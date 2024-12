José Blaya, el pescador que salvó al CD Minera y ahora se medirá al Real Madrid: "Que traigan sus estrellas, podemos hacer daño"

Cuando José Blaya era un zagal y pasaba por delante del Estadio Municipal Ángel Celdrán de la Deportiva Minera, de camino al cole en Llano del Beal, soñaba con debutar como delantero del club conocido popularmente como la 'minerica' desde que fue fundado un lejano 1949. "Cuando tenía 12 años y pasaba por la puerta de la Minera, pensaba: 'Ojalá juegue ahí algún día'. Pero por aquel entonces, la economía te obligaba a trabajar, así que no fui al instituto, empecé a faenar en el barco de pesca de mi padre y los entrenamientos del fútbol eran incompatibles con estar en el mar de sol a sol", tal y como recuerda José Blaya.

El destino ha querido que aquel chiquillo que no pudo cumplir su sueño deportivo, para seguir con la tradición familiar, "como sexta generación de una familia de pescadores de Los Nietos", se terminase convirtiendo en el presidente del Club Deportiva Minera. Este lobo de mar ha escrito la página más importante de toda la historia del equipo de Llano del Beal: una diputación de Cartagena con 1.400 habitantes y que se enfrentará al todopoderoso Real Madrid en la Copa del Rey.

Basta con comparar presupuestos para hacerse una idea de la trascendencia que tiene este partido copero para los vecinos del pueblo: el club que preside Florentino Pérez manejará 1.050 millones de euros para la temporada 2024-2025 y el Ayuntamiento de Cartagena destinará un máximo de 500.000 euros para el Llano del Beal, si se suman los 129.243 euros asignados a su junta vecinal; otros 30.000 euros para pavimentar vías públicas y la parte que le corresponde de los 430.313 euros que se invertirán en el distrito siete que incluye a La Manga o El Algar.



"Todos los vecinos del Llano del Beal están muy contentos y tienen que disfrutarlo porque hay momentos en los que lo han pasado muy mal y esto no se volverá a repetir", admite José Blaya, presidente del Club Deportiva Minera. Es el mayor acontecimiento en años para esta diputación cartagenera fundada a finales del siglo XIX, para alojar a los trabajadores de la minería de la zona, como así lo pone de manifiesto su monumento de la Plaza del Minero.

Un grupo de vecinos en el 40 aniversario de la Plaza del Minero de Llano del Beal, una diputación que pertenece a Cartagena. Ayt. Cartagena

"Creo que ya me han hecho veinte entrevistas", advierte José Blaya con simpatía a EL ESPAÑOL. "Estamos en una nube y hay que seguir soñando porque soñar no cuesta dinero". La fecha en la que se disputará el encuentro invita a hacerlo porque tendrá lugar en el Estadio Cartagonova, bien el domingo 5 de enero, en la Cabalgata de Reyes, o el lunes 6, cuando sus Majestades de Oriente pongan la guinda a la Navidad.

De momento, el presidente de la Deportiva Minera ya ha recibido el primer regalo navideño, con el cruce de Copa del Rey, que provocó una explosión de júbilo entre la plantilla y los vecinos de Llano del Beal que siguieron el sorteo. La ilusión que corre por el pueblo es tan grande que en su primera comparecencia de prensa, José Blaya no se arrugó, y lanzó una advertencia después de fotografiarse con Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid: "Esperemos que lleven a todas las estrellas porque les podemos hacer daño".

A lo largo de su vida, no todas las entrevistas que le han hecho a José Blaya han sido siempre así de amables. El presidente del equipo de moda en la Región de Murcia, por su campanada copera, también ostenta el cargo de patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar y está lidiando con la crisis ambiental que asola al ecosistema del Mar Menor desde el famoso episodio de la sopa verde de 2016 -provocado por la agroindustria y las aguas grises del urbanismo sin control-.

De hecho, como empresario, también ha sufrido en sus carnes el ecocidio de la emblemática albufera, ya que su empresa pesquera llamada José Blaya y que figura en las elásticas de la Deportiva Minera, cuenta con seis barcos de artes menores que faenan en un Mar Menor donde las capturas no paran de menguar. De enero a mayo de 2024, se han perdido más de 4.300 kilos de pescado, respecto al mismo periodo de 2023, según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca.

"La pesca no tiene futuro", se lamenta José Blaya, nacido un 4 de febrero de 1979 en un pueblo de tradición pesquera como Los Nietos (Cartagena). La pesambre de este pescador se deben tanto por el estado del Mar Menor como por el panorama que presenta el sector en general, "por las restricciones en los días de pesca", y que también afectan al barco de 24 metros de eslora que tiene su empresa para faenar en el Mediterráneo.

Pero el fútbol le ha devuelto la sonrisa a este lobo de mar y reconocido empresario pesquero, desde que el Club Deportiva Minera logró su primera proeza en la Copa del Rey: eliminar al Alavés, un conjunto de LaLiga EA Sports, al que superó en la tanda de penaltis, tras empatar a dos al finalizar la prórroga del encuentro disputado en el Cartagonova.

