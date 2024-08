El conductor de autobuses sevillano que llamó a su hijo para decirle que había matado a su madre

La mañana del miércoles fue muy diferente en Pino Montano, uno de los barrios más poblados y populares de Sevilla. En la calle Estrella Beltegeuse, por donde solo una semana antes había pasado La Vuelta a España, se había cometido un crimen machista, el primero del 2024 en Sevilla.

El asesinato se produjo sobre las diez de la mañana en la vivienda familiar, un bajo en el que vivían Manuel y Ámparo, ya sin sus dos hijos, una mujer y un varón, que estaban independizados.

Los vecinos no daban crédito a lo que acababa de ocurrir. Todos coincidían en que era "una familia completamente normal". Nunca habían oído discusiones, ni signos de conflictividad. Fue una sorpresa que nadie podía imaginar.

El primero en conocer la tragedia fue el hijo mayor de la pareja. Su padre lo llamó para confesarle que había matado a su madre, tal como él mismo confirmó a los servicios de Emergencias 112.

Residía también en Pino Montano, a pocos minutos de la vivienda familiar y pudo acercarse a la escena del crimen. Así vio a su progenitora ensangrentada. Su padre también estaba con heridas, pues había intentado autolesionarse.

La vida no había sido fácil para el matrimonio, tal como relatan los vecinos. Ámparo, ama de casa, había sufrido un cáncer del que se había recuperado. Ahora planeaban iniciar una nueva vida en Cantillana, el pueblo del que eran originarios, a cuarenta minutos de la capital hispalense. La casa ya estaba vendida, tal como confirmaron varios vecinos.

"Nunca ha mostrado agresividad"

Desde allí, el autor del crimen, Manuel, pretendía seguir desarrollando su trabajo como conductor de autobuses en Tussam, la empresa municipal de transportes de Sevilla. Entre sus compañeros de trabajo, la noticia también cayó como un jarro de agua fría.

"Nunca ha mostrado agresividad. No hablaba por no molestar", decía uno de los que estaban acostumbrados a tratar con él en el ámbito laboral. "No sé que le habrá entrado en la cabeza. No veo a Manuel capaz de eso. Siempre lo he visto como una persona ejemplar", manifestaba otro de sus compañeros.

La incredulidad era la nota predominante entre algunos de los trabajadores de la empresa consultados por este medio. Con algunos de ellos también se relacionaba más allá de las horas laborales. Compartía con ellos una de sus grandes pasiones, como era el ciclismo. Realizar largas rutas por la provincia era su 'hobby' más practicado.

Todos los testigos coincidían en subrayar la "sorpresa" que sintieron al conocer este crimen, el primero de violencia machista que se registra en Sevilla en este 2024. Así lo confirmó la Dirección General de Violencia de Género pocas horas después de perpetrarse.

Vecinos agolpados en los alrededores del bloque donde se cometió el crimen. EFE Sevilla

Por su parte la Subdelegación del Gobierno en Sevilla también indicaba que no constaban denuncias previas por este motivo en el Sistema Viogén, el plan de seguimiento integral de estos casos.

Ahora, la Policía Nacional investiga el motivo que llevó a Manuel a asesinar a su mujer con un cuchillo. Por el momento, se encuentra bajo custodia policial en el hospital, ya que intentó autolesionarse y tenía importantes heridas en el cuello, según fuentes de la investigación. Lo servicios sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer, que murió degollada.

El crimen machista generó un gran revuelo durante la mañana en Pino Montano. Algunos de los más cercanos a la pareja, concentrados en torno al bloque de pisos, requirieron asistencia psicológica del personal del Ayuntamiento. También se acercaron al lugar decenas de curiosos que comprobaron cómo se trasladaba el cadáver al Instituto de Medicina Legal, donde se realizará la autopsia.

Málaga, la provincia andaluza con más muertes

El asesinato de Ámparo es el primero de violencia machista que se comete en Sevilla en el año 2024. En 2023 se produjeron tres. El último de ellos fue el pasado septiembre, cuando una mujer de nacionalidad filipina fue asesinada por su expareja en el barrio de La Macarena.

Por su parte, es la séptima víctima de esta lacra en Andalucía y la número 32 en toda España. Cinco de ellos se han producido en Málaga y uno en Granada, además del de Sevilla.

La última se registró en Antequera (Málaga), a inicios de julio, cuando un hombre de 62 años mató por asfixia a su mujer de 50.

Los días más dramáticos se vivieron el último fin de semana de junio. El viernes 28 de junio un hombre de 75 años estranguló a su pareja de 76 años en Fuengirola (Málaga) y después intentó quitarse la vida tomando pastillas.

Un día después, el sábado 29, en Zafarraya (Granada), un hombre de 34 años mató a una madre (49) y a su hija (20) con sendos disparos de arma de fuego. Poco después se encontró el cadáver del asesino, que se quitó la vida con otro disparo en la cabeza. Presuntamente era pareja o expareja de la hija.

Reacciones políticas

El asesinato de Ámparo ha generado reacciones desde todos los sectores políticos. Entre otros, se pronunció el propio Pedro Sánchez. "Todo mi cariño y mi pésame para la familia de la mujer asesinada en Sevilla por la violencia machista. Una sociedad justa y avanzada es incompatible con tanto dolor. Impliquémonos todos y todas. El 016 es gratuito, confidencial y no deja rastro en la factura", decía en X el presidente dle Gobierno.

Impliquémonos todos y todas. El 016 es gratuito, confidencial y no deja rastro en la factura.#NiUnaMenos https://t.co/t090nu9517 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 28, 2024

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, era el primero en reaccionar para mostrar "su más enérgica repulsa y condena". La consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López confesó encontrarse "horrorizada" a través de las redes sociales.

Juanma Moreno también ha mostrado su rechazo desde su visita institucional a China. "Es dramático. Se confirma un nuevo caso de violencia machista con este asesinato en Sevilla. Es obligación de todos erradicar este horror. Lucharemos para ello con todas nuestras fuerzas. Mis condolencias a los familiares y entorno de la víctima", escribía en X el presidente de la Junta de Andalucía.

Muy afectado también se expresó Juan Espadas, el secretario general del PSOE andaluz, que aseguró sentir "mucho dolor y rabia por este nuevo asesinato por violencia de género en un barrio" que siente "tan cerca como Pino Montano", una de las zonas más populares de Sevilla que se convirtió por un día en epicentro de la violencia machista.