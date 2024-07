Jennifer Miranda, de actriz en 'La Casa de Papel' a vivir del boxeo a los 37 años gracias a Only Fans

Jennifer Miranda (19 de agosto de 1986, Puerto Real, Cádiz) lleva tatuado en el pecho "blessed". En su antebrazo derecho, la tinta apunta: "God's plan". A pesar de haberse criado en Sevilla, la púgil número uno de la WBA no es católica practicante, pero está segura de que "algo hay". "Lo llevo a mi forma. Tengo que creer porque me han pasado muchas cosas y en los momentos más difíciles pienso que todo pasa por algo. En la Team Combat League de Estados Unidos me sentí afortunada y bendecida y eso me hace seguir esforzándome".

Este jueves, llega apurada de tiempo a su gimnasio The Boxer Club y pide perdón con una sonrisa. Una compañera le pregunta si empiezan sin ella el entrenamiento y asiente: tiene que atender a dos periodistas antes de arrancar.

Lo de las entrevistas se ha vuelto una parte más de su vida en los últimos años. Concretamente, desde que participó en La Casa de Papel como Arteche, una militar imparable a las órdenes del sargento Sagasta. "Aquel papel me dio muchas oportunidades; me ha abierto muchas puertas".

La boxeadora se tatuó "bendecida" en Estados Unidos. Sara Fernández

Tatuaje en el brazo derecho de la boxeadora. Traducido significa "el plan de Dios". Sara Fernández

Una de ellas fue la de Only Fans, su patrocinador principal, que le contactó cuando justo estaba a punto de dejarlo, porque su cuerpo "se rompía" con el trabajo y el entrenamiento. "Entonces llegaron ellos y son parte de mi familia y mi equipo. Fui la primera deportista española en la que confiaron para patrocinar y me cambió la vida. Pude dedicarme solo a boxear. Ahí, además, pude pelear y ganar el título mundial interino de la WBA (Asociación Mundial de Boxeo) gracias a que ellos pusieron parte de la financiación para hacerlo en España. Estoy muy agradecida de que alguien confíe para poder hacerlo así".

El siguiente paso de 'Tormenta' Miranda es arrancarle el título mundial a la puertorriqueña Amanda Serrano en un combate que se espera que se celebre en los próximos meses. Mientras tanto, la andaluza se sigue preparando y vuelve al ring el sábado 20 de julio en la velada The Boxer Day 11, en el Teatro Las Vegas de Madrid.

El inicio del plan

La historia de Jennifer Miranda comienza en el barrio Jarana de Puerto Real. Siendo muy pequeñita, por motivos familiares, se trasladó a Sevilla, donde crecería practicando multitud de deportes. Empezó con la gimnasia rítmica y probó algunos más como el hockey sobre patines o la natación, disciplina en la que su padre fue olímpico.

Por este motivo, nunca le inculcaron la competición. "Él compitió mucho y sabía lo difícil que era el deporte, por eso evitó mucho el tema de la competición. Él quería que yo estudiara. Desde chiquitita, es verdad que destacaba en todos los deportes. Él intentó que no lo hiciera, pero… Cuando está para ti es para ti".

Miranda se ajusta las muñequeras. Sara Fernández

'Tormenta' Miranda colocándose los guantes. Sara Fernández

Ya siendo adolescente, Miranda hacía kick boxing con su hermano en la capital hispalense. Su entrenador era Jorge Campillo. "Esos entrenamientos tan duros en los que me medía con chicos... Eso fue lo que hizo tan dura", apunta Tormenta Miranda en conversación con EL ESPAÑOL.

Fue entonces cuando llegó, casi por casualidad, el boxeo. En aquellos días, la andaluza quería ser profesora de Educación Física, pero la nota obtenida en Selectividad no le alcanzaba para acceder. Un compañero se le acercó y le dio la solución: "Si ganas el campeonato de España de boxeo entras". La púgil cuenta lo que ocurrió: "Tenía que elegir entre hacer de nuevo la Selectividad o competir y yo vi más divertido hacer el campeonato".

Fue su primera experiencia como púgil y su primera victoria. "Ahí empecé a boxear. Me subí al ring sin saberme todas las reglas. Eso es verídico. Yo no sabía lo que tenía que hacer cuando había una cuenta… (risas). Era una locura. La verdad es que tenía mucha raza, pero técnica ninguna. Las peleas fueron buenas, pero entrené en un mes. Tenía mucha raza y mucha seguridad".

Fuerza mental

Aquel fue el inicio de una prometedora carrera. "Ahí es cuando me enamoro de este deporte porque implica fuerza física, inteligencia, tener que pensar más rápido que el rival… Te hace crecer mucho tanto física como mentalmente. Es una pasada. Al principio empieza como un enganche y, cuando fui al equipo nacional, le dije a mi madre: voy a poder viajar, a cobrar y voy a hacer deporte".

Tormenta Miranda golpeando el saco. Sara Fernández

Miranda durante los entrenamientos en el saco. Sara Fernández

"Se fue transformando todo", dice sobre lo ocurrido nada más comenzar. "Ahí te das cuenta de que el boxeo te da tanto que lo volvería a hacer millones de veces. El boxeo te convierte en una mujer más fuerte, súper segura. El alto rendimiento hace que, pase lo que pase, sepas que te vas a levantar. Porque estás acostumbrada a tocar fondo y volver a levantarte. Eso durante años. Entonces, cuando de verdad ocurre algo en la vida muy chungo, sabes que te vas a levantar. Con eso me quedo".

Su objetivo era ser olímpica y a punto estuvo de ser la primera boxeadora que representara a España en unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, meses antes de que empezaran los de Río de Janeiro, en 2016, se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha y el sueño se truncó.

Volvió a virar su vida. "En la vida, con los años, sabes que pasan cosas malas y hay que estar preparada para eso. El boxeo te hace muy fuerte", dice.

En 2018 dio el paso para ser profesional, pero mientras todo esto ocurría, Miranda mezclaba entrenamiento y trabajo. "Yo he trabajado toda mi vida porque no puedes vivir del boxeo. Lo conseguí hace un año, a punto de dejarlo que estaba, porque ya te rompes. Tú no sabes por qué. Tú tiras y tiras y tiras… Pero cuando paras de trabajar y solo te dedicas a entrenar ya sabía por qué me rompía", apunta.

Miranda en posición de plancha durante el entrenamiento. Sara Fernández

Zancadas realizadas por miranda durante su entrenamiento. Sara Fernández

El motivo es claro: "Porque al final te levantas a las 6 de la mañana, trabajas hasta 10 horas y luego vuelves a entrenar para preparar un combate fuerte… Entonces, me rompo por la falta de descanso. Realmente, es muy difícil conseguir patrocinadores tan fuertes como para que tú te puedas dedicar solo a entrenar, que sea tu trabajo, que es como están todos en Estados Unidos, la única manera de llegar al top mundial. Por eso estaba a punto de dejarlo, porque yo veía que me faltaba, que no podía… Mi cuerpo se rompía antes de yo poder llegar a eso".

Actriz y Only Fans

Entre sus trabajos, apareció uno para auparle por enésima vez: actriz. Miranda iba a actuar en la serie de éxito La Casa de Papel interpretando a Arteche, una militar de operaciones especiales que debía desalojar a los atracadores atrincherados en Banