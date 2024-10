La receta de Horacio Silvestre, el director del instituto con los mejores resultados en la Selectividad durante 13 años

Las incógnitas, las virtudes y los defectos de la nueva Selectividad han sacudido la Educación en España desde hace semanas. Lo han hecho hasta el punto de que los estudiantes de todo el país salieron a las calles a reivindicar la publicación de los nuevos modelos de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Querían –y quieren– saber a qué tipo de exámenes se enfrentarán en junio, los cuales, por tanto, serán vitales para determinar sus futuros.

El revuelo ha sido tan grande que hace poco más de una semana el Ministerio de Educación y Formación salió al paso con un compromiso: los modelos de las PAU de todas las comunidades autónomas deben publicarse antes de este sábado, 26 de octubre. Pese a ello, varias autonomías de España ya han publicado los nuevos modelos. Por ejemplo, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Galicia o la Comunidad de Madrid, cuya comisión organizadora de la prueba publicó los ejemplos de los exámenes el pasado jueves.

Evidentemente, ese día todos los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid examinaron con lupa cómo son estos nuevos modelos de PAU. Entre ellos, cómo no, el IES San Mateo, el centro educativo con las mejores medias en la comunidad durante los últimos 13 años –y uno de los mejores de España–. Su director, Horacio Silvestre (Madrid, 1960), ha querido comentar con EL ESPAÑOL la receta de este éxito acumulado.

Horacio Silvestre recibe a EL ESPAÑOL en las puertas del instituto que dirige. N. A. EL ESPAÑOL

Licenciado y doctor en Filología Clásica por Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de Latín desde 1983, el director del único centro de España donde sólo se imparte Bachillerato de Excelencia opina que el nuevo modelo le vendrá “muy bien” a sus alumnos y cree que el instituto “recuperará los niveles alcanzados antes la pandemia”.

Las excelentes calificaciones del centro quedan acreditadas en las decenas de diplomas y condecoraciones que decoran el pasillo de entrada del centro. En ellos, se galardona, con letras doradas, los éxitos de los cientos de alumnos que han pasado por el IES San Mateo. Todos ellos hicieron la Selectividad en Madrid y ahora toca comentar la nueva.

Horacio Silvestre posa frente a los diplomas que acreditan los múltiples éxitos de los alumnos del IES San Mateo. N. A. EL ESPAÑOL

“Serán exámenes más serios, porque en las pruebas de los últimos años los alumnos podían elegir no estudiar algunos contenidos de las asignaturas y, aun así, podían seguir optando al 10. Por ejemplo, en Historia los chicos podían dejar de estudiar siglos enteros… Ahora, con la nueva Selectividad, se vuelve al modelo anterior a la pandemia en el cual los alumnos deben estudiar todo y eso va a redundar en una medición de los conocimientos más objetiva y legítima. Creo que a nuestros alumnos les va a venir bien y creo que podemos recuperar una media de 9”, se atreve a vaticinar, con orgullo, el director.

Paradójicamente, reconoce el director Silvestre, el modelo de Selectividad a la carta que ha estado vigente durante los últimos años no les vino bien a sus alumnos. Pese a ello, nunca perdieron el liderazgo. Según los datos facilitados por el centro, la media de la Fase General de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad –a partir de este año vuelve a llamarse PAU– quedó en 2020 en un 9,013; en 2021, en un 8,850; en 2022, en un 8,766; en 2023, en un 8,737; y en 2024, en un 8,856. En 2025, espera Horacio Silvestre, volverá al sobresaliente.

Las claves del éxito

Sea como fuere, lo que está claro es que el éxito del IES San Mateo en la Selectividad durante los últimos 13 años responde a una receta muy simple, custodiada por el centro: “Ir al grano y enseñar a los alumnos todos los contenidos de las asignaturas. Nuestro programa se basa en el trabajo diario y se centra en transmitir los conocimientos mediante una relación directa con el alumno”.

Según Horacio Silvestre, en su centro educativo “se viene a estudiar” y no a perder el tiempo “con ninguna cuestión que no esté relacionada con los contenidos de las asignaturas”. A su juicio, de hecho, enseñar bien los contenidos repercute en que los alumnos desarrollen correctamente las competencias exigibles por Educación. Y no al revés.

Horacio Silvestre se licenció y doctoró en Filología Clásica y también es catedrático de Latín. N. A. EL ESPAÑOL

El segundo elemento clave, como ya se ha avanzado, tiene que ver con el ambiente de estudio y trabajo que se respira en el centro. “Los chicos vienen a estudiar” y, para ello, el IES San Mateo les facilita todos los espacios necesarios para que puedan profundizar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades. EL ESPAÑOL, durante una visita realizada este martes, lo ha podido comprobar. Los más de 100 alumnos por curso aprovechan el tiempo –y disfrutan de aprender–. Atienden, leen y se relacionan con el máximo respeto entre ellos y con el cuerpo docente, formado por 17 profesores apoyados por otros tres.

“El secreto reside en no perder el tiempo y así llegamos al final de los programas”, resume el director. Aun así, otro factor que influye es que en el único centro de España donde sólo se imparte Bachillerato de Excelencia no se acepta a cualquier alumno. “Deben haber obtenido una media de 8, como mínimo, en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)”, explica Horacio Silvestre.

El director del centro, por último, incide en que acabar el temario ha sido siempre la clave para el éxito de su alumnado. De hecho, cuenta que él y su cuerpo docente no se detienen a explicar los trucos para focalizar el estudio de unos temas, dejando de lado otros de cara a la Selectividad. O lo que es lo mismo, no explican qué no estudiar para optar al 10. Lo estudian todo.

“Es algo que es frecuente en otros centros, pero nosotros no preparamos la Selectividad tramposamente, porque creemos que esos exámenes no son el final, sino el principio. Nuestros alumnos deben ir preparados para afrontar la universidad y no fracasar. Les preparamos para el presente y el futuro”, concluye el director del instituto con las mejores notas de Madrid durante los últimos 13 años.