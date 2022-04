David Shore, el rey de los médicos en TV: "'The Good Doctor' es, sobre todo, una serie sobre la esperanza"

13 temporadas y 260 episodios al frente de House y The Good Doctor bien podrían valer la convalidación de la carrera de Medicina. Desde que en 2004 creara al personaje más borde de la televisión, la trayectoria de David Shore ha estado íntimamente ligada a uno de los géneros televisivos por excelencia: las series de médicos.

Tras cinco años de parón en los que experimentó con otros formatos en Battle Creek y Sneakey Pete, este abogado reconvertido en guionista volvió al hospital en 2017 para contar la historia de un médico brillante que estaba dentro del espectro del autismo. The Good Doctor, renovada ya por una sexta temporada, es uno de los últimos grandes éxitos de la ficción generalista en Estados Unidos.

Para celebrar el regreso de The Good Doctor a AXN este 19 de abril tras dos meses de parón, SERIES & MÁS ha hablado en profundidad con este veterano de las series de médicos. La difícil decisión de qué hacer con el COVID, los retos para encontrar nuevas historias tras 13 años en el mismo género y lo que depara el futuro para Shaun y la propia serie son algunos de los temas que surgen en nuestra conversación con el ganador del Emmy.

El COVID solo apareció en dos episodios de la cuarta temporada de 'The Good Doctor'.

The Good Doctor decidió abordar la crisis del coronavirus en un doble episodio antes de hacer una elipsis en la que el problema había desaparecido. Tuvo que ser una decisión difícil. ¿Cómo gestionasteis ese dilema en la sala de guionistas?

Fue una decisión muy difícil. No sé si acertamos o nos equivocamos. Nos basamos en nuestros instintos, pero también en información incompleta y la necesidad que surgió ante nosotros. El COVID nos impactó en marzo de 2020. En abril y mayo estábamos ya preparando las tramas de la siguiente temporada. No teníamos ni idea de que todavía estaríamos hablando de eso. Quizás pecamos de ingenuos, pero creo que no estábamos solos en eso. La mayoría de nosotros no pensábamos que seguiríamos hablando tanto de esto en primavera de 2022.

Teníamos claro que era algo muy serio con lo que había que lidiar, especialmente cuando se trata de una serie sobre médicos. El dilema era si decidíamos incorporarlo al universo de la serie. Todo se complica porque la serie se graba meses antes de que se emite. Era una situación muy complicada. Cuando estás lidiando con eventos de la actualidad, es casi imposible porque no sabes cuál va a ser el estado de las cosas cuando los episodios se emitan.

Había varias razones para no extenderse demasiado en las historias sobre COVID. Primero, somos ante todo una serie sobre la esperanza y queríamos estar lidiando con un futuro esperanzador. Segundo, habríamos quedado como tontos si el COVID hubiera desaparecido en cuestión de meses y nosotros seguíamos mostrando a personas que usaban máscaras todo el tiempo. Eso no sucedió, lamentablemente. Tercero, no somos una serie especializada en eventos en la actualidad.

Queríamos rendir homenaje a los trabajadores reales que estaban literalmente arriesgando sus vidas con el COVID, pero nosotros contamos historias individuales, episodio a episodio, sobre personas que se enfrentan a desafíos médicos y personales que van más allá del COVID. Pensamos que si estaba de fondo, por su naturaleza, se comería todo y le quitaría peso a las historias personales. Ese fue el análisis que hicimos internamente y el compromiso al que llegamos.

El 8º episodio de la 5ª temporada de 'The Good Doctor' se emitirá el 19 de abril en AXN.

¿Cuándo te diste cuenta de que te gustaba el campo de la medicina?

Yo era abogado de formación. Todavía no estoy seguro de que me guste el campo de la medicina, pero está lleno de desafíos y oportunidades dramáticas. He tenido mucha suerte de haber tenido éxito haciendo series de médicos. Mira, voy a citar una frase de una de mis series. Mira, House decía que en un hospital descubres hasta dónde está dispuesto el ser humano a mentir y por lo que están dispuestos a morir. Cuando alguien sufre problemas de salud o cuando alguien a quien amamos se enfrenta a problemas de salud, vemos lo que de verdad le importa a la gente. Las personas están condicionadas por la salud y es algo muy universal, como lo demuestra esta entrevista por Zoom.

No importa de dónde seamos, ni cuál sea nuestro idioma: todos queremos a las personas que queremos, valoramos nuestras vidas y tenemos los mismos problemas éticos. En realidad son las cuestiones éticas las que me interesan de verdad. Eso es lo que realmente me gusta escribir. Debatir sobre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en situaciones muy difíciles cuando hay cosas que te llevan en dos direcciones diferentes. Las historias de médicos me permiten hacer eso más que ningún otro género.

Después de cinco años con The Good Doctor, ¿cuál es el mayor desafío a la hora de crear una nueva temporada?

