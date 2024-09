La 'maldición' de la lotería que rompió la familia de Pepe en pedazos: le tocó a él y se lo ocultó a sus dos hijos

Pepe tiene una familia rota por culpa del dinero. Le tocó la lotería y decidió ocultárselo a sus hijos, un craso error que provocó que estos le retiraran la palabra. Pepe asegura ser un pensionista que cobra poco más de 500 euros y tiene cáncer de próstata.

Su hija Estefanía era su ojito derecho y le pidió 15.000 euros. Sin embargo, él sospechaba que su hija iba a malgastar el dinero que le había tocado en el sorteo. Entendía el padre que él necesitaba ese dinero para sobrevivir.

José Luis, el otro hijo de Pepe, también está enfadado con el padre, claro. Le había ocultado que les había tocado la lotería y eso que ellos le han hecho "muchos favores".

Para arreglar la situación familiar fueron al programa 'Y Ahora Sonsoles'.

En plató, Pepe aseguró: "Ese dinero es mío y lo necesito. Yo con mi pensión y la de mi compañera voy viviendo pero así estoy más desahogado. Lo que ocurre es que me ha parecido mal que mis hijos tiren el dinero".

El ataque de Pepe es lanzado contra su hija porque fue despedida del trabajo y cobró un finiquito de 10.000 euros. Ella lo refutaba, aseverando que fueron solo 6.000 euros, ya que estuvo en manos de abogados. "He tenido que vivir con ese dinero durante un año, pagando alquiler, comida, etcétera, porque no encontraba trabajo", le rebatió la hija.

El reproche mayor fue el de José Luis, más dolido aún que su hermana. "Yo siempre me voy a alegrar de lo que le pase, y eso que he estado trabajando para él dos semanas, jornadas completas, muchas horas, y aún no me ha pagado nada por eso", insistió el hijo de Pepe.

Pero hubo más peticiones de favores de sus hijos que Pepe no concedió. Estefanía apuntaba que le había solicitado ayuda con la entrada del piso. "Dije que se lo devolvería y se negó", asegura. "Nunca he querido nada que no fuera mío y le pedí como favor que me echara una mano", finalizó.