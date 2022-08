Sharon Horgan: "Por fin las series sobre mujeres han dejado de ser vistas como historias solo para mujeres"

Sharon Horgan por fin trabaja en casa. La actriz y guionista de series como Catastrophe acaba de estrenar en Apple TV+ Hermanas hasta la muerte, la primera de su larga lista de series que está ambientada en su Irlanda natal. Curiosamente, los orígenes de su nuevo proyecto, la historia de un grupo de hermanas unidas por un asesinato, están en otro país: la nueva comedia negra de la prolífica creadora de Divorce y Shining Vale es una adaptación de Clan, una serie flamenca estrenada en la televisión belga en 2012.

Las hermanas Garvey están unidas por la muerte prematura de sus padres y la promesa de protegerse siempre unas a otras. Cueste lo que cueste, incluso si eso implica asesinar al marido de una de ellas para protegerla. “Me encantaba ver a esas hermanas tramando asesinatos. Me parecía un detonante muy divertido y sugerente”, reconoce a SERIES & MÁS. “Me gustaba la idea de poder ir aún más allá en mi versión y cambiar ligeramente el tono de la historia. Quería coger la sartén por el mango y explorar esta idea tan lejos como pudiera”. Dicho y hecho. A partir de una embriagadora mezcla de thriller y comedia negra ambientada en las espectaculares costas de Irlanda, Horgan ha creado una serie que podría definirse como un personal cruce de Dead to Me y Señoras del (h)ampa.

Como Eva, su personaje, la actriz y guionista irlandesa sabe lo que es formar parte de una familia numerosa, aunque los Horgan crecieron en un entorno menos traumático. “Mi familia es muy protectora y no duda en remangarse y pelear cuando es necesario”, admite entre risas. “Creo que la serie está influida directamente por mi amor por mis hermanos y hermanas, pero las Garvey son personajes muy específicos. Todo eso estaba ya en lo que hizo Malin-Sarah Gozin en la serie original. La relación y la dinámica que surgieron después que sus padres murieran antes de tiempo las ha convertido en mucho más primarias”.

En su primera serie en Irlanda, Horgan está acompañada por Anne-Marie Duff (Sufragistas), Eva Birthistle (Brooklyn), Sarah Greene (Frank of Ireland) y Eve Hewson (Detrás de sus ojos) como las hermanas Garvey, con Claes Bang (el último Drácula de Netflix) como el cuñado (en todos los sentidos posibles) y Brian Gleeson (Peaky Blinders) y Daryl McCormack (Buena suerte, Leo Grande) como los aseguradores que quieren demostrar que hay algo sospechoso en la muerte de John Paul Williams.

Detrás de las cámaras, la creadora de la serie de culto Catastrophe trabajó mano a mano en la adaptación de Clan con Brett Baer & Dave Finkel, una veterana pareja de guionistas y productores que llevan treinta años trabajando y que trabajaron recientemente en New Girl y United States of Tara. Entre los tres actualizaron e hicieron suya una serie que ya ha conquistado a la crítica. SERIES & MÁS habló con Horgan en profundidad de su nuevo proyecto, el primero de su contrato de desarrollo con Apple TV+.

La forma en que la sociedad habla de las relaciones entre hombres y mujeres, los asuntos domésticos y los hombres como John Paul ha cambiado en la última década. ¿Era algo que querías explorar aquí?

Me pareció un buen momento para revisar la historia de Clan y hablar de estas cosas, precisamente. No es que quisiera subirme a ningún carro, ni nada por el estilo, pero creo que este tipo de historias son necesarias en un momento como este. Por supuesto, partimos desde el entretenimiento puro y duro, pero al mismo tiempo estamos tocando un tema muy potente. Como sociedad ahora estamos teniendo una serie de conversaciones sobre este tipo de problemas. Por fin estamos prestando atención a cosas que han pasado durante mucho tiempo. Es un hecho que comportamientos como los de John Paul estaban socialmente permitidos. Se encontraba una forma de justificarlos. "Su relación está así”. “Solo es un hombre enfadado”. Ahora estamos llamando a las cosas por su nombre. Y ya era hora.

