Antonio Estevan, comandante del Buque 'Galicia': "La DANA es la mayor catástrofe a la que me he enfrentado en mi carrera" foto cedida por la Armada rota

Dos helicópteros, un hospital con dos quirófanos UCI y lanchas de desembarco. El buque anfibio Galicia, el séptimo de la historia de la Armada Española, atracó este lunes en el puerto de Valencia para apoyar a los afectados por la DANA, casi una semana después de que comenzara la catástrofe. A bordo de este veterano, 500 hombres y mujeres están preparados para ayudar, y al menos otros 80 se encuentran en camino. Ya han comenzado a realizar tareas de desescombro, achicar agua y transportar víveres, además de distribuir varias toneladas de comida empaquetada.



En el capítulo de hoy, entrevistamos a Antonio Estevan, comandante del buque anfibio Galicia. Con su ayuda descubriremos cómo es por dentro este gigante del mar, al que ha definido como “un edificio de 12 plantas sin ascensor”. Estevan, de gran trayectoria en la Armada, hace una fotografía sonora de lo que se han encontrado al llegar a Valencia. “Es la mayor catástrofe a la que me he enfrentado en mi carrera profesional”, asegura. El comandante nos acerca a la historia de este navío, que abarca 26 años de servicio, y nos cuenta las diferentes misiones humanitarias en las que ha estado presente, como la catástrofe del Prestige, o el huracán Mitch. "A día de hoy, nuestra misión en Valencia no tiene fecha de finalización", concluye.



Además, el reportero de El Español, Brais Cedeira, nos ofrece las claves de la intervención del ejército en Valencia. “La mayor movilización en España en tiempos de paz desde 1983”, año en el que tuvo lugar la fatídica riada de Bilbao, con más de una treinta muertos y un centenar de pueblos afectados.