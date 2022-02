Un cóctel de 'Élite' y 'El club de los cinco', así es 'Alguien está mintiendo', la nueva serie juvenil de Netflix

Élite, Pequeñas mentirosas, Yellowjackets, Veronica Mars, Cruel Summer... las series juveniles con un misterio en su centro y personajes que esconden secretos nunca pasan de moda. De muertes a secuestros, para creadores y espectadores tiene algo de seductor introducir un elemento criminal y un puzle por resolver en la dinámica de los pasillos de los institutos. La última serie de este subgénero en llegar a nuestras pantallas es Alguien está mintiendo, un original de Peacock que ha estrenado Netflix, que contó con el español Darío Madrona como showrunner de la primera temporada.

Si dejarte llevar por este tipo de historias es tu plan ideal para pasar el fin de semana, aquí te contamos algunas de sus claves. Por supuesto, sin spoilers, para que decidas si finalmente te animas a verla.

'Alguien está mintiendo', la nueva serie juvenil de Netflix

Una mezcla de 'Élite' + 'El club de los cinco'

En la descripción de la receta de este cóctel podemos cambiar la popular serie española por Pequeñas mentirosas o Gossip Girl. O dejar un poco de las tres, pero el ingrediente básico de su punto de partida es El club de los cinco, con cinco estudiantes que no tienen nada en común obligados a quedarse castigados después de clase. El giro aquí, es que Simon, uno de ellos, muere mientras están encerrados.

Los cuatro que salen vivos son sospechosos de su muerte, no solo porque estuvieran con él cuando ocurrió, sino porque se benefician de que ya no pueda hablar. Simón era el creador de una web en la que publicaba cotilleos de sus compañeros de instituto, y justo la noche anterior había amenazado con sacar a la luz los terribles secretos de cuatro estudiantes, de los que no reveló sus nombres.

Mientras la policía intenta resolver el caso, los cuatro sospechosos deberán encontrar la forma de confiar los unos en los otros para demostrar su inocencia, mientras intentan que sus propios secretos sigan encerrados donde estaban.

Está basada en una novela

Aunque tiene elementos que nos remiten inmediatamente a otras ficciones juveniles, desde la paradigmática película de John Hughes a Gossip Girl, Alguien está mintiendo es la adaptación de la novela homónima de Karen M. McManus, su obra debut con la que estuvo 129 semanas en el número uno de la lista de The New York Times de libros juveniles más vendidos. En España la novela está editada por Alfaguara.

Renovada por una segunda temporada

Al final de la primera temporada se resuelve todo lo que pasó con Simon y los principales interrogantes planteados, pero deja la puerta abierta para una segunda entrega que adaptará la secuela de McManus, titulada Alguien es el siguiente.

Erica Saleh, la encargada de la adaptación de la primera temporada ejercerá las labores de showrunner en la segunda, en reemplazo de Darío Madrona que continuará como productor ejecutivo.

