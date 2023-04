Las 5 mejores series que se han estrenado en marzo 2023 y deberías ver

Marzo es un buen momento para hacer balance de lo que nos ha dejado el primer trimestre en materia de series. A grandes rasgos, The Last of Us ha sido la novedad más destacada del primer tramo de 2023, pero hay vida más allá de la magnífica adaptación del popular videojuego. Por eso hacemos estos repasos, para que no se os pasen por alto esos títulos que a veces quedan enterrados por la actualidad y a los que vale la pena darles una oportunidad

Un buen ejemplo de esto es Terapia sin filtro, la dramedia de Apple TV+ cocreada por Brett Goldstein, Jason Segel y Bill Lawrence. No está incluida en esta lista, porque se estrenó a finales de enero, pero ahora que ha finalizado su temporada os recomendamos que la recuperéis porque fue creciendo episodio a episodio y está renovada.

Tampoco entran en la lista, porque este mes han estrenado muy pocos episodios, los regresos de Succession, Ted Lasso y Yellowjackets, que tienen puestos asegurados entre las mejores series de abril. Y mientras tanto, os recomendamos seguirle la pista a los prometedores estrenos El Poder en Amazon y Rabbit Hole en SkyShowtime, que han llegado el último día y han empezado con muy buen pie.

[La familia Roy según el elenco de 'Succession': "Son miserables juntos, pero no tienen a nadie más"]

'Sin huellas' (Amazon)

La serie sigue a Desi y Cata, dos limpiadoras que encuentran un cadáver en la mansión que acaban de limpiar. Y que también son una gitana y una inmigrante mexicana, las perfectas culpables del crimen. Ahora tienen que escapar de la policía, pero también de unos sicarios rusos, una familia de millonarios y un exmarido con mariachis.

Esa es la premisa de la que es hasta ahora la mejor serie española que ha producido Prime Video. Este entretenido y sólido "paella-western", como ha sido descrito por su equipo, tiene muchas papeletas para ser una de las mejores series del año en las listas de diciembre, un reconocimiento que, si hay justicia, deberá materializarse en forma de premios para sus dos magníficas actrices protagonistas: Carolina Yuste y Camila Sodi.

['Sin huellas', Carolina Yuste y Camila Sodi se lucen en un paella-western muy disfrutón y gamberro]

'El agente nocturno' (Netflix)

Peter Sutherland es un agente del FBI destinado en una solitaria oficina ubicada en el sótano de la Casa Blanca. Su trabajo consiste en atender todas las noches el teléfono al que llaman los agentes que necesitan ayuda en una situación de emergencia. Un teléfono que prácticamente no suena nunca. Hasta que lo hace una noche.

Esta es la premisa del último fenómeno de Netflix, un thriller de Shawn Ryan, el creador de The Shield y S.W.A.T., que encontró la tecla perfecta para llamar la atención de los espectadores de la plataforma, pues sumó casi 170 millones de horas de visionado en solo un fin de semana. Si no la habéis visto en su estreno, ahora podéis hacerlo aún con más ganas y tranquilidad, porque también tiene el récord de la renovación más rápida del Oeste.

[Así es el nuevo fenómeno de Netflix en 2023 que se ha convertido en el tercer mejor estreno de su historia]

'Todos quieren a Daisy Jones' (Amazon)

Daisy Jones & The Six estaban en la cima del mundo, pero tras un concierto con entradas agotadas en el Soldier Field de Chicago, dejaron de cantar. Ahora, décadas después, deciden revelar la verdad.

Basada en la exitosa novela de Taylor Jenkins Reid e inspirada en la historia de Fleetwood Mac, la serie ha conquistado con su cuidada ambientación setentera, la impecable y carismática interpretación de Riley Keough, y por supuesto, una banda sonora espectacular, que combina varios temas interpretados por la banda ficticia con una enorme lista de grandes éxitos de la época.

'Fleishman está en apuros' (Disney+)

La serie sigue al recién divorciado Toby Fleishman, que se sumerge en el mundo de las citas a través de apps. Justo al inicio de su primer verano con libertad sexual, su exmujer desaparece dejándole con sus hijos, y sin ninguna pista sobre dónde está o cuándo tiene pensado regresar.

Cuenta con un reparto lleno de estrellas, encabezado por Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, Christian Slater, Adam Brody y Josh Radnor. La crítica ha destacado que la serie apueste por el drama adulto y salga victoriosa y todos coinciden en que la interpretación de la protagonista de Homeland es una de las mejores de su carrera.

[Así es 'Fleishman está en apuros', la estimulante vuelta de Claire Danes tras 'Homeland']

'Enjambre' (Amazon)

La primera serie de Donald Glover desde Atlanta, es un proyecto creado con Janine Nabers, dramaturga con la que trabajó en la producción de FX. En esta historia, Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah) interpreta a Dre, una fanática devota y obsesiva de la mayor estrella del pop del mundo cuyo fandom tóxico da un giro oscuro y la envía a un viaje surrealista, violento e inesperado.

El proyecto no esconde su inspiración en Beyoncé y su fandom "BeyHive", y en siete episodios (que se mueven en distintos géneros) habla de los peligros de las relaciones parasociales que se forman a distancia a través de una pantalla. Glover la describe como "una serie de la posverdad" y cuenta con la incursión de Billie Elish como actriz, en un debut que no ha decepcionado ni a fans ni a escépticos.

Sigue los temas que te interesan