Soy mecánico y esto es lo que tienes que hacer antes de ir a la ITV si no quieres suspender: "Se puede romper el motor"

La Inspección técnica de vehículos (ITV) es un trámite necesario para garantizar la seguridad vial. Pensar que el coche no pasará la revisión es algo que inquieta a muchos conductores. Y es que, aunque parece algo sencillo, hay muchas veces que se suele suspender por fallos que se pueden evitar con un poco de atención.

Para saber cómo no cometer esos errores, EL ESPAÑOL ha hablado con Alex Amilibia, un mecánico que lleva dedicándose a los coches más de seis años. “Comencé trabajando en un taller, pero me di cuenta de que me gustaba modificar coches, por lo que me centré más en eso y en contar mis trucos en redes sociales”, asegura el mecánico.

Para empezar, lo que Alex recomienda es “revisar todos los líquidos”, con esto se refiere a el aceite, el anticongelante, el líquido de frenos y el agua del limpiaparabrisas. Por ejemplo, a este último no se le suele dar mucha importancia y es uno de los grandes olvidados. “A veces, en la ITV, revisan que ese depósito esté lleno, o al menos que suene el motor que hace que salga el agua”, explica Alex Amilibia.

Además, cuando la luna se ensucia y no hay agua, puede ser muy peligroso a la hora de conducir y puede provocar accidentes. Los coches más modernos llevan un sensor que avisa de que el depósito se está quedando sin agua, pero si no habrá que pulsar el botón para saber si se necesita rellenarlo.

Otros líquidos que hay que revisar son “el aceite y el anticongelante, que deben tener el depósito lleno, porque se van a realizar una serie de pruebas que si no están a nivel, pueden romper el motor”, asegura el mecánico.

Para revisar el nivel de aceite lo que hay que hacer es situar el coche en un lugar plano y horizontal y sacar la varilla del aceite. En ella hay dos muescas, una del mínimo y otra del máximo. Si hay poco aceite, habrá que solicitar en el taller un cambio y si, por el contrario, hay demasiado, también en el taller quitarán el exceso.

Con el anticongelante es bastante similar, hay que encontrar un envase de plástico semitransparente que permite ver el líquido que hay dentro. Hay dos marcas que indican el mínimo y el máximo, por lo que lo idóneo es que el nivel de líquido se encuentre entre las dos marcas.

Lo siguiente que recomienda Alex Amilibia es: “Revisar que la banda de rodadura de los neumáticos esté bien y uniforme, si no lo está sería una falta grave”. Con esto se refiere a que no esté más gastando un lado que otro del neumático y que tenga todo la misma forma. La manera de identificarlo es fijándose en el dibujo o banda de rodadura que llevan todos los neumáticos.

“Lo último que habría que revisar son las luces, porque muchas veces se funden y no te das ni cuenta. Lo más sencillo es hacerlo entre dos personas”, asegura Alex. En concreto, hay que revisar la luz larga y la corta, la antiniebla, la de marcha atrás y la de posición. Lo mejor es que una persona se sitúe fuera del coche mientras que otra desde dentro va cambiando de luces, y el de fuera le va dando el visto bueno.

Por último, Alex Amilibia da un consejo para cuando se vaya de camino a la revisión: “Cuando se vaya por la autovía, hay que calentar el coche a 90 grados y meter una marcha menos de la que tenga el coche. Por ejemplo, si tiene seis marchas, ir un rato en quinta. De este modo, se elimina toda la carbonilla antes de la prueba de gases, que es algo que suele dar miedo a la gente”.