El barrio de Arangoiti en Bilbao "en pie de guerra" con Hassan, el okupa de garajes: "Hay vecinos que le buscan con palos"

Hassan en uno de los garajes del Barrio de Arangoiti en Bilbao del que ha sido expulsado. Cedida / Javier Carvajal

El Barrio de Arangoiti es un polvorín que está a punto de estallar. El detonante del tenso clima vecinal que se respira es un ciudadano marroquí, llamado Hassan, con supuestos problemas mentales, de consumo de drogas y que malvive instalándose de okupa en garajes de esta barriada de Bilbao.

"Le puede terminar pasando algo malo a este chico porque hay cuatro o cinco vecinos buscándole, armados con palos, para tomarse la justicia por su mano y echarlo a las bravas del barrio", tal y como alerta un miembro de la Asociación de Vecinos Bihotzaran, un colectivo que ya se ha dirigido al Ayuntamiento de Bilbao para que tome cartas en el asunto.

Esta violenta patrulla vecinal se ha montado después de dos episodios que son claves para contextualizar la situación que se vive en esta barriada, situada en la falda del monte Banderas. El primero tuvo lugar el pasado sábado, según cuenta este miembro de la Asociación Bihotzaran, cuando Hassan "le enseñó dos veces sus genitales a tres niñas de 13, 14 o 15 años, en el garaje en el que se había instalado como okupa".

Este ciudadano marroquí, mayor de edad, "dormía en la sala de ventilación" del aparcamiento comunitario del bloque de pisos del Camino Miramar, tras haber sido desalojado por la Ertzaintza del cuarto de la caldera del garaje del edificio de enfrente y que también se ubica en Arangoiti.

Ese episodio de supuesto exhibicionismo encendió los ánimos de algunos vecinos. Así lo demuestra el vídeo al que ha accedido EL ESPAÑOL y donde Hassan aparece armado con un palo, para enfrentarse a un par de jóvenes, uno de ellos provisto de una garrota, mientras grita expresiones en musulmán. Todo ocurrió durante la noche del sábado, a raíz de que los residentes llamasen a la Policía Municipal para desalojarlo del garaje, tras mostrar sus genitales a unas menores de edad.

Hassan peleando con un par de vecinos en el Barrio de Arangoiti en Bilbao.

Hassan comenzó a hacerse notar por la barriada, a finales del mes de octubre, cuando ocupó la mencionada caldera de un garaje como infravivienda y empezó a acudir a clase a un centro que imparte cursos de FP en el Barrio de Arangoiti: uno de los de mayor densidad de población en el Distrito 1 de la capital vasca.

Desde entonces, los residentes denuncian que se desnuda ante menores, persigue a mujeres y las graba, y se ha convertido poco menos que en el enemigo público número uno, protagonizando varios vídeos que se han viralizado. En algunas imágenes aparece liándose a palos con otros jóvenes, otras veces les dedica insultos, pero no es menos cierto que en otros episodios es el objetivo de cacerías racistas porque le persiguen con perros y se ve obligado a refugiarse en un portal.

Todo sea dicho de paso sin achantarse, ya que Hassan les dedica peinetas a sus perseguidores y les saca fotos.

Tales situaciones violentas se han producido como consecuencia del segundo episodio clave de esta historia y que tuvo lugar el lunes, solo 48 horas después de que Hassan presuntamente le enseñara sus genitales a unas menores de edad y unos vecinos lo desalojasen del garaje. A eso de las siete de la mañana, este marroquí, con su característico pelo teñido de rubio y sus gafapasta, apareció por la calle exhibiendo un cúter y empezó a tirar piedras, rompiendo algunos cristales.

Aquí el conflicto escaló de nivel porque muchos residentes sintieron miedo y los ánimos se terminaron de calentar. Prueba de ello son los mensajes que circulan por redes sociales como Facebook: "Arangoiti en pie de guerra". Este clima bélico lo corroboran con preocupación en la Asociación de Vecinos Bihotzaran: "El lunes, Hassan se autolesionó ante la presencia de la Policía". Incluso llegó a pegarse cabezazos contra un portal, de forma que acabó ingresando en el Hospital de Basurto.

Tres vecinos persiguen a Hassan con un perro.

"La Policía Municipal lo llevó a urgencias y cuando recibió el alta, Hassan volvió a provocar otro conflicto en el barrio". A lo largo de esta semana, en algunos momentos, se ha visto a un grupo de 4 o 5 vecinos, provistos de palos, buscándolo por las calles para echarlo del barrio, tomándose la justicia por su mano como el far west.

De momento, nadie ha vuelto a ver a este joven marroquí después de que se formalizasen dos denuncias y de que la Ertzaintza haya abierto una investigación. "Puede que esté durmiendo en alguna zona al aire libre". Tal y como teoriza esta miembro del colectivo vecinal, a la vista de que Arangoiti está cerca del monte Banderas. "Parece que se trata de una persona con problemas mentales y que consume drogas".

La Asociación de Vecinos Bihotzaran no quiere que la sangre llegue al río y se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Bilbao, así como concejales para alertar del panorama, con el objetivo de que se tomen medidas.

Este colectivo reclama algo lógico a los Servicios Sociales: una solución habitacional para Hassan y asistencia en salud mental, para que la tranquilidad vuelva a imperar en esta barriada bilbaína.