 2 de 'Euphoria'

"Era muy adicto a muchas drogas. "Intentar hacer un pu... álbum en medio de tanta presión, las drogas, mi familia enloquecida y yo enloquecido, era imposible".

Cuando Lowe le preguntó si estaba colocado en algunas de las escenas que acabaron en el montaje final, Fike dijo que sí: "Eso es entretenimiento tío", dijo el actor. "Te dan un montón de dinero y te dicen: 'Sí, búscate la vida, colega. Húndete o nada'".

Fike, que afirma estar sobrio, está confirmado en el reparto de la tercera temporada, y afirma estar deseando volver al set de Euphoria, "porque siente que tendrá una mejor dinámica con todo el mundo".

Sam Levinson estrenó The Idol en HBO el pasado 5 de junio, una serie que estuvo acompañada por la polémica desde un año antes de su estreno. El tono de la conversación siguió durante la emisión de sus cinco episodios, que fueron criticados cada semana por sus desnudos gratuitos, y calificada como un "capricho de los egos de sus creadores", Levinson y The Weeknd.

De la tercera temporada de Euphoria no se ha vuelto a producir ninguna comunicación oficial desde que finalizó su segunda entrega. En aquel momento se dijo que la serie volvería con nuevos episodios en 2025.

