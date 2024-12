Defensa personal y descuentos en 'desokupaciones': el plan de ATME y Dani Esteve para "formar" a 4.500 militares

La Asociación de Tropa y Marinería Española ha llegado un acuerdo con Daniel Esteve y el Club Desokupa para que sus asociados tengan descuentos a la hora de hacerse con los servicios de la compañía. Esto quiere decir: una rebaja a la hora de obtener cursos de defensa personal y servicios de desokupación en sus domicilios. Esto ha levantado un enorme revuelo e, incluso, el presidente de la asociación militar denuncia "injerencias" del Ministerio de Defensa.

La cartera que dirige Margarita Robles ha advertido con impugar el convenio ante los tribunales y abrir un expediente. Sin embargo, la sorpresa en ATME es mayúscula ante tal anuncio. El acuerdo al que ahora han llegado ATME y Desokupa solo lo conocen ellos, asegura el presidente de la asociación, Marco Antonio Gómez.

"La asesoría jurídica del Ministerio de Defensa ha emitido un informe por el que queda demostrada la nulidad del acuerdo de servicios formativos entre la Asociación de Tropa y Marinería y Desokupa, por falta de legitimidad de la asociación y por el propio objeto del acuerdo", dice un comunicado remitido a los medios por parte de Defensa.

El mismo continúa apuntando que "Tras estudiar los extremos del citado convenio de colaboración, se ha acordado requerir, a los firmantes, para la anulación del referido acuerdo procediendo, en caso contrario, a la impugnación jurisdiccional del mismo y a la apertura del correspondiente expediente".

Marco Antonio Gómez, presidente de la asociación militar, tacha de "ridículo" e "inverosímil" lo ocurrido. "Lo que nos preocupa y es muy grave es que Defensa se meta en una asociación libre e independiente", apunta en conversación con EL ESPAÑOL.

Daniel Esteve, durante las protestas de Ferraz en 2023, con un gorro de camuflaje. Europa Press Madrid

Su sorpresa ha sido aún mayor, ya que se enteraron del comunicado por los medios. "Nos instaba y prácticamente nos amenazaba con juicios", señala Marco Antonio, que sin salir de su asombro no podía creerse la frase que decía que "tras extudiar los extremos": "El convenio no ha salido ni de nuestras manos ni de Desokupa".

Desde ATME no entienden qué han podido ver para que se anule el convenio, porque insiste en que fuera de los implicados se desconoce. "¿Y si es para bailar sevillanas qué me van a decir?", ironiza Marco Antonio. El presidente de ATME no sabe explicar por qué el Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado en el que afirma que el acuerdo es "nulo", o si tiene que ver la figura de Dani Esteve y la actividad de su empresa.

"Supongo que eso hay que preguntárselo al Ministerio de Defensa. Desokupa es una empresa que a todas luces es legal. No sé qué ejemplo poner. Es como si lo hacemos con una empresa de electricidad", insiste Gómez, que pone múltiples ejemplos a lo largo de la charla.

De hecho, Gómez asegura que desconoce "lo que hace o deja de hacer Dani Esteve". "Cuando llego a cualquier empresa, no le pregunto al CEO por sus antecedentes penales. No soy quién para hacerlo", apunta el presidente de ATME, que recuerda: "Ellos estarán yendo a lo político y nosotros somos apolíticos".

🚨 🚨ÚLTIMA HORA🚨🚨



El Club Desokupa firma con Asociación de Tropa y Marinería Española @_ATME un macro acuerdo para formar a 4.500 militares españoles.



Se acabó el dejar tirados a nuestros militares 🫡 🇪🇸



Un saludo, Margarita#LosMilitaresNoSeTocan pic.twitter.com/4A9SdemPcp — Dani Dsk (@daniesdsk) December 17, 2024

"Es gravísima la injerencia", afirma Gómez, y el "intento de amordazar" a la asociación. A pesar de ello, acudirán a todos los procedimientos y asumirán las responsabilidades pertinentes si así lo dice la ley. Es gravísimo. Vamos a ir a todos los procedimientos. Asumiremos responsabilidades si lo dice la ley".

Además, ATME ha emitido un comunicado en el que expone que "la citada normativa prohíbe a las Administraciones, de forma expresa, la intervención en la vida interna de las asociaciones, que es justo lo que se ha pretendido en este caso. Además, el hecho de que nuestra asociación esté compuesta por militares no significa que la misma se encuentre sometida a las ordenes del Ministerio de Defensa, como se viene demostrando en la dilatada trayectoria de esta organización. La asociación no cumple ordenes, cumple con su objeto, definido por la normativa citada y sus Estatutos y, por supuesto, cumple con su compromiso de velar por los intereses de sus asociados".

Kárate y Jujitsu

Preguntado sobre el acuerdo, Gómez insiste en que aún no han salido a la luz los detalles del acuerdo y que es uno más de los que la asociación alcanza con otras empresas. En este caso, adelanta que son "cursos de defensa personal, de karate, jujitsu...".

"Es como si fuese Pepito Pérez y me hace ese descuento. Yo rompo el convenio y lo mantengo de palabra y qué hace el Ministerio. Es tan ridículo, tan inverosímil. Es tan garrafal", insiste enfadado Gómez.

Además de cursos de Defensa Personal, Desokupa ofrecerá servicios de desocupación de inmuebles con un descuento a los miembros de ATME.

Es decir, se ofrecerán a los militares asociados los mismos servicios que el Club Desokupa ofrece. En este caso, los miembros del Club Desokupa tienen acceso a cursos de Defensa Personal online y también de manera presencial por distintos precios, que rondan entre los 20 y los 50 euros mensuales. Cabe recordar que Dani Esteve y miembros de su equipo han estado relacionados con artes marciales como el Vale Tudo —en el que compitió— o el Bare Knuckle, también conocido como BKFC, en el que compite el malagueño Daniel 'Jacare', al que se puede ver en muchas ocasiones junto a Esteve.

El acuerdo que han alcanzado ATME y Desokupa es similar al que firmó el Sindicato Unificado de Policía en verano con la empresa de Dani Esteve. Aquel acuerdo fue criticado, incluso, por otros sindicatos policiales. Desde el SUP aseguraron ayer a este periódico que aquello les dio mucha publicidad, aunque por el momento se desconoce si alguien ha realizado algún curso. Eso sí, finalmente no hubo sanción alguna por parte del Ministerio del Interior tras el acuerdo.