Según Berto Romero, creador y protagonista de este nuevo proyecto con el que se inicia en el género del terror, la serie "es una historia de fantasmas que empezamos a escribir en 2020 y que sigue la tradición clásica de este tipo de relatos adaptados al filtro de nuestro equipo. Repetimos equipo de escritura de 'Mira lo que has hecho': Rafel Barceló, Enric Pardo y yo mismo".

"En cuanto a la comedia, seguimos la línea que descubrimos en 'Mira lo que has hecho', no forzada y muy naturalista dejando que los personajes generen esa comedia por el choque entre ellos. Con el terror, estamos haciendo lo mismo que en su día hicimos con el drama en 'Mira lo que has hecho', tratarlo de la forma más sincera posible. Aunque este género tiene otras claves y una puesta en escena más cuidada".

• Fecha de estreno: por confirmar