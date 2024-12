La becaria de Nacho Cano se declara inocente del delito de amenazas y vuelve a cantar a la salida del juicio

Lesly Guadalupe ha declarado este jueves 12 de diciembre como investigada por un presunto delito de amenazas y coacciones a Nacho Cano. La becaria del musical Malinche, que a su vez denunció al cantante por su despido, ha asegurado a la salida del juicio que "desearía que esto no estuviera pasando, ni por mí ni por nadie. Lástima que hoy en día persiste y se normaliza la discriminación".

Amparándose en que fue despedida por su discapacidad, Leslie rehusó entrar en detalles sobre lo ocurrido. "Nadie experimenta igual en cabeza ajena ni se considera igual hasta que se vive en carne propia. Hubo hechos y comentarios por parte de mis compañeros y de la organización que muchas veces me hicieron daño y me sentí discriminada", explicó.

En ese sentido, se refirió a que nació "con una condición diferente en mi mano izquierda y creo que no reuní las características físicas" que la compañía requería. "Esa fue la razón" del despido, según la becaria, que hoy declaraba en un juicio donde se le acusaba de amenazas.

Su abogado, Alfredo Arrién, sí se refirió al caso concreto que se ocupaba hoy en el Juzgado de Instrucción Número 22 de Madrid, aunque aseveró que en la vista se reveló el verdadero motivo del despido. "No ha habido ninguna coacción, ninguna amenaza, ningún hecho delictivo, todo lo contrario", expresaba. Según su argumentación, los whatsapp enviado por Lesly se enmarcaban dentro de "una negociación por un despido improcedente".

Lesly ha terminado respondiendo a las preguntas de los periodistas cantando y mostrando su mano izquierda, a la que le faltan los dedos.

Por su parte, el abogado de Nacho Cano, apuntó a la salida del juzgado que la becaria solo había respondido a preguntas de su propio letrado, acogiéndose a su derecho a no declarar ante las cuestiones formuladas por la jueza y la acusación particular".

Además, ha recalcado que la minusvalía que presenta Lesly en su mano ya la tenía cuando fue seleccionada junto al resto de becarios en México.

Los Whatsapp del caso

En la denuncia, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el representante legal de Cano entendía que la becaria trató de "chantajear" al artista. El objetivo era "que atendiera a sus peticiones o de lo contrario iba a salir muy perjudicado, tanto él como el resto de sus 17 becarios mexicanos".

En una conversación de Whatsapp, Lesly apuntó que su abogado le había dicho "que esta petición les saldrá más barato que un juicio".

Si los representantes de la empresa accedían, ella se comprometía a "sacar todas sus cosas del hostal en el momento en el que se liquide el pago y listo, no vuelven a saber de mí. Firmo lo que me soliciten siempre, siempre y cuando no perjudiquen mi carrera o a mi persona y listo, no vuelven a saber de mí. Te lo garantizo".

La compañía aseguró que se le había cancelado la beca porque se trataba de una persona "muy conflictiva, que había incumplido las normas de comportamiento y que no se adaptaba al programa de becas".