Intentamos crear un tema para cada temporada que nos ayude en la historia general, pero que también nos diferencie respecto a otras temporadas. Los temas casi siempre se relacionan con el Dr. Shaun Murphy, por supuesto, y específicamente con los desafíos que enfrentará, ya sean personales o profesionales. Queremos verlo desarrollarse como ser humano, porque todos nosotros también nos enfrentamos a esos desafíos. Eso es lo más importante que hacemos todos los años.

David Shore en el rodaje de 'The Good Doctor'.

¿Cómo ves tú esta quinta temporada?

Shaun se comprometió al final de la temporada pasada, así que tenemos muchas tramas al respecto. Siempre pensamos en conflictos que nosotros mismos hemos superado en nuestra vida. No queremos hacer historias específicas porque Shaun esté en el espectro del autismo. Queremos que se enfrente a los problemas que todos tenemos y que aporte su perspectiva única de una manera que nos ilumine. Él está aprendiendo, y nosotros estamos aprendiendo a través de él.

En mi opinión, nuestros episodios más efectivos e interesantes son aquellos en los que aprendemos de Shaun y no en los que Shaun aprende de las personas que lo rodean. Es lo que me gusta de él. Me encanta que tenga un punto de vista diferente sobre las cosas que todos damos por sentado. Dentro del mundo médico, queremos darle cada vez más responsabilidades y retos. Shaun es muy inteligente, muy hábil y tiene mucha información, pero a veces no procesa bien las emociones. A veces no trata bien con la autoridad. En la temporada 5 llegó una nueva jefa que representaba un gran desafío para Shaun y el resto del personal.

¿Cómo os planteáis la relación entre Lea y Shaun? ¿Tienes una especie de reloj interno en su cabeza que te permite darte cuenta cuando hay que cambiar las cosas?

Supongo que sí, de alguna forma. Intento abordarlo como espectador. Me pregunto a mí mismo qué encontraría entretenido, dramático y desafiante con la relación. Y llega un momento que dices, "Ok, esto ya lo hemos hecho. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo refrescamos su dinámica? ¿Hacia dónde va la pareja ahora?". Entonces sí que tienes de alguna forma un presentimiento sobre cómo tienes que ir jugando con ellos. Eso no significa que tengan que romper o pasarlo mal. Tienen que enfrentarse a desafíos, como todos lo hacemos. Me gusta pensar que The Good Doctor es una serie sobre la esperanza. Son buenas personas que intentan hacer cosas buenas, y creo que es algo realista. Pero a la gente buena le pasan cosas malas también. Esta no es una serie sobre antihéroes. Es una historia que habla del 99 por ciento del mundo que son solo personas decentes que intentan hacer lo mejor que pueden.

Freddie Highmore y Richard Schiff, una relación paterno filial en la ficción.

¿Cómo buscáis tramas que sigan siendo originales y que sigan consiguiendo sorprender a la audiencia?

Ese es el desafío, aparte de la medicina, "¿cómo sorprendes a personas que esperan ser sorprendidas?". Yo no llevo solo cinco años con estas historias. Si sumas House en realidad llevo ya trece. No quiero limitarme a copiar tramas de otras series. Si nosotros hacemos un episodio sobre un trasplante de corazón, va a ser muy diferente a la versión de Anatomía de Grey de una trama así. Sería muy diferente de cualquier serie médica en realidad porque en realidad lo que importan son los personajes involucrados y las actitudes que esa historia despierta en ellos. Rara vez se trata de sorpresas médicas per se. Lo interesante son las actitudes, las personas y los problemas éticos, cómo los abordan y cómo les afecta. Esto es lo que he descubierto haciendo estas series.

Al principio me preocupaba mucho que no tuviéramos suficientes casos médicos. Lo que desafortunadamente descubrí, y ha sido algo muy bueno para mí y muy desafortunado para la humanidad, es que hay muchas formas en las que el cuerpo humano se puede romper. También hay muchas crisis médicas a las que se enfrentan las personas. Nosotros seguimos hablando con médicos y seguimos recibiendo nuevas ideas para contar estas historias.

Así que son historias reales. No os las sacáis inventáis directamente.

Es una mezcla de ambas cosas, pero nosotros no nos inventamos condiciones médicas. Lo que les pasa a los personajes pasa en la vida real, pero a veces jugamos con los plazos. Por ejemplo, si alguien tarda una semana en levantarse de la cama después de una cirugía o algo así, nosotros lo haremos en 24 o 48 horas. Las personas empeoran o mejoran mucho más rápido. No estamos replicando historias reales que sucedieron, sino dramatizando historias que podrían suceder con base en la ciencia médica.

The Good Doctor es una serie procedimental. ¿Fue difícil dar con el equilibrio adecuado entre los personajes y las tramas?

Es el tipo de series que yo hago. Hay otras que son procedimentales puros, pero me gusta llevarlo más a los personajes. La gente me pregunta a veces qué porcentaje se llevan los personajes y qué porcentaje tiene la trama. Yo no lo veo así porque creo que el personaje aporta a la trama y la trama aporta al personaje. Si los personajes están en medio de una cirugía importante, necesitamos saber qué está pasando allí, aunque estén hablando de cosas personales todo el tiempo.

Freddie Highmore es la estrella de 'The Good Doctor' desde hace cinco años.

Este año habéis hablado más que nunca de cómo los factores económicos y sociales influyen en la medicina.

No he hablado demasiado de esos problemas económicos en mis series. Lo hemos hecho este año en The Good Doctor porque llegaba un nuevo liderazgo al hospital y estaba muy orientado al dinero. Es un hecho que es un problema real del sistema médico estadounidense. Yo soy canadiense, pero vivo en Estados Unidos y las realidades de la atención médica en Estados Unidos y Canadá son muy diferentes.

No suelo hacer ese tipo de tramas. No porque no sea real o porque no sea importante, sino porque, aunque seamos una serie de médicos, nosotros nos hablamos de otras cosas. Es un poco como mi respuesta al dilema del COVID. No quiero ignorarlo por completo porque es real y forma parte del mundo de un médico, pero no son las historias que estamos contando. Estamos contando historias de personas, no decisiones financieras para estos individuos o decisiones financieras para estas instituciones. No sé si esa es una respuesta satisfactoria, pero esa es mi respuesta. Es importante, es real y es parte del sistema estadounidense. Así que no deberíamos ignorarlo, pero no es la caja de arena en la que quiero jugar en mis series.

¿Tienes algún momento favorito en estos cinco años en la serie?

Es como si me preguntaras cuál es mi hijo favorito. Me viene uno a la cabeza, justo del episodio piloto, pero creo que es representativo de muchos de ellos. En el piloto hay una escena que marcaba el tono del personaje. Shaun le dice al Dr. Meléndez: "Eres muy arrogante. ¿Eso te hace mejor cirujano?". El personaje no está queriendo decir: "Eres arrogante. Eres un imbécil", sino que en realidad le está preguntado: "¿Has elegido ser arrogante? ¿Es eso bueno para ti? ¿Eso te ayuda? ¿Sentirte bien contigo mismo te da fuerza?”. Había mucha información enterrada en ese momento. Era un detalle, pero nos ayudaba a establecer el conflicto y presentar al personaje de una manera precisa y brillante.

Por extraño que parezca, ese momento no estaba en el guion original, sino que apareció en una reescritura. La cadena insistió en que metiéramos un momento así, aunque luego nos pidieron que lo quitaran. No lo hicimos. Es uno de mis momentos favoritos precisamente por lo que estábamos hablando: aprendemos de Shaun, de cómo tiene una actitud diferente y no juzga. Puede hacer las preguntas más escandalosas porque quiere aprender. Muchas veces hacemos preguntas esperando una determinada respuesta, pero cuando realmente crecemos como seres humanos es cuando hacemos preguntas con una mente abierta. El otro momento que me encanta es cuando Shaun bebe tequila por primera vez. Fue una improvisación de Freddie. Me encantó que se le ocurriera esa reacción sobre la marcha.

El momento favorito de 'The Good Doctor' para su creador estaba ya en el piloto.

Acabáis de renovar por una sexta temporada. ¿Está el final en el horizonte?

No puedo darte ninguna información concreta ahora, pero sí que hemos estado pensando durante algún tiempo en el final de la serie, aunque este no vaya a llegar en un futuro cercano. Nos gustaría seguir con la serie un tiempo y acabar dándole una despedida adecuada. Recuerdo que cuando comenzó House, estaba en un evento con los medios. Me preguntaron si sabía cómo terminaría la serie. Era la temporada 2 entonces y les dije: "Sí. Una mañana, recibiré una llamada telefónica de la cadena y me dirán que los índices de audiencia han bajado y por eso la serie está cancelada. Así es como terminará". Me di cuenta de que por ellos iba a seguir con la serie mientras les hiciera ganar dinero. Pensé que no iba a ser una elección creativa. Terminó siendo una elección creativa. Se portaron bien conmigo, y espero que eso se repita esta vez.

Odio cuando las series son juzgadas en función de su final. Esto es una serie y debe ser juzgada en su totalidad. Hay buenos finales, como hay malos finales. Creo que hay series que en realidad son un arco narrativo y ahí tiene sentido juzgar el final, pero creo que The Good Doctor es más la historia de una vida o de una parte de una vida. No es un relato con un comienzo, un medio y un final naturales, pero intentaremos crear uno.

Si la serie acaba, ¿es posible que vamos un spin-off centrado en su universo?

Eso espero. Nada es definitivo, pero últimamente hemos hablado internamente sobre la posibilidad. No hay nada planeado específicamente aún, pero creo que sería realmente emocionante poder llevar a otra serie el corazón y el alma de The Good Doctor.

La quinta temporada de 'The Good Doctor' vuelve a AXN 19 de abril. Las cuatro primeras temporadas se pueden ver en Netflix y Amazon Prime Video. La última entrega solo está disponible en Movistar Plus+.

