Las mejores películas que se han estrenado en marzo de 2022 en cines y plataformas.

Después de recordar las mejores series que nos dejó el mes de marzo, ha llegado el momento de hablar de las películas. En el repaso a los estrenos más destacados del tercer mes del año destacan un blockbuster superheroico, una dramedia nórdica, una película sobre el aborto que ganó en Venecia, un coming of age que se ha atrevido a hablar de la regla en una película "de niños" y una de las sorpresas del cine independiente estadounidense en 2021. Estas son las mejores películas que se estrenaron en cines y plataformas en España en marzo de 2022.

'Red' (Disney+)

'Red' es la película 25 de Pixar.

La última película de Pixar es también la primera en la que los principales puestos de responsabilidad (dirección, guion, producción) son ocupados en su totalidad por mujeres, pero lo relevante no es el titular (la campaña no ha hecho hincapié en ese detalle) sino las consecuencias que eso tiene en el viaje de su protagonista. Sin renunciar en ningún momento al humor y la aventura (incluyendo el ya inevitable y bombástico final de acción que tiende a aparecer en las películas de Pixar, lo necesiten o no, y esta no lo necesitaba), Red construye un encantador, reconocible y trascendental viaje de descubrimiento y aceptación personal en el que se habla de temas como la vergüenza, el odio a nuestros cuerpos y la confusión hormonal.

Detrás de esa aparentemente intrascendente aventura adolescente (la peripecia narrativa es muy sencilla y puede parecer sacada de muchas películas de la competencia), el debut de Domee Shi va a permitir que las nuevas generaciones escuchen un mensaje rabiosamente necesario que nunca cae en lo aleccionador o lo cursi. Con Red, Pixar sigue reivindicándose como el estudio que nunca falla a su público.

• Crítica: 'Red', una estupenda historia de madurez de Pixar contra los tabús del cuerpo femenino y la pubertad

'The Batman' (Salas de cine)

Robert Pattinson es 'The Batman'.

La décima incursión de Batman en el cine es también la primera película que abraza, por fin, uno de los elementos más característicos del personaje en su paso por los cómics. En manos de Matt Reeves, el nuevo Bruce Wayne es un justiciero metido a detective que intenta desentrañar los misterios de una Gotham que ha caído en las garras de la corrupción. Más que una película de superhéroes, The Batman es un noirde gigantesca escala que se encuentra a medio camino de la solemnidad de la trilogía de Nolan y la podredumbre moral de los psychothrillers de David Fincher como Seven y Zodiac.

El uso de una grandilocuente voz en off y una canción grunge al principio de The Batman (ambos recursos vuelven a aparecer en los últimos momentos de la película) avisan las intenciones del director en la reinterpretación del mítico personaje. Aunque el director se deja llevar demasiado por una aproximación que por momentos resulta demasiado seria y excesiva (jamás se hace aburrida, pero es difícil justificar las tres horas de duración de la propuesta y la película está algo agotada ya en un tercer acto que llega demasiado tarde), es refrescante que tenga tan claro el tipo de película qué quiere hacer y cómo ejecutarla. Tras el coitus interruptus de Zack Snyder, es un disfrute volver a la casilla de salida con el superhéroe cinematográfico por antonomasia.

• Crítica: ‘The Batman’ lucha contra la corrupción en un imponente 'noir' a medio camino de Nolan y Fincher

'La peor persona del mundo' (Salas de cine)

Fotograma de 'La peor persona del mundo'.

Renate Reinsve ganó el premio a mejor actriz en el pasado Festival de Cannes por su interpretación en La peor persona del mundo. Su personaje en la última película de Joachim Trier representa los dilemas y presunciones vitales de la generación millenial a través de dos historias de amor que nos ayudan a entender los mecanismos de un personaje tan errático como fascinante y del que es imposible apartar la mirada. El director de Oslo 31 de agosto es capaz de ponernos en la piel de la protagonista a través de unos diálogos memorables (su última conversación con su primer novio) o una desbordante imaginación visual.

Como decía Valentina Marillo, "las secuencias de la fuga en la que se detiene el tiempo y la de sus alucinaciones (de las que probablemente escucharéis hablar mucho), podrían no estar en el metraje y La peor persona del mundo seguiría teniendo el mismo impacto. Pero es físicamente imposible quitar los ojos de la pantalla cuando está Julie y la cámara lo sabe. Trier lo sabe. Esta dramedia existencial generacional y su protagonista son realmente memorables, pero a pesar de todas sus virtudes, resulta imposible no preguntarse si hasta cierto punto Julie no es la visión de una mujer de 30 años del siglo XXI que tienen dos varones cuarentones como guionistas".

• Crítica: 'La peor persona del mundo' o la insoportable levedad de ser milenial

'La aspirante' (Filmin)

Isabelle Fuhrman, protagonista de 'La aspirante'.

El estreno directo de La aspirante en Filmin ha pasado más desapercibido de lo que merecía a pesar de ser elegida como película de inauguración de la última edición del Americana Film Fest y de sus cinco nominaciones en los premios del cine independiente. Lauren Hadaway se estrena en el cine con una película que ha sido definida como “el Cisne negro del remo”.

A partir de una estructura, una banda sonora y una puesta en escena de thriller, La aspirante presenta un magnético estudio sobre la obsesión de nuestra sociedad por el éxito y la perfección. Sus comparaciones con la obra de Darren Aronofsky o el Whiplash de Damian Chazelle son comprensibles, pero el intenso thriller protagonizado por una estupenda Isabelle Fuhrmann merece ser considerada por sí misma. Hadaway se ha ganado a pulso su inclusión en la lista de las nuevas promesas del cine indie en Estados Unidos.

• Así se hizo 'La aspirante', la fascinante película que combina la obsesión de 'Whiplash' y 'Cisne negro'

'El acontecimiento' (Salas de cine)

Anamaria Vartolomei como Anne Duchesne en 'El acontecimiento'.

Audrey Diwan recibió el León de Oro del Festival de Venecia por El acontecimiento, una película que sigue siendo rabiosamente actual incluso sesenta años después de los hechos narrados por Annie Ernaux en una aclamada novela inspirada en su propio aborto en la conservadora Francia de los 60. La película francesa retrata de forma brillante y asfixiante todo el proceso de toma de decisión, de soledad cuando nadie puede ayudarte y el rechazo de la sociedad cuando descubren sus intenciones. Siguiendo la escuela de los hermanos Dardenne, Diwan se pega al cuerpo de su protagonista (una sensacional Anamaria Vartolomei) para ponernos en la piel de su dilema y su cuenta atrás.

Siguiendo el camino de propuestas como 4 meses, 3 semanas y 2 días, El acontecimiento muestra el aborto en todas sus frentes y sin huir de sus imágenes más crudas y necesarias. Para que el público entienda lo que padecieron todas esas mujeres, y siguen padeciendo aún en muchos países, es necesario mirar a los temas que aborda Diwan de frente. Una película dura, arrebatadora y que no merece pasar desapercibida a pesar de que fuera de Francia parezcan haber reconocido más sus méritos que dentro de sus fronteras.

• Crítica: 'El acontecimiento', el duro alegato a favor del aborto que sacude y emociona en el Festival de cine de Venecia

También te puede interesar...

• Las películas que ya compiten por los Oscar de 2023: se busca sucesora de 'CODA'

• Oscar Isaac: "Sería un sueño trabajar con Almodóvar y hacer mi primera película en español"

• Crítica: 'Caballero Luna', Oscar Isaac se luce en una serie de Marvel que huye (más o menos) de su fórmula

Sigue los temas que te interesan