Kevin Spacey busca socios en Cannes para su regreso al cine desde su escándalo por abuso sexual

Kevin Spacey prepara su regreso a la pantalla. Cinco años después de las acusaciones recibidas por agresión sexual, y de que fuera eliminado del corte final de Todo el dinero del mundo semanas antes de su estreno, el actor protagonizará 1242 – Gateway to the West, un drama histórico que está buscando distribuidor en el Marché du Film de Cannes.

1242 cuenta la historia del nieto del comandante militar de Gengis Khan, Batu Khan, elegido comandante general de la parte occidental del Imperio mongol. Hábil comandante militar, Khan ganó batallas desde China hasta Persia y se le dio la responsabilidad de la invasión de Europa, pero se enfrentará a un hombre profundamente espiritual llamado Cesareani (Spacey) y a un castillo en Hungría que detiene su invasión de Europa y acaba provocando su caída.

En la película, dirigida por Peter Soos, con guion de Aron Horvath y Joan Lane, también participan Eric Roberts, Christopher Lambert y Terence Stamp. El inicio del rodaje está previsto para octubre de este año en localizaciones de Hungría y Mongolia, países coproductores de la cinta junto al Reino Unido.

Las ventas internacionales de 1242 están a cargo de Australia’s Galloping Entertainment y la posproducción se realizará en LipSync, Pinewood Studios y Abbey Road Studios en el Reino Unido.

Las acusaciones por agresión y abuso sexual

Spacey fue acusado en 2017 por más de una docena de hombres, entre ellos el veterano actor de Broadway y parte del elenco de Star Trek: Discovery, Anthony Rapp, quien lo demandó ante los tribunales en 2020 por hechos ocurridos cuando Rapp era un niño actor de 14 años y el protagonista de American Beauty le invitó a una fiesta en su apartamento de Manhattan.

La acusación de Rapp, que salió a la luz gracias al impulso del movimiento MeToo, puso en tela de juicio la carrera de Spacey, que aseguró no recordar el episodio pero le dedicó "la más sincera disculpa".

La última vez que Spacey apareció en pantalla fue en la película Billionaire Boys Club de James Cox, estrenada en 2018, y tendrá un pequeño papel en The Man Who Drew God, la próxima película de Franco Nero, actualmente en posproducción, en la que Vanessa Redgrave, esposa en la vida real del director ha confirmado que no participará.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan