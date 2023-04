Las 5 mejores películas de 2023 que se han estrenado en marzo y deberías ver

Tras la temporada de premios que trajo un oleaje de nominadas a los Oscar a las salas españolas y que culminó con la entrega de los premios, marzo ha sido un mes de transición en el que hubo pocos estrenos destacados, pero varios que vale rescatar entre la apuesta de películas con espíritu más comercial.

Junto con los batacazos en taquilla de Shazam: la furia de los dioses y 65 con Adam Driver, han llegado otros estrenos más discretos como la última entrega de Scream o El imperio de la luz, considerado por la crítica como un film menor en la carrera de Sam Mendes, a pesar de la presencia de la siempre magnífica Olivia Colman.

A continuación os dejamos con las cinco películas que vale la pena ver de la cosecha de marzo, mientras llegan en este mes de abril estrenos como AIR, la española 20.000 especies de abejas tras su exitoso paso por los festivales de Berlín y Málaga o esa locura desatada que promete el tráiler de Renfield, con Nicolas Cage interpretando a Drácula, el jefe más tóxico de la historia.

[Las 6 películas más esperadas de 2023 que se estrenan en abril y tienes que ver]

'Tetris' (Apple TV+)

The Last of Us y Tetris no pueden ser propuestas más diferentes entre sí, pero ambas son una señal de que Hollywood parece estar descifrando el código de las adaptaciones de videojuegos. La película de Apple TV+, en particular, no se basa en la dinámica del juego en sí, que a diferencia de la serie de HBO no tiene narrativa, sino en su intrahistoria.

Taron Egerton interpreta a Henk Rogers, un diseñador de videojuegos holandés que fue el primero en conseguir los derechos para distribuir Tetris en consolas, y quien estuvo en el centro de la disputa que surgió sobre el copyright de la franquicia durante la Guerra Fría, en un movimiento que llevó la propiedad intelectual de la Rusia comunista al capitalismo americano. El reparto lo completan Jonathan Bailey, Colin Farrell y Florence Pugh.

[Todas las referencias de 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' al juego de rol en el que se basa]

'Dungeons & Dragons' (Cines)

Y de los juegos en consola pasamos a los de rol en otro caso de éxito, el de la adaptación de Dragones y Mazmorras, una aventura para todos los públicos, incluso para aquellos solo lo conozcan de oídas después de ver las partidas de los personajes de Stranger Things.

Jonathan Goldstein y John Francis Daley, dos fanáticos que se obsesionaron con el juego durante su adolescencia, son los guionistas y directores de este disfrutón y divertido blockbuster de fantasía protagonizado por Chris Pine, René-Jean Page, Michelle Rodríguez y Hugh Grant. Si la tirada de dados sale bien, tiene el potencial de convertirse en una franquicia de la que se seguirá hablando durante mucho tiempo.

['Creed' tendrá su propio universo de películas y series en Amazon tras su enorme éxito]

'Creed III' (Cines)

La tercera entrega de Creed debutó en las salas de Estados Unidos con una recaudación de más de 58 millones de dólares en su primer fin de semana. Una cifra con la que batió el récord de la franquicia y superó los datos del último blockbuster de Marvel: Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, en la que casualmente también aparecía Jonathan Majors. La recaudación global supera los 258 millones de dólares.

Michael B. Jordan dirige y protagoniza la película, donde ha vuelto a interpretar al campeón de pesos pesados Adonis Creed, hijo de la leyenda del boxeo Apollo Creed. El actor, director y productor ha unido fuerzas con Amazon Prime Video están intentando para expandir el universo de Creed con varios proyectos audiovisuales que incluyen series y películas, para algunas de las cuales esperan volver a contar con Sylvester Stallone.

'John Wick 4' (Cines)

Otro de los estrenos imprescindibles del mes también es el nuevo capítulo de una franquicia, en este caso una de acción protagonizada por Keanu Reeves en el papel de un legendario asesino a sueldo que sale de su retiro para cobrarse venganza por la muerte de su perro.

Esta cuarta entrega ha sido muy bien recibida por la crítica, que ha destacado la espectacularidad de sus escenas de acción, la clase letal de Reeves y ha calificado la película como la mejor de la saga hasta la fecha. El público también está de acuerdo y con casi 245 millones de dólares de recaudación global en salas es la quinta película con mayor recaudación en lo que llevamos de 2023.

'El estrangulador de Boston' (Disney+)

Keira Knightley (The Imitation Game, Orgullo y prejuicio) interpreta en este emocionante thriller en clave de true crime a Loretta McLaughlin, una reportera que se convierte en el primer periodista en relacionar los asesinatos del estrangulador de Boston, criminal real que aterrorizó a la sociedad estadounidense en la década de los 60.

A medida que el misterioso asesino se adjudica más y más víctimas, Loretta intenta ahondar en su investigación junto a su compañera y confidente Jean Cole (Carrie Coon, The Leftovers, La edad dorada) con quien se enfrentarán al sexismo que imperaba en la época, el primer obstáculo que encontraron para realizar su trabajo.

Sigue los temas que te interesan