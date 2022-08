'The Good Lawyer': en marcha un spin-off de 'The Good Doctor' con una abogada con un TOC

David Shore prepara ya 'The Good Lawyer', un spin-off de 'The Good Doctor' protagonizado por una abogada.

ABC está desarrollando un spin-off de The Good Doctor. El pasado 1 de marzo el creador David Shore revelaba en primicia en SERIES & MÁS que se habían iniciado conversaciones para expandir el universo creativo de la serie. "Nada es definitivo, pero últimamente hemos hablado internamente sobre la posibilidad. Creo que sería realmente emocionante poder llevar a otra serie el corazón y el alma de The Good Doctor".

El proyecto ya es una realidad, se llamará The Good Lawyer y será un procedimental legal protagonizada por una joven abogada con trastorno obsesivo compulsivo que será presentada durante la sexta temporada de la ficción médica protagonizada por Freddie Highmore. Shore está desarrollando la nueva serie mano a mano con la veterana Liz Friedman y la búsqueda de casting está abierta a todo tipo de habilidades y razas.

La idea de ABC, cadena estadounidense de una serie que en España se puede ver a través de AXN, es seguir los pasos de The Rookie. En la pasada temporada la serie protagonizada por Nathan Fillion presentó en dos episodios a un personaje interpretado por Niecy Nash (Scream Queens) que este otoño tendrá su propio spin-off en The Rookie: Feds. Esta estrategia de programación se llama backdoor pilot.

La dinámica de Glassman y Shaun aparecerá, de otra forma, en 'The Good Lawyer'.

The Good Doctor nació como un remake de una serie coreana. Curiosamente, se pueden encontrar parecidos también entre The Good Lawyer y Woo, abogada extraordinaria, otra serie coreana sobre una joven con autismo que intenta adaptarse a un bufete de abogados que está triunfando recientemente en Netflix. Según fuentes de Deadline, el spin-off ya estaba en marcha cuando la ficción asiática llegó a la plataforma de streaming este verano.

ABC llevaba años intentando seguir explotando el potencial de una de sus marcas más rentables. Nunca se llegó a confirmar, pero los rumores apuntaban a que la cadena y la productora de la serie, Sony TV, se habían planteado crear un spin-off contando las aventuras de la doctora Claire Browne (el popular personaje interpretado por Antonia Thomas durante cuatro años en The Good Doctor) como Médico Sin Fronteras en Guatemala. El proyecto no salió adelante, pero el personaje regresó en la quinta temporada para ayudar a su mejor amigo Shaun durante los preparativos de su boda.

Según ha adelantado Deadline, los dos personajes protagonistas de The Good Lawyer se presentarán en el episodio 13 de la sexta temporada de The Good Doctor. Janet y Joni tendrán una relación de maestra y alumno que puede recordar a la de Glassman y Shaun, pero los orígenes de su relación son muy diferentes.

La historia de 'The Good Lawyer'

The Good Lawyer se centrará en Joni, una veinteañera con un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que no le impide ser una abogada brillante. Joni aparece en el San Jose St. Bonaventure Hospital cuando Shaun Murphy se ve atrapado en una batalla legal. Relativamente nueva en su lujoso bufete, Joni, una joven divertida, ansiosa, consciente de sí misma y un poco ansiosa, pasa a formar parte del equipo de defensa legal del doctor Murphy.

A pesar de su brillante pasado académico, los síntomas del TOC de Joni afectan gravemente su vida personal y profesional. Al vivir con TOC, Joni nunca ha querido que la traten de manera diferente y, a menudo, se avergüenza de sus síntomas. Es una gran abogada que usa su atención a los detalles, su pensamiento excesivo compulsivo y sus habilidades analíticas como una superpotencia. Cuando descubre que su empresa amenaza con despedirla, se ve obligada a amenazar con demandar a la firma (por violar la Ley de Estadounidenses con Discapacidades).

Armada con un intelecto feroz y un humor directo, Janet es una abogada muy respetada y socia de la firma. Una veterana experimentada, Janet ha representado al Dr. Glassman en varios asuntos legales durante más de treinta años. Glassman recurrirá a ella una vez más para defender los intereses de su protegido. El cinismo de Janet hizo que en el pasado estuviera a favor de despedir a Joni, pero todo cambia cuando Shaun exige que Joni lo represente.

Las cuatro primeras temporadas de 'The Good Doctor' se pueden ver en Movistar Plus+, Netflix y Amazon Prime Video. La quinta está solo en Movistar Plus+.

