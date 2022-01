Todos los estrenos de series y películas en streaming de la semana (24 al 30 de enero)

'La edad dorada', 'Todos mienten' y 'The Afterparty', entre los estrenos destacados del 24 al 30 de enero. HBO Max, Movistar+, Apple TV+

Comenzamos la última semana del mes de enero enumerando todos los estrenos de series y películas que llegarán en los próximos días a las plataformas de streaming y canales como Netflix, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Apple TV+, Filmin, COSMO, AXN y Dark TV.

Entre las novedades que podremos ver entre el 24 y el 30 de enero, destacamos La edad dorada (HBO Max), la nueva serie del creador de Downton Abbey; la última creación de Pau Freixas para Movistar Plus+Todos mienten; la cuarta temporada de The Sinner (Netflix); y la primera serie en acción real de Christopher Miller, The Afterparty (Apple TV+).

Lunes, 24 de enero

'Billions' - Temporada 6 (Movistar+)

Una de las escenas más impactantes que nos dejó la quinta temporada de 'Billions'. Movistar+

La historia del ambicioso fiscal de Nueva York Chuck Rhoades (Paul Giamatti) y del multimillonario Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) continúa. Después de que Axe desaparezca y Michael Prince asuma su lugar, Chuck debe desarrollar una nueva estrategia más aguda y sofisticada. En esta temporada, todos los jugadores de la partida deben afilar sus armas y buscar nuevas alianzas para sobrevivir.

Martes, 25 de enero

'La edad dorada' - Temporada 1 (HBO Max)

'La Edad Dorada' | Temporada 1 | HBO Max

La historia nos sitúa en el siglo XIX, justo en el momento en el que la joven Marian Brook (Louisa Gummer) decide mudarse de la zona rural de Pensilvania a la ciudad de Nueva York tras la muerte de su padre. Acompañada por una aspirante a escritora que busca un nuevo comienzo, Marian se ve envuelta de forma inesperada en una guerra social entre una de sus tías, hija de la vieja riqueza, y sus vecinos tremendamente ricos, un magnate ferroviario despiadado y su ambiciosa esposa.

Miércoles, 26 de enero

'The Sinner' - Temporada 4 (Netflix)

Escena de la cuarta temporada de 'The Sinner'.

En esta serie antológica, un nuevo misterio acaba llegando hasta el ya retirado Harry Ambrose (Bill Pullman), que aún sigue sin recuperarse del trauma que le causó el caso anterior. En esta ocasión, una tragedia inesperada que involucra a la hija de una prominente familia isleña volverá a poner su vida patas arriba.

'Marvel: Hit Monkey' - Temporada 1 (Disney+)

'Marvel: Hit Monkey' | Tráiler | Hulu

En esta serie de animación del Universo Cinematográfico de Marvel, un mono japonés, que es un experto tirador y tiene una gran agilidad y reflejos, se entrena para hacer un viaje de venganza oscuro y sangriento por los lugares más peligrosos de Tokyo. En el camino, contará con la gran ayuda del fantasma de un asesino americano.

Jueves, 27 de enero

'Saving Lisa' - Miniserie (COSMO)

'Saving Lisa' | Tráiler | COSMO

Rose (Caroline Anglade) es una institutriz que descubre que una de sus alumnas, Lisa (Capucine Sainson-Fabresse), sufre maltratos por parte de sus progenitores. Como consecuencia, decide protegerla y llevársela, refugiándose con ella en Burdeos, en casa de su madre adoptiva, a la que no ha visto desde hace años. Allí dará a entender que Lisa es su propia hija.

Viernes, 28 de enero

'Todos mienten' - Temporada 1 (Movistar+)

'Todos mienten' | Tráiler | Movistar+

En la apacible vida de los vecinos de la urbanización costera de Belmonte todo cambia de repente el día que aparece en las redes un vídeo sexual de Macarena (Irene Arcos), profesora de la escuela, con el hijo de su mejor amiga. Este hecho hará que todo salte por los aires, exponiendo los oscuros secretos que se esconden tras la máscara de los protagonistas.

'The Afterparty' - Temporada 1 (Apple TV+)

'The Afterparty' | Tráiler | Apple TV+

Un misterioso asesinato tiene lugar en una reunión de instituto y cada uno de los personajes tiene algo que contar, desde una perspectiva y aspecto visual completamente diferente. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está manipulando los hechos?

'Feria: La luz más oscura' - Temporada 1 (Netflix)

'Feria: la luz más oscura' | Temporada 1 | Netflix

Eva (Ana Tomeno) y su hermana Sofía (Carla Campra) descubren que sus padres son unos monstruos y que, antes de desaparecer, han dejado atrás el rastro de 23 víctimas. Ambas deberán enfrentarse al odio de las personas que las rodean y adentrarse en la dolorosa misión de conocer quiénes eran sus padres en realidad.

'La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana' - Miniserie (Netflix)

'La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana' | Tráiler | Netflix

Cuando su atractivo vecino se muda al otro lado de la calle, Anna (Kristen Bell), que aún tiene el corazón roto, comienza a ver una luz al final del túnel. Sin embargo, pronto será testigo de lo que cree que es un espantoso asesinato.

'Hijos de Dune' - Miniserie (Dark TV)

'Hijos de Dune' | Tráiler | Dark TV

Dune, la antigua profecía, se ha cumplido y el mandato del legendario Muad's dib (Alec Newman) ha transformado milagrosamente las tierras perdidas. Como siempre, en La Gran Casa del Imperio siguen surgiendo rumores de conspiración, complots y traiciones. Y cuando Muad's dib ya no tiene el poder para ejercer de emperador, su joven hijo Leto (James McAvoy) y su hija Ghanima (Jessica Brooks) se enfrentarán a una posible guerra civil en Arrakis.