José Blaya, presidente de la Deportiva Minera, junto a Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid.

Aquel jueves 5 de diciembre, este modesto equipo que milita en el Grupo IV de 2ª RFEF, con solo 400 socios, logró reunir a 7.000 aficionados, pero ante el Real Madrid de Kylian Mbappé el lleno estará asegurado. El estadio del FC Cartagena con una capacidad máxima para 13.392 espectadores se llenará en enero para asistir al choque copero entre la 'minerica' y los merengues. Otro hito más en la corta, pero exitosa presidencia de José Blaya desde que llegó al club como un aficionado más, para animar a sus dos hijos.

"El mayor, Antonio, y el pequeño, José Manuel, jugaban en Los Belones, pero querían subir de categoría, así que los llevé a la Minera hace dos o tres temporadas porque el director deportivo, José David García, era amigo mío", tal y como resume el cabeza de familia. "Ahora, Antonio, de 16 años, milita en el juvenil, ocupando la posición de mediapunta izquierdo, y el menor, de 13 años, juega en los infantiles, como extremo derecho".

- ¿Cómo pasó de ser un padre más que seguía los partidos de sus hijos como aficionado a hacerse con la presidencia del club?

- José Blaya: Mis intereses con el mundo del fútbol eran mínimos, solo había llevado a mis dos críos a la Minera para que jugasen en sus bases en una categoría superior. Entonces, empecé a escuchar que el club estaba muy tocado económicamente. En diciembre de 2022, entré a la directiva para ayudar a evitar el descenso porque además estaban últimos en Tercera Federación [antes Tercera División].

Y comenzaron a sucederse los milagros. El primero fue a nivel deportivo: "Ganamos ocho partidos seguidos y mantuvimos la categoría". El segundo milagro fue económico: "El club debía tres nóminas a los futbolistas y nos pusimos al día". En marzo de 2023, José Blaya se hizo con la presidencia y su decisión de mantener como entrenador a José Pérez Veiga, un exfutbolista del club conocido como 'Popi', y artífice de la salvación en Tercera, se saldó con un histórico ascenso a Segunda RFEF. "Hemos pasado de 250 socios a más de 400", subraya orgulloso el presi.

Tales gestas se han obrado bajo la presidencia de este cartagenero, de 45 años, y que con solo 14 comenzó a faenar en altamar, como marinero del barco de pesca de su padre: 'El Delfín'. "Empecé colocando en las cajas, todas las sardinas y los boquerones que capturaban, y tirando las redes por Torrevieja, Altea, Jávea y otras zonas del Mediterráneo".

Hoy por hoy es un empresario hecho a sí mismo, como Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ya que José Blaya es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar; preside el Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia [Galpemur], y dirige dos empresas: una de pesca y otra de movimientos de tierra [Blaya García 2017 SL]. También sostiene económicamente el proyecto de la Deportiva Minera mientras tira de eslóganes originales en las redes sociales: "La 'minerica' es mucha más que un Club. 𝐔𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐚"; "Corazón Minero y Alma de Guerrero"; "Somos la resistencia"...

José Blaya, presidente de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, mostrando la lonja de Lo Pagán a dirigentes de Vox, durante la pasada campaña electoral de las elecciones autonómicas.

La Deportiva Minera ha debutado esta temporada en Segunda RFEF como uno de los equipos revelación en el Grupo IV, ocupando el sexto puesto en la clasificación, a un solo punto de jugar el playoff de ascenso, tal y como había pronosticado el presi. "El entrenador 'Popi' es el eje del equipo y es el artífice de que esté ahí. Lo da todo por el club".

- ¿Y qué papel está jugando usted?

- José Blaya: Yo me junto con los jugadores como si fuera uno más de ellos: estamos juntos en lo bueno y en lo malo. Estamos muy unidos en el equipo. Aquí intentamos hacer un club familiar porque sabemos que los jugadores rinden más, si se sienten como en su casa. Creo que ese es el quid de la cuestión. Somos un club con buenos jugadores y muy familiar. Este triunfo de jugar contra el Real Madrid es de ellos: se lo merecen. Estoy muy orgulloso del equipo. Aquí no hay una ambición de ganar dinero, solo que el pueblo del Llano del Beal lo disfrute.

Este miembro de una extensa saga familiar de pescadores quita mérito a su gestión deportiva, pero mantiene intacto el sueño con el que llegó al club, como otros muchos padres y que consiste en ver jugar a sus hijos. De hecho, confiesa que espera ver estrenarse con el primer equipo a su hijo mayor, Antonio, de 16 años, durante el partido que disputarán ante el Real Madrid en la Copa del Rey: "Mi ilusión es que mi crío debute".

- ¿Se atrave a dar un pronóstico del encuentro que disputarán ante el Real Madrid: el vigente campeón de la Champions?

- José Blaya: (Risas) No se puede dar un pronóstico con un equipo que es el mejor del mundo, pero sí que vamos a luchar y lo vamos a dar todo. A ver lo que pasa. Después de eliminar al Alavés, estos chicos lo dan todo en el campo y al final, son once contra once. Es verdad que es el Madrid, pero jugaremos y seguro que daremos la cara.