Jota, de Arde Bogotá: "No sería otra vez profesor, aunque se me daba bien. Me tomaba las clases como si fueran conciertos"

'Jota' llega al patio de The Open Faculty, en Murcia, como el que vuelve a casa tras un largo viaje: con la confianza del que se sabe querido y añorado. Han pasado varios años desde que el batería de Arde Bogotá dejara de ser profesor de inglés en este centro -donde la Universidad de Murcia imparte los grados de Turismo y Relaciones Internacionales- para dedicarse en cuerpo y alma a reventar los toms de su batería ante miles de personas.

Le acompaña Dani, guitarrista de esta banda cartagenera que está terminando una gira que aseguran que se va a cerrar con "cerca de 300.000 entradas vendidas", según reconocen ambos a EL ESPAÑOL en una exclusiva entrevista.

Pero el que está en su salsa es 'Jota', que a su llegada se convierte en el centro de atención, tal y como hará este sábado con el resto de componentes del conjunto en el Mad Cool Festival, en Madrid.

El motivo que ha traído a estos dos artistas del cuarteto que conforma Arde Bogotá a Murcia es porque la banda ha sido distinguida con uno de los premios 'Palomas del Turismo', que entrega The Open Faculty desde hace 52 años a instituciones, empresas y personalidades que contribuyen a proyectar la Región como un destino turístico.

"Los tres años que pasé aquí fueron una etapa súper bonita", expresa cariñosamente 'Jota'. "Esta época me ayudó a valorar más lo que tengo ahora, porque fue un tiempo duro al estar llevando tantas horas de clase, con tantas horas de preparación de banda y salir por todos lados a tocar".

Dani y 'Jota', de Arde Bogotá, antes de recoger el premio 'Palomas del Turismo' que entrega The Open Faculty. J. I. M.

- ¿Volvería a dedicarse a ser profesor?

- 'Jota': No; fue una etapa súper bonita y creo que me ayudó muchísimo a crecer como profesional en mi ámbito, que es la lingüística. Yo admiro muchísimo a la gente que de verdad dedica toda su alma a dar una buena clase y a preocuparse de todos los alumnos. Es algo que yo intenté, y creo que me salió bien.

Pero a mí se me da mejor transmitir tocando, que es lo que ha sido mi pasión desde los 15 años, que siendo profesor. De hecho, yo me tomaba las clases como si fueran pequeños conciertos. Me ponía igual de nervioso antes de entrar a dar una clase que a la hora de dar un concierto. Sudaba lo mismo.

Al subir a recoger el premio, el batería toma la palabra para expresar un sentimental agradecimiento a los que fueron sus compañeros en The Open Faculty, a la que no duda en denominar como su casa.

Dani y 'Jota', de Arde Bogotá, reciben el premio 'Palomas del Turismo' de manos de la decana de la Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia, María Isabel Sánchez-Mora. The Open Faculty

"Llegué aquí en el año en el que ocurrió lo de la pandemia", rememora. "Tuve el honor de poder empezar a implementar la asignatura de inglés junto a mi compañero Alberto en la segunda promoción de Relaciones Internacionales".

Su cariño es genuino, y la prueba de ello es que reconoce que "ni siquiera me he ido del grupo de WhatsApp, me entero de todo lo que hacen los compañeros. A veces me dan ganas de participar porque digo, "qué vergüenza, que no me he salido"".

The Open Faculty ha reconocido a los de Cartagena "por la difusión del nombre de la Región de Murcia". Una distinción que contrasta con el "pique sano" entre la ciudad portuaria y la capital autonómica que tradicionalmente ha existido, y del que ellos mismos han hablado en alguna ocasión.

- Ustedes llevan el nombre de Cartagena por bandera, pero cuando se suben al escenario, ¿sienten que están contribuyendo a que ese pique o rivalidad desaparezca?

- 'Jota': Yo creo que sí desaparece. Al final, nosotros siempre llevamos el nombre de Cartagena por todos lados. Y en realidad es eso lo que se premia. Llevando el nombre de Cartagena a todos los pueblos de España y de ultramar que nos dejan, también ayudamos a la Región.

Creo que al final en la música lo que importa es la música, los conflictos se diluyen. Formamos parte de la Región y quiero pensar que de alguna manera Cartagena adquiere la relevancia que se merece, ¿no? Posicionando este trocito del país en todos los lados.

Y esa difusión internacional de Cartagena les ha llevado a vivir escenas graciosas: "Cuando por primera vez fuimos a Bogotá, a Colombia, nos invitaron a tocar delante de 12.000 personas en un estadio con otras bandas. Era la primera vez que viajábamos al otro lado del charco. Fue chocante escuchar a 12.000 personas del otro lado del océano gritar "fundaremos Cartagena en otro sistema solar"".

'Jota', batería de Arde Bogotá, proclama un discurso de agradecimiento por el premio 'Palomas del Turismo' a la banda, que recoge junto a Dani, guitarrista. J. I. M.

"Probablemente ni siquiera conocían Cartagena de Levante, solo Cartagena de Indias (Colombia)", detalla el batería. "Me consta que esto sigue ocurriendo. Hace poco fuimos a México, Colombia, Argentina y Estados Unidos, y se pensaban que éramos de Cartagena de Indias. Y les dices: "No, somos de una Cartagena un poco más antigua".

Y es que en este momento la banda está a punto de abordar nueve conciertos de su última gira, tras haber estado tocando entre marzo y abril al otro lado del charco.

Nuevas canciones

"Hemos ampliado las fechas porque se agotaron las entradas tan rápido que pensamos que mucha gente se había quedado fuera, y que era una cosa que no íbamos a repetir seguramente porque ya nuevo disco, cambio de paradigma", explica Dani, adelantando a este diario que ya están trabajando en nuevos proyectos.

- ¿Entonces este año no tienen previsto irse de vacaciones a veranear en La Manga?

- Dani: No, hay mucho trabajo y también mucha ilusión; pero como que uno ve el tiempo un poco a un año o dos y piensa que hay muchas cosas que hacer y si no hay hueco de vacaciones... Pero bueno, estamos contentos porque nos dedicamos a lo que nos gusta.

- ¿Qué proyectos tienen en mente para cuando acaben esta gira?

- 'Jota': Aparte de la preparación de la gira de este verano estamos totalmente involucrados en composición de canciones nuevas.

Los miembros de Arde Bogotá, en septiembre, posando para una entrevista con EL ESPAÑOL. David G. Folgueiras | EL ESPAÑOL

- ¿Van a darle alguna sorpresa a sus seguidores con nuevos sonidos o algún tipo de experimento?

- 'Jota': Creo que como banda, desde que sacamos el tema La Torre Picasso hemos crecido. Y la manera que tuvo el público de abrazar una canción un poco más progresiva, de ocho minutos y con más riesgos, dejó un campo muy amplio para poder experimentar y subir un poquito más el nivel de complejidad o incluso de potencia en las canciones.

Entonces con ese preámbulo estamos intentando darle una vuelta de tuerca más a lo que intentamos hacer y que nos guste.

- ¿Con la intención de seguir en su línea o buscando quizá inspirarse de otros sonidos?

- 'Jota': Siempre de nuestra cosecha, al final somos cuatro cabezas distintas y cada uno trae siempre una influencia de su padre y de su madre.

Entonces creo que precisamente ahora más que nunca tenemos muy claro lo que queremos hacer y las influencias y sonidos que queremos buscar. Así que no nos fijamos en nadie, nos seguimos fijando en nosotros mismos. Aunque no queremos pecar de ser una banda cómoda.

- Dani: Estamos buscando cosas que nos saquen de nuestra zona de confort también. No queremos hacer el mismo disco, el próximo disco no tiene que ser igual, sería un error repetir la misma fórmula.

Seremos nosotros, porque es inevitable que las canciones que hacemos tengan un sabor a Arde Bogotá, pero desde otro punto de vista o con otro sonido, con una evolución. No escuchamos la misma música que hace cuatro años cuando compusimos el otro disco.

- ¿Dónde se ven de aquí a diez años?

- 'Jota': Vamos dando grandes pasos porque siempre hemos pensado a lo grande: si no sueñas grande no llegas. Descubrimos nuevas metas y nuevos retos conforme llegamos al siguiente, a veces sin querer.

Nunca hubiéramos pensado en que íbamos a las tres de la tarde en el principal de Lollapalooza Argentina. Pero al final fue una cosa que apareció, entonces el siguiente reto tiene que ser superior a eso. Todo ello sin perder de vista lo que pasa en casa, que es dar un show increíble y hacer las canciones que nos gustan.

Antonio, Dani, Pepe y 'Jota', integrantes de Arde Bogotá, en una imagen previa al Big Up! celebrado en Murcia en 2019. Cedida

- ¿Qué queda de aquellos chavales que empezaron a tocar en un local de un polígono de Cartagena de 2017?

- 'Jota': ¡Todo!

- Dani: Es verdad que empezamos con la misma pretensión, que era no ponernos límites. Y nunca quisimos ser como una banda de nichos. Y bueno, hay mucha gente que también lo pretende y a lo mejor se queda por el camino, ¿no?

Pero nosotros hemos tenido la suerte de que el público nos ha respaldado y seguimos con el mismo espíritu de hacer una carrera larga, de hacer la música que nos sale a los cuatro, y ver dónde nos llega esto.