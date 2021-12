Un recorrido por las películas y series de Paolo Sorrentino a través de las plataformas de streaming

Paolo Sorrentino es uno de los directores de cine más célebres de los últimos años. Películas como La gran belleza o Il Divo y series como The Young Pope han protagonizado una filmografía donde la pausa y el gusto por el detalle abundan, y donde el director aleja al espectador de la triste realidad para conectarle directamente con la emoción de sus personajes.

El 15 de septiembre, Paolo Sorrentino regresa con su nueva película Fue la mano de Dios, un largometraje que se puede ver en Netflix y con el que promete reflejar su propia historia de una manera muy íntima y personal. Con motivo de su estreno, os traemos un recorrido por su filmografía disponible en las plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Movistar+ o Filmin para que saldéis todas las deudas pendientes que tengías con el cineasta italiano.

Unos primeros pasos gigantescos

Fotograma de 'Il Divo'. Filmin

Una de las primeras películas del conocido director italiano es Las consecuencias del amor (2004), disponible en Filmin. El largometraje nos presenta a un protagonista al borde de los cincuenta que vive solo en un hotel suizo y que lleva una vida lineal y repetitiva. Su insomnio crónico le impide dormir las horas que debería y se pasa los días fumando y drogándose por todo el hotel.

Sin embargo, lo que parece una vida pesada y monótona termina atrapando al espectador, que de repente se deja absorber por el humo y sentir la necesidad de conocer más sobre el personaje principal. A partir de esta película, el ritmo aparentemente lento pero constante se vuelve un instante y formará parte del resto de sus películas.

Justo antes de adentrarse en la década de 2010, Sorrentino estrenó en 2008 Il divo (también disponible en Filmin) y se armó del valor suficiente como para retratar a uno de los personajes más controvertidos de la política italiana: Giulio Andreotti. A través de un profundo relato lleno de detalles, el director posiciona con sarcasmo y cinismo en el centro de la narrativa al que fue el jefe de gobierno más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Sin miedo alguno, la película narra las presuntas relaciones que Andreotti mantuvo con la mafia siciliana y los delitos por los que fue procesado en los años 90 y absuelto por falta de pruebas.

Un ascenso a lo grande que cosecha galardones

Toni Servillo en 'La gran belleza'. Filmin

En 2011, Paolo Sorrentino estrenó Un lugar donde quedarse (disponible en Filmin). En esta película, el espectador conoce la historia de Cheyenne (Sean Penn), una decrépita y excéntrica estrella del rock que vive en Dublín gracias a los derechos de autor. Tras la muerte de su padre, decide trasladarse a Nueva York y a pesar de no haber mantenido relación alguna con él, emprende una búsqueda personal para conocer más sobre su pasado.

Allí descubre que su progenitor vivía con la obsesión de vengarse de una humillación y después de heredar ese deseo de venganza, Cheyenne decidirá honrar la voluntad de su padre. Aunque para ello, deberá emprender un viaje alrededor del continente Americano.

Después de su paso por Cannes, el cineasta esperó dos años para lanzar La gran belleza en 2013 (disponible en Filmin y Movistar+), una película con la que logró subir a la cima del reconocimiento internacional y hacerse con el Oscar y el Globo de Oro, entre otros galardones. En ella regresamos a Roma para pasar el verano y codearnos entre las personalidades más decadentes y para ser invitados a las mejores fiestas en palacios y villas de toda índole.

Entre ellos destaca Jep Gambardella (Toni Servillo), un escritor de 65 años que escribió un solo libro y también se dedica al periodismo. El protagonista se deja dominar por la indolencia y el hastío, asistiendo a eventos y viendo desfilar a personajes tan poderosos como deprimentes e insustanciales.

Las películas de la década pasada

'Silvio (y los otros)'. Amazon Prime Video

Paolo Sorrentino regresó en 2015 con La juventud (en Amazon Prime Video y Filmin), un largometraje protagonizado por Fred Ballinger (Michael Caine), un gran director de orquesta. Fred decide pasar las vacaciones en un hotel de los Alpes con su hija Lena y su amigo Mick, un director de cine al que le cuesta acabar su última película.

Fred renunció hace tiempo a su carrera musical, pero un día alguien le hará volver a trabajar. Se trata de un emisario de la reina Isabel II, que debe convencerle para dirigir un concierto en el Palacio de Buckingham, con motivo del cumpleaños del príncipe Felipe. A partir de aquí, Sorrentino nos deleita con una vejez y juventud personificadas y la película se llena de contrastes de todo tipo.

Poco después, en 2018, el director estrenaba Silvio (y los otros) (disponible en Amazon Prime Video y HBO Max). En ella, regresaba al mundo de la política para retratar al conocido Silvio Berlusconi (Toni Servillo) y la miseria moral con mucho sentido del humor. La conocida figura italiana se encuentra en el momento más complicado de su carrera política, recién salido del gobierno y con las acusaciones de corrupción y de sus conexiones con la mafia. Por otro lado, Sergio Morra (Riccardo Scamarcio) es un atractivo hombre hecho a sí mismo que sueña con dar el salto profesional y para ello, intentará acercarse a Silvio, el hombre más poderoso de Italia.

En el mundo de las series

Jude Law en 'The Young Pope'. HBO Max

Un año después de Silvio (y los otros), Sorrentino se adentró en la ficción televisiva y las series, lanzándose de lleno a través de la miniserie de HBO Max The Young Pope (2016). En los diez capítulos que abarca, se siguen los pasos del joven Lenny Belardo, que acaba de ser elegido Papa. Tratándose de un pontífice de menos con 50 años que se ha hecho llamar Pio XIII, no genera mucha confianza y todos desconocen su opinión con respecto a los temas más importantes de la Iglesia y lo más importante: cómo piensa dirigir el Vaticano. Sus primeras decisiones serán muy controvertidas y harán que los fuertes cimientos de la Iglesia Católica se tambaleen por primera vez en mucho tiempo.

Desde el primer episodio, Paolo Sorrentino conserva su esencia y personalidad cinematográfica, trasladando una dirección de arte que llena de detalle la narrativa y que vuelve a poner sobre la esa temas tan controvertidos en la institución como las intrigas políticas, la corrupción, la economía, la pederastia, el aborto, la homosexualidad, el amor o la fe.

Su segunda serie, también de HBO Max, fue The New Pope, una miniserie completamente diferente a la anterior que llena la pantalla de símbolos y un color e iluminación muy llamativos. En The New Pope, el Papa Pío XIII está en coma y tras un breve interludio de incertidumbre, Voiello logra que se elija a Sir John Brannox (John Malkovich) como su sucesor. En este caso, el personaje principal es un moderado, sofisticado y encantador aristócrata inglés, que asume su nuevo rol bajo el nombre de Juan Pablo III. Sin embargo, aunque el nuevo Papa parece ser perfecto, sus allegados no tardan en descubrir sus debilidades y secretos.

Una joya reciente que tener en cuenta y su última película

'Fue la mano de Dios'. Netflix

Después del largo recorrido, nos acercamos a la actualidad con el cortometraje que salió en 2020: Hecho en casa: Voyage au bout de la nuit (disponible en Netflix). Los apenas siete minutos que abarca nos trasladan al Vaticano de nuevo para presenciar la conversación entre dos famosos líderes, que charlan y reflexionan sobre la distancia.

Finalmente, Paolo Sorrentino regresa al mundo del cine con Fue la mano de Dios (en Netflix), sincerándose consigo mismo y con su público para contar su historia más personal hasta la fecha. Aquí seguiremos los pasos de Fabietto Schisa (Filippo Scotti), un chico joven que se desenvuelve como puede en el turbulento Nápoles de los años ochenta.