Hacer esta serie era una oportunidad de arrojar otra luz sobre el tema desde un ángulo diferente. Esta es una historia sobre unas hermanas que un día dicen “basta”. No está bien lo que hacen. Toman la ley en sus propias manos, pero al mismo tiempo solo están contraatacando a una amenaza. Creía que había algo poderoso en eso, en parte porque eso no suele ser posible en la vida real. Ni siquiera es posible denunciarlo porque muchas veces son cosas que no se ven como delitos domésticos o abusos, aunque en realidad sí lo sean. Todo eso aparece en la serie.

Has creado muchas series, pero esta es la primera que es completamente irlandesa. ¿Cómo crees que eso influyó a Hermanas hasta la muerte?

Oh, dios. Eso es algo que ha afectado a la serie en todos los sentidos. Para mí, como guionista, cambiaron las cosas cuando decidimos ambientar la historia en Irlanda. Cuando cuento una historia que transcurre en Estados Unidos o Inglaterra, inmediatamente tiene un sabor diferente. Cuando tomamos esa decisión, empecé a hacerme preguntas. Qué significa la familia, en qué se diferencia una familia irlandesa, qué papel juega la religión en las relaciones, cómo influye ser parte de una pequeña comunidad en una pequeña isla. Cambió todo, desde mi forma de abordar la música hasta, obviamente, el reparto.

Es algo que he querido hacer durante mucho tiempo. Cuando buscábamos actores para Catastrophe, había algunos papeles irlandeses. La familia de mi personaje era irlandesa. Cada vez que veíamos a un actor irlandés, me quedaba con ellos. Me decía a mí misma: "quiero trabajar con él”, “quiero trabajar con ella". Como todavía no había hecho nada en Irlanda, las posibilidades de darles trabajo eran mucho más reducidas. La oportunidad de trabajar con actores irlandeses ha sido una de las cosas que más he disfrutado de este proyecto.

Definitivamente “por favor, no muestres a la gente fumando” y “no rompas nuestros teléfonos”. Esas fueron las dos cosas en las que insistieron más en Apple TV+. Sharon Horgan, actriz y guionista de 'Hermanas hasta la muerte'

Anne-Marie Duff y tú sois de edades similares. ¿Estaba claro desde el principio que interpretarías a Eva o pensaste en algún momento interpretar a Grace, la mujer que sufre los comportamientos de John Paul?

Siempre pensé que Eva era el personaje que interpretaría en la serie, pero nuestro contacto en Apple, Jay, sugirió varias veces que sería interesante verme haciendo de Bibi. Nunca nadie había sugerido que yo hiciera de Grace. Si yo hubiera hecho de Bibi, habríamos tenido que envejecer al resto de hermanas. Dar con este reparto era un rompecabezas en realidad. Al final lo que me sedujo fue la idea de interpretar a la matriarca. Me llamaba la atención jugar con ese sentimiento maternal que tiene a pesar de que ella no puede tener hijos en realidad. Nunca había explorado algo así antes. Interpretar a Eva suponía hacer algo nuevo para mí.

PJ Harvey

¿Cómo acabó PJ Harvey haciendo la música de la serie?

Soy fan suya desde hace muchos años. Cuando llegué por primera vez a Londres, compraba el NME [New Musical Express, un famoso semanario musical británico que se publica desde 1952]. He seguido su carrera y siempre me ha encantado su música. Cuando empezamos a pensar en compositores para la serie, caí en que ella había comenzado a componer para televisión en Peaky Blinders o en The Virtues, de Shane Meadows. Así es cómo se me ocurrió que podía interesarle hacer esta serie.

Primero pensé que podía hacer una versión de la canción de Leonard Cohen para los créditos de la serie. Después pensamos en que Molly también podía poner más música. Quedamos por Zoom. Ella había visto mis trabajos. Siempre ayuda cuando hablas con alguien que sabe lo que haces y le gusta. Creo que las referencias que tenía para ella le emocionaron. Polly es alguien que ha escrito mucho sobre la muerte, las mujeres y el tipo de energía que teníamos en mente para la serie. Ha hecho canciones incluso sobre el agua, una imagen recurrente en Hermanas hasta la muerte. Todo ese tipo de elementos ya estaban presentes en su música. Fue más fácil de lo que pensaba. Temáticamente le interesaba mucho la historia de las hermanas Garvey.

