Tengo una tienda de encurtidos y estas son las aceitunas que no recomiendo: "Son muy amargas y no gustan a los clientes"

Las aceitunas aliñadas son uno de los aperitivos más populares en la cultura española. Da igual el día que en una terraza o un bar se verá este famoso snack, así como otros muchos encurtidos o aperitivos.

Por esa razón, son populares en los mercados y centros comerciales los negocios que se dedican a la venta exclusiva de aceitunas y encurtidos a granel. Uno de esos es La Rapa, negocio en el que María atiende a diario a decenas de clientes ofreciendo sus aceitunas con diferentes tipos de aliños.

"Acércate a probar una, te la regalo", exclama María a los clientes que pasan por delante de su negocio. Así logra atraer clientes que se adentran en su inmensa variedad de aceitunas, conservas, encurtidos y otros tipos de snacks que vende. "Aquí yo recomiendo de todo a mis clientes, por eso les dejo probarlas antes de llevárselas, para ver si les gustan", afirma la vendedora.

Sin embargo, entre la amplia gama de aceitunas que ofrece, hay una en específico que no recomienda mucho a sus clientes y que incluso ha llegado a dejar de ofrecer en su tienda por la mala recepción que ha tenido entre los consumidores. Este tipo se trata de las aceitunas cordobesas. "Son súper amargas y casi no le gustaban a los clientes", asegura la trabajadora. "¿Qué amargas eran, no?", rememora entre risas María junto a sus compañeras del negocio.

Las aceitunas aliñadas se elaboran en una salmuera con mucha agua y sal, y los ingredientes del aliño como pimientos rojos, tomillo, orégano o hinojo. Las aceitunas se dejan sumergidas durante varios días para que pierdan su dureza y absorban todo el sabor del aliño. Dentro de las variedades de aliño, hay diferentes tipos de aceitunas como con sabor a cebolla morada, de ajos o manzanilla.

Aceitunas

Dentro de su amplia gama, se pueden encontrar diferentes sabores, desde más dulce, a más agrio o más amargo. Dentro de esta categoría entrarían las cordobesas que se ofrecían en La Rapa.

En el caso de las cordobesas, su elaboración es simple: se sumergen en salmuera hecha de agua, ajo, pimiento, vinagre, sal, especias naturales, y un acidulante, ácido láctico. Así es como se logra conseguir su sabor amargo. Un sabor por el que María afirma que, si bien hay un público que disfruta las aceitunas amargas, apenas se compraban y por eso dejaron de venderlas.

Las aceitunas en España

España es el país líder mundial en la producción y exportación de este popular snack, con el 17% de la producción mundial y un 62% de la producción de la Unión Europea. Esto permite que las aceitunas lleguen a más de 160 países y signifiquen un valor de exportaciones de más de 1.005 millones de euros al año.

El mercado de las aceitunas de mesa se encuentra en constante crecimiento gracias a la amplia diversidad de productos y tipos. También por su alto contenido en vitaminas, ya que es un alimento con grasas saludables, polifenoles, minerales y fibra digerible.

Además, las aceitunas tienen muchos beneficios para la salud: reducen el colesterol, reducen el sistema inmunológico gracias a su capacidad antioxidante, ayuda contra la anemia, favorece la digestión por la fibra que contiene, la vitamina A favorece a la vista y las grasas que tiene son "buenas", por lo que no engordan tanto como se cree.