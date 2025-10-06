La acupuntora de Mallorca Reyes Rigo, la española de la Flotilla retenida en Israel por morder a una funcionaria

Reyes Rigo, profesora de acupuntura y experta en medicina tradicional china, es la española retenida en Israel por, presuntamente, agredir a una enfermera durante un reconocimiento médico. RRSS

La española retenida por las autoridades de Israel tras morder, presuntamente, a una funcionaria de prisiones es la acupunturista mallorquina Reyes Rigo Cervilla. La activista, de unos 50 años y responsable de la empresa The House of Qi, permanecerá retenida al menos hasta el miércoles.

Se la acusa de agredir a una enfermera durante un examen médico en la prisión de Ktziot, donde estaban recluidos los demás arrestados de la Flotilla Global Sumud, entre los cuales también estaban Greta Thunberg y Ada Colau. Rigo sigue retenida a la espera de una resolución judicial.

"La sospechosa, una ciudadana española de unos 50 años, fue arrestada esta noche y trasladada desde la prisión de Ketziot para ser interrogada en la comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, tras morder en la mano izquierda a una funcionaria durante su estancia en prisión", indicó la Policía en un comunicado. "La investigación continúa", añadió.

Reyes Rigo es la única española que permanece en Israel tras la deportación de la cuarentena de españoles que formaban parte de la Flotilla interceptada durante su rumbo a Gaza, algunos de los cuales serán recogidos este mismo lunes en Atenas por un avión militar fletado por el Ministerio de Defensa.

Tanto la familia de la activista como el portavoz de Podemos Baleares, Jesús Jurado, han confirmado la identidad. "Liberación inmediata de Reyes Rigo. Continúa retenida por un régimen genocida que maltrata activistas pacíficos, agrediéndolos y torturándolos. Exigimos al Ministerio de Exteriores que la libere de su secuestro".

Rigo es originaria de Palma de Mallorca, se dedica profesionalmente a la acupuntura y no está afiliada a ningún partido político ni sindicato.

"Me embarqué en la Flotilla por humanidad y solidaridad. El silencio es complicidad, y ante la inacción de las instituciones somos la sociedad civil quien, lamentablemente, tiene que ponerse en marcha", explicó en una entrevista con Público. Rigo también participó en junio en el contingente humanitario de la Marcha Global a Gaza interceptado en El Cairo.

En su página web, la mujer se confiesa defensora del Zen Shiatsu y experta en medicina china. Desde su graduación en 1999, ha vivido y trabajado como acupuntura en diferentes países de Europa y Asia. En 2020 regresó a Mallorca y se instaló en su barrio original, donde estableció The House of Qi.