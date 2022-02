3 series recomendadas en Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video si no sabes qué ver este fin de semana

El ocio audiovisual es una alternativa ideal para evadirnos de la realidad y las malas noticias por un momento. La cartelera de estrenos cinematográficos siempre es una buena opción, pero si preferís quedaros en casa viendo alguna serie, os traemos tres recomendaciones que os ahorrarán el trabajo de pensar qué ver.

De estreno, hoy proponemos una saga épica que ha llegado a Netflix, el spin-off de la popular Vikingos, a cargo del mismo creador. Si os apetece un género diferente para maratonear, os proponemos una dramedia de ciencia ficción de Amazon que pronto estrenará su segunda temporada. Y si lo que queréis es recuperar una de esas joyas que se os escapó durante su estreno, tenéis una cita en Disney+ con una de las mejores propuestas de la nueva generación de comedias románticas de la televisión.

Un estreno: 'Vikingos: Valhalla' (Netflix)

De qué va

Ambientada hace más de mil años, a principios del siglo XI, narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos de la historia. Cuando la tensión entre los vikingos y la corona inglesa culmina en un punto de inflexión sangriento, mientras los propios vikingos se enfrentan entre sí por discrepancias religiosas entre cristianos y paganos, el legendario explorador Leif Eriksson, su decidida hermana, Freydis Eriksdotter; y el ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson emprenden un viaje épico que los llevará por mares y campos de batalla en su lucha por la gloria y la supervivencia.

Por qué debes verla

Michael Hirst nos trae este spin-off de su popular serie Vikingos, una continuación de aquella épica saga, que nos transportará un siglo después de los sucesos vistos en la serie original. En 1066, después de la invasión de Inglaterra por un descendiente de Rollo conoceremos las épicas historias de grandes vikingos de la historia como los mencionados en el párrafo anterior y el Rey William el Conquistador.

Uno de los principales conflictos será la cristianización del mundo pagano, por lo que veremos ejércitos cristianos vikingos luchando contra ejércitos paganos vikingos. Promete ser todo lo que los fans aprecian de la franquicia: acción contundente, personajes complejos e historias sobre familia, lealtad y poder.

Para maratonear 'Upload' (Amazon)

De qué va

Después de sufrir un grave accidente en su coche, Nathan Brown (Robbie Amell) es forzado a tomar una decisión que está a disposición de los seres humanos en el futuro que propone la serie: arriesgarse a morir en el quirófano o elegir que su consciencia se suba al más allá digital.

Por qué debes verla

A través de Nathan conocemos todos los entresijos de Lake View, el paraíso en el que continuará su existencia, un lugar en el que, en teoría, no existen las preocupaciones del día a día de los mortales. Comes por placer, porque no hay necesidades orgánicas que cubrir, y tienes todo el tiempo del mundo para hacer lo que te plazca. O no hacer nada.

El sentido del humor de la serie se basa basado en unos diálogos rápidos y muy bien escritos, aunque también tiene toques de otro muy oscuro. Una comedia híbrida del creador de The Office y Parks and Recreation, que mezcla sátira, misterio, ciencia ficción, romance y crítica capitalista.

Una joya por descubrir: 'Eres lo peor' (Disney+)

Imagen de la primera temporada de 'Eres lo peor' ('You're The Worst').

De qué va

Jimmy, un escritor británico narcisista, y Gretchen, una profesional de relaciones públicas autodestructiva, se embarcan en una relación romántica. Con ellos arrastran a sus amigos Edgar y Lindsay, otros personajes que tienen su propia carga de problemas, y una colección de secundarios bastante peculiares.

Por qué debes verla

Una de las exponentes recientes de la nueva comedia romántica en televisión. Una propuesta divertida y extrema, que se revela traicionera conforme avanzan las temporadas, cuando empieza a explorar temas un poco más serios que nos pillan totalmente desprevenidos.

Lo que nunca olvida la serie es que su título no es casual y sus personajes son realmente lo peor y no tienen ninguna intención de redimirse. Eso hace que a veces nos atraigan y otras nos repelan, pero nunca dejan de fascinarnos.