Hasta ahora todas tus series habían tenido un formato de 30 minutos. ¿Te arrepentiste en algún momento de decidir contar esta historia con capítulos más largos?

Desde luego (ríe). Pensaba en todo el rato en cómo podía hacerlo con un formato más corto. Me resultaba muy difícil escribir episodios de una hora, es un ejercicio completamente diferente y exige otras habilidades y estructuras. También lleva mucho más tiempo. Estoy acostumbrada a contar historias en seis capítulos de media hora. Esto era completamente diferente, pero no creo que hubiera funcionado con un formato más corto. Necesitaba tiempo para el thriller, para los dos líneas temporales, para conocer a personajes con los que la audiencia tiene que conectar a pesar de hacer cosas ilegales, teníamos la trama romántica de Matt y Becky... No se podía hacer de otra forma.

Cuando hablé con Dennis Lehane sobre Encerrado con el diablo, me dijo que la única petición que recibió de Apple fue que no mostrara a los personajes fumando. ¿Qué tipo de comentarios recibiste en este proyecto?

Definitivamente “por favor, no muestres a la gente fumando” y “no rompas nuestros teléfonos”. Esas fueron las dos cosas en las que insistieron más.

Dicen que si estás viendo una serie de Apple TV+ y ves alguien usando un iPhone, nunca va a ser el malo de la historia.

Había algo de eso, pero en general - y doy gracias a Dios por ello-, estábamos en la misma página en casi todo. La serie original ya era bastante oscura. Me pidieron que no fuera más allá de ahí. “Ese es el nivel de oscuridad al que puedes llegar, no te pases de ahí porque esa es la audiencia que estamos buscando”. Aún así, la hicimos un poco más oscura que Clan. Afortunadamente, les encantaron nuestras ideas y nos permitieron hacerlo a nuestra manera: querían que las contáramos de una manera que se sintiera auténtica y reconocible. Me sentí muy agradecida por eso. Aún así siguieron de cerca lo que estábamos haciendo, pero también nos permitieron contar la historia que queríamos y como queríamos.

Durante mucho tiempo, la industria y la audiencia han percibido las historias protagonizadas por mujeres como un producto de nicho, algo que a los hombres no les interesaría ver. Eso no sucede al revés cuando el elenco es mayoritariamente masculino. ¿Crees que las cosas finalmente están cambiando para historias como estas?

Es curioso, ¿no crees? Es totalmente cierto lo que dices, pero creo que las cosas están cambiando por fin. Estuve haciendo una serie llamada Motherhood [matria en inglés], una historia predominantemente sobre madres. Uno podría asumir automáticamente que ese es su público, pero no es el caso. Muchos chicos adolescentes veían la serie. Mientras estés haciendo algo divertido y que funcione, puedes enganchar a todo tipo de públicos. Sí, puede tener un demográfico algo más femenino, pero por fin las series sobre mujeres han dejado de ser vistas como historias solo para mujeres.

Como Eva, trabajas en una industria dominada por hombres. ¿Has lidiado en tu carrera con muchos capullos como Jean Paul en tu carrera?

Por supuesto. Sería muy raro no haberme encontrado gente así en estos años. La industria solo refleja el mundo en general y en el mundo hay muchos capullos desagradables. He tenido suerte en realidad. No es el caso de todas mis amigas y compañeras de profesión, pero el número de capullos que me he encontrado en mi carrera ha sido manejable.

¿Podría continuar Hermanas hasta la muerte en una segunda temporada?

En Apple TV+ quieren hablar de la posibilidad de continuar la historia. Yo siempre pensé que sería una única temporada, porque Clan era así, pero la verdad es que es muy difícil crear personajes así y dejarlos marchar tan fácilmente. Es imposible no preguntarse qué pasa después con estas hermanas. Hemos empezado a hablar de ello, pero por el momento no hay nada más que eso.

