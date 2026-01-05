Joaquim Van Thuyne, un joven de 18 años de madre catalana, entre los muertos en el incendio del bar de Crans-Montana

Incendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, Valais (Suiza). Europa Press

Joaquim Van Thuyne Daniel, de 18 años y madre catalana, es uno de los 40 fallecidos durante el incendio ocurrido en Nochevieja en el bar Le Constellation, en el resort de esquí alpino de Crans Montana (Suiza).

Van Thuyne murió en el incendio junto con otros compañeros del equipo de fútbol suizo FC Lutry, de cuya plantilla formaba parte. "Nuestro club y nuestro pueblo están muy afectados por esta tragedia. Intentaremos gestionarla con la máxima sensibilidad", afirmó el presidente Stéphane Bise en el diario suizo 'Blink'.

Según informó la familia del joven en una esquela publicada en 'La Vanguardia' este lunes, el joven será enterrado en Lausana (Suiza) y posteriormente se celebrará una misa funeral que tendrá lugar en el monasterio de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Sus padres John y Montserrat, sus hermanas Ella y Liv, y el resto de la familia han anunciado la tan inesperada y sentida pérdida" del joven y han pedido una oración en su memoria.

La Policía del cantón suizo de Valais anunció el domingo la identificación de las 40 personas fallecidas en el incendio, la mitad de ellas menores de edad.

Entre los fallecidos hay 21 ciudadanos suizos, nueve franceses --incluida una mujer con doble nacionalidad franco-suiza y una persona con triple nacionalidad franco-israelí-británica--, seis italianos --incluido uno con ciudadanía emiratí--, una mujer belga, una portuguesa, un rumano y un turco, según la información publicada por la Policía de Valais en su página web.

Entre los 119 heridos hay más de 70 ciudadanos suizos, 14 franceses, 11 italianos, varios serbios y otros de otras nacionalidades, según el Instituto de Medicina Forense de Valais.