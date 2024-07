España a un paso de la gloria en la Eurocopa: "Es como un tren que no se puede parar"

El gol de Lamine Yamal en el partido contra Francia puso a volar nuestra imaginación. No solo nos hizo recordar lo felices que fuimos en 2008, sino que también nos abrió las puertas de la final en Berlín y nos devolvió la ilusión de poder triunfar de nuevo. En el capítulo de hoy abordamos las similitudes y diferencias entre la selección del 2008 y la de 2024. Hablamos con dos de los 23 hombres de Luis Aragonés que nos convirtieron en campeones de la Eurocopa de 2008.



El centrocampista Rubén de la Red verá la final con sus hijos desde la playa. Destaca la fuerza de los jugadores, pero remarca que los tiempos han cambiado. “Somos distintos, nosotros jugábamos a la pocha y ellos con TikTok”. Recuerda que se juntaban a jugar a las cartas y casi siempre ganaba Pepe Reina. “La veteranía siempre es un grado”, destaca de la Red, quien anunció su retirada del fútbol profesional en 2010 a causa de una afección cardiaca.

También nos atiende Marcos Senna, uno de los motores de España en la Eurocopa. "De la Fuente es un diez como entrenador". El exjugador asegura “no haber visto un mejor fútbol que el de España, sería injusto perder”. Senna abrió camino al convertirse en el primer futbolista nacido en Brasil que jugó un Mundial con la selección española y se pronuncia sobre la multiculturalidad en el campo. “España me acogió muy bien, Luis Aragonés me adoptó de una manera fenomenal, he dejado un legado bonito para que los que vengan sigan el camino”.



Entrevistamos a Cesar Mendiondo, segundo entrenador de Luis Aragonés y hombre de confianza del entrenador. “La clave es conseguir que los jugadores crean en ti, eso lo consiguió Aragonés y lo está consiguiendo Luis de la Fuente”, sostiene.

Jorge Pacheco, redactor de deportes de EL ESPAÑOL, nos acerca el perfil de Lamine Yamal. El joven de 16 años se ha metido a España en el bolsillo y en la final.