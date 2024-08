Manu, el 'tiktoker' que lidera las protestas contra Maduro en Madrid: "Me duele estar en España"

En la canción Condenados, el rapero Akapellah espeta un "Y ahora que el mal momento le tocó al venezolano / los países hermanos se olvidaron de su historia". Esa sensación, la de que sólo los venezolanos sufren por lo que sucede en Venezuela, la intenta ahora romper Manuel Plaza (Maturín, Venezuela, 1996) desde Madrid. El creador de contenido, conocido en sus redes sociales principalmente por compartir vídeos de cámaras ocultas, acaparó el pasado sábado las imágenes de las protestas por la libertad de Venezuela en la capital de España.

"Cuando se anunciaron los resultados, rompí a llorar", confiesa Manu Plaza en una conversación con EL ESPAÑOL. Para llegar hasta ese punto hay que remontarse hasta el 2015, en una historia de migración que recuerda a la de los otros casi medio millón de venezolanos que actualmente viven en España. Manuel, un joven de 19 años, marchó desde Venezuela hasta los Estados Unidos en búsqueda de nuevas oportunidades. "Cuando yo salí, los supermercados estaban totalmente vacíos, ni siquiera teniendo dinero podías conseguir nada. Pedías un perrito caliente en la calle y sólo te ponían media salchicha para guardar para el siguiente", recuerda.

En aquel 2015, Venezuela vivió una de las peores crisis humanitarias en su historia reciente. Desde entonces, el país latinoamericano ha vivido un deterioro significativo en sus indicadores económicos, sociales y políticos que han llevado a más de 7 millones de venezolanos a abandonar su hogar. Ese éxodo masivo, intensificado en los últimos años, ha sido impulsado por una combinación de factores que influyen la hiperinflación, la escasez de servicios básicos y la inseguridad alimenticia.

El impacto de la crisis económica es profundo. Desde 2014, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela ha caído más del 70%, mientras que la inflación alcanzó niveles históricos, superando el 1,000,000% anual en 2018. Aunque en años recientes la inflación ha disminuido, sigue siendo una de las más altas del mundo. Mientras que las condiciones de vida en Venezuela han continuado deteriorándose. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), en 2019 más del 90% de la población vivía en pobreza, con un 76.6% de la población en pobreza extrema.

"En Venezuela sólo había delincuencia y pobreza. Ya no quedaban ni consumos, ni servicios, ni medicinas", explica Manuel. En los Estados Unidos estuvo estudiando un año, hasta que cumplió los 20. Entonces, partió hacia España. "Cuando llegué aquí comencé a estudiar Administración y Dirección de Empresas. Pero, realmente, a mí me gustaba otra cosa. Ya había comenzado a grabar y a hacer contenido, por lo que sabía que eso era lo mío", continúa Plaza.

Casi un millón de seguidores

Poco después abandonó la carrera de ADE para dedicarse al contenido audiovisual. Cursó estudios en dirección y producción audiovisual mientras recibía clases de interpretación. Actualmente Manu Plaza tiene casi medio millón de seguidores en Instagram y roza el millón en TikTok. Sus vídeos, en los que mezcla el humor y las buenas acciones, tienden a viralizarse: en uno, le pregunta a una cajera de Mercadona si unos bombones son buenos y, al pagarlos, procede a regalárselos. Ese en concreto acumula casi 20 millones de visualizaciones. "Desde cuarentena comencé a viralizar vídeos de cámara oculta y se me fue dando superbién. También intento potencia mi carrera como actor, tuve apariciones en las series Berlín y La Casa de Papel...", explica.

El domingo 28 de julio casi no pudo dormir ante el anuncio del ganador de las elecciones en Venezuela, dice, pues esperaba que hubiera una metamorfosis. "Tenía demasiada fe. Obviamente los cambios no son de la noche a la mañana, pero por lo menos esperaba el comienzo. Una de las cosas que más me duele es que yo tenga que estar aquí, en España. Porque yo no quiero ser español", expresa. El oficialismo dice que Maduro ganó las elecciones con un 51% de los votos. Mientras que la oposición ha publicado casi 25.000 actas en las que se aprecia una clara victoria de Edmundo González, candidato por la Plataforma Unitaria Democrática.

"Cuando me levanté habían dado los resultados oficiales. Empecé a llorar, obviamente por la tristeza. Pero más allá de la tristeza, de la impotencia que se me cortaban muchas oportunidades", explica Manu. Se refiere a que siente que su proyección en Venezuela hubiera sido mucho mayor que en España. "Las dos veces que he ido a mi país desde que me marché he subido exponencialmente en seguidores. Aquí tengo que trabajar el doble. El ser latino, mi forma de hablar, me cierra oportunidades de trabajo, de salir en la televisión, en películas, en series", comenta.

El pasado sábado habló como portavoz de los creadores de contenido venezolanos en España a petición de la oposición. "Nadie lo sabe, pero uno de los creadores de contenidos que nos acompañan aquí en España no está aquí porque la guerrilla le llegó a su casa, le llegó a amenazar a la mamá. Y así que aquí nos quieren callar", dijo. A pesar de ello, dice que "si tuviera a Maduro de frente" no utilizaría la violencia. "No soy una persona de odio. Lo único que haría sería preguntarle: ¿por qué hace esto? ¿No tiene un corazón, una familia, una mamá, seres queridos?", sentencia.