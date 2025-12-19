Los 4 argelinos acusados de violar a una joven en Pamplona, en libertad tras los resultados de las pruebas de ADN

Cuatro hombres argelinos que habían sido detenidos como presuntos autores de una violación grupal a una joven en Pamplona en octubre van a ser puestos en libertad después de los resultados de las pruebas de ADN.

Los investigadores no han localizado concordancias genéticas con las pruebas recogidas en el lugar de los hechos.

Por esta razón, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha decidido liberarlos de la prisión provisional en la que se encontraban, según recoge Diario de Navarra.

Los cuatro varones eran sospechosos porque vivían en tiendas de campaña en un parque a escasos metros de donde se produjo la agresión sexual a una joven que volvía de una fiesta universitaria.

Por esta razón fueron encarcelados, según la jueza, por "riesgo de ocultación de pruebas y de fuga".

Además, al menos uno de ellos tenía antecedentes penales, según informaron a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a la investigación que los calificaban como "viejos conocidos de la Policía".