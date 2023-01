De 'Élite' a 'Euphoria': las series con representación LGTBQ+ más populares del último año

El mundo audiovisual sigue avanzando a pasos agigantados en términos de representación y cada vez existen más ejemplos en pantalla donde el colectivo LGTBQ+ puede verse reflejado y sentirse incluido y seguro. La historia del cine y la televisión les ignoraba al principio -o incluso les utilizaba como motivo de burla-, pero por fin han encontrado su espacio para ser visibles. Y han llegado para quedarse.

Después de todo un año en el que se ha apostado por una representación más digna, las búsquedas en Google de series con representación LGBTQ+ se han disparado. De hecho, según el informe anual de GLAAD -una organización sin ánimo de lucro dedicada al activismo del colectivo-, hay más personajes LGBTQ+ en televisión y en las plataformas de streaming que nunca.

En una publicación del pasado año, la organización recopilaba las series más populares en cada uno de los estados de Estados Unidos, reivindicando la importancia de que cada vez haya más producciones que favorezcan la inclusión y enumerando los títulos más buscados en cada zona del país.

Las más buscadas por la audiencia

'Ellas dan el golpe'. Amazon Prime Video

Entre todos los títulos que se enumeran en la lista, la serie más popular del país en términos de representación del colectivo es Euphoria (HBO Max). La producción protagonizada por Zendaya es la más buscada en hasta 13 estados y ha sido elogiada en innumerables ocasiones, no solo por su calidad cinematográfica, sino también por su forma de mostrar las adicciones, los problemas de salud mental y la amistad. Además, ha sido premiada recientemente en los Globos de Oro.

Tras ella se encuentra Batwoman (HBO Max), la adaptación de los cómics de DC que lideran Ruby Rose y Javicia Leslie que es popular en hasta seis estados. Completa el podio Orange is the New Black (Netflix), una de las series pioneras a la hora de incluir personajes LGTBQ+ en Netflix y también una de las más longevas en Netflix con representación sáfica.

Finalmente, entre las series más buscadas también se incluyen títulos como Ellas dan el golpe (Amazon Prime Video), que a través de la liga de béisbol femenina profesional que surgió durante la Segunda Guerra Mundial habla de temas como raza y la sexualidad; y también Glee (Disney+), la serie musical de Ryan Murphy, emitida entre 2009 y 2015.

Otros títulos en la lista

'Veneno' y 'Élite', las dos series españolas de la lista.

La lista de series populares abarca muchos títulos diferentes y entre las que más se repiten también se encuentra RuPaul’s Drag Race. El reality, que presenta a drag queens de todo el país está liderado por RuPaul Charles, es uno de los artistas más premiado en la historia de los Emmy.

Otras series que también se nombran son Yo nunca, Gentleman Jack, Twenties, Modern Family, Work in progress, Looking, Empire, Wynonna Earp, The Fosters, The L Word: Generation Q, Harley Quinn, Master of None: Moments in Love, We Are Who We Are, Schitt's Creek y Dead End: Paranormal Park, e incluso las producciones españolas Veneno y Élite.

El streaming como lugar seguro

Es un soplo de aire fresco ver que las personas LGBTQ+ tienen un espacio cada vez mayor para contar sus propias historias. Aunque la cantidad de producciones en las que aparecen representados es cada vez mayor y pueda resultar abrumadora, la inclusión no deja de reflejar el mundo real.

Una gran parte de la sociedad tiene claro cuáles fueron sus referentes desde la infancia, los personajes que les inspiraron, pero hay otro sector que no tuvo esa suerte y los pocos modelos que tuvieron llegaron tarde, eran versiones estereotipadas, sujetos de burlas constantes o historias condenadas a tener un final trágico.

Por suerte, las plataformas de streaming y también el cine, siguen apostando por un progreso y llevan la diversidad por bandera en sus producciones, porque aunque no se hubiera nombrado prácticamente hasta hace relativamente poco, siempre ha existido y existirá.

