Globos de Oro 2022: Todos los ganadores en las categorías de cine y televisión.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha celebrado -por llamar de alguna manera- la 79.ª edición de los Globos de Oro empañada por la mayor crisis que ha vivido en sus ochenta años de historia. Tras acumular diversos escándalos de racismo y soborno, entre otros, los ganadores de los Globos de Oro 2022 simplemente se han anunciado a través de redes sociales, sin retransmisión de television después de que ninguna cadena quisiera hacerse cargo de la gala, ni de streaming. Sin alfombra roja, ni ceremonia, ni las características mesas repletas de Möet & Chandon, ni estrellas de Hollywood entregando o recogiendo premios. Nada de lo que ha caracterizado tradicionalmente a estos premios ha estado presente en la útima edición.

*Los ganadores de cada categoría aparecen marcados en negrita.

Cine

Mejor Película, Drama

'Belfast' (Focus Features)

'CODA: El sonido del silencio' (Apple TV+)

'Dune' (Warner Bros.)

'El método Williams' (Warner Bros.)

'El poder del perro' (Netflix)

Mejor Película, Comedia o Musical

'Licorice Pizza' (Metro-Goldwyn-Mayer)

'No mires arriba' (Netflix)

'West Side Story' (20th Century Studios)

'Tick, tick... Boom!' (Netflix)

'Cyrano' (United Artists Releasing)

Mejor Actriz en Película, Drama

Lady Gaga ('La casa Gucci')

Olivia Colman ('The Lost Daughter')

Kristen Stewart ('Spencer')

Jessica Chastain ('Secretos de un matrimonio')

Nicole Kidman ('Being the Ricardos')

Mejor Actor en Película, Drama

Mahershala Ali ('El canto del cisne')

Javier Bardem ('Being the Ricardos')

Benedict Cumberbatch ('El poder del perro')

Will Smith ('El método Williams')

Denzel Washington ('Macbeth')

Mejor Actriz en Película, Comedia o Musical

Marion Cotillard ('Annette')

Alana Haim ('Licorice Pizza')

Jennifer Lawrence ('No mires arriba')

Emma Stone ('Cruella')

Rachel Zegler ('West Side Story')

Mejor Actor en Película, Comedia o Musical

Leonardo DiCaprio ('No mires arriba')

Peter Dinklage ('Cyrano')

Andrew Garfield ('Tick, tick… boom!')

Cooper Hoffman ('Licorice Pizza')

Anthony Reynolds ('In the Heights')

Mejor Actriz de Reparto, Película

Caitriona Balfe ('Belfast')

Ariana DeBose ('West Side Story')

Kirsten Dunst ('El poder del perro')

Aunjanue Ellis ('El método Williams')

Ruth Negga ('Passing')

Mejor Actor de Reparto, Película

Ben Affleck ('The Tender Bar')

Jamie Dornan ('Belfast')

Ciaran Hinds ('Belfast')

Troy Kotsur ('CODA')

Kodi Smit-McPhee ('El poder del perro')

Mejor Dirección, Película

Kenneth Brannagh ('Belfast')

Jane Campion ('El poder del perro')

Maggie Gyllenhaal ('The Lost Daughter')

Steven Spielberg ('West Side Story')

Dennis Villeneuve ('Dune')

Mejor Guion, Película

Paul Thomas Anderson ('Licorice Pizza')

Kenneth Branagh ('Belfast')

Jane Campion ('El poder del perro')

Adam McKay ('No mires arriba')

Aaron Sorkin ('Being the Ricardos')

Mejor Película, Animación

'Encanto' (Walt Disney Studios)

'Flee' (Neon)

'Luca' (Walt Disney Studios)

'My Sunny Maad' (Totem Films)

'Raya y el último dragón' (Walt Disney Studios)

Mejor Película, Habla no inglesa

'Drive my car' (Janus Films) - Japón

'A hero' (Amazon Studios) - Francia, Irán

'Madres Paralelas' (Sony Pictures Classics) - España

'Fue la mano de dios' (Netflix) - Italia

'Compartment Nº9' (Sony Pictures Classics) - Finlandia, Rusia, Alemania

Mejor Banda Sonora, Película

Alexandre Desplat ('La crónica francesa')

Germaine Franco ('Encanto')

Jonny Greenwood ('El poder del perro')

Alberto Iglesias ('Madres paralelas')

Hans Zimmer ('Dune')

Mejor Canción, Película

'Be Alive' ('El método Williams')

'Dos oruguitas' ('Encanto')

'Down to Joy' ('Belfast')

'Here I Am' ('Respect')

'No Time to Die' ('No Time to Die')

Series

Mejor Serie, Drama

'Lupin' (Netflix)

'The Morning Show' (Apple TV+)

'Pose' (HBO Max)

'El juego del calamar' (Netflix)

'Succession' (HBO Max)

Mejor Serie, Comedia o Musical

'The Great' (Starzplay)

'Hacks' (HBO Max)

'Solo asesinatos en el edificio' Hulu/Disney+)

'Reservation Dogs' (Hulu/Disney+)

'Ted Lasso' (Apple TV+)

Mejor Serie, Limitada, Antología o TV Movie

'Dopesick' (Hulu/Disney+)

'American Crime Story: El caso Lewinsky' (FX/Atresplayer Premium, Netflix)

'La asistenta' (Netflix)

'Mare of Easttown' (HBO Max)

'El ferrocaril subterráneo' (Amazon Prime Video)

Mejor Actriz en Serie, Drama

Uzo Aduba ('En terapia')

Jennifer Aniston ('The Morning Show')

Christine Baranski ('The Good Fight')

Elisabeth Moss ('El cuento de la criada')

M.J. Rodriguez ('Pose')

Mejor Actor en Serie, Drama

Brian Cox ('Succession')

Lee Jung-jae ('El juego del calamar')

Billy Porter ('Pose')

Jeremy Strong ('Succession')

Omar Sy ('Lupin')

Mejor Actriz en Serie, Comedia o Musical

Hanna Einbinder ('Hacks')

Elle Fanning ('The Great')

Issa Rae ('Insecure')

Tracee Ellis Ross ('Black-ish')

Jean Smart ('Hacks')

Mejor Actor en Serie, Comedia o Musical

Anthony Anderson ('Black-ish')

Nicholas Hoult ('The Great')

Steve Martin ('Solo asesinatos en el edificio')

Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')

Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

Mejor Actriz en Serie Limitada, Antología o TV Movie

Jessica Chastain ('Secretos de un matrimonio')

Cynthia Erivo ('Genius: Aretha Franklin')

Elizabeth Olsen ('Bruja Escarlata y Visión')

Margaret Qualley ('La asistenta')

Kate Winslet ('Mare of Easttown')

Mejor Actor en Serie Limitada, Antología o TV Movie

Paul Bettany ('Bruja Escarlata y Visión')

Oscar Isaac ('Secretos de un matrimonio')

Michael Keaton ('Dopesick')

Ewan McGregor ('Halston')

Tahar Rahim ('La serpiente')

Mejor Actriz Secundaria en Serie

Jennifer Coolidge ('The White Lotus')

Kaitlyn Dever ('Dopesick')

Andie McDowell ('La asistenta')

Sarah Snook ('Succession')

Hannah Waddington ('Ted Lasso')

Mejor Actor Secundario en Serie

Billy Crudup ('The Morning Show')

Kieran Culkin ('Succession')

Mark Duplass ('The Morning Show')

Brett Goldstein ('Ted Lasso')

O Yeong-su ('El juego del calamar')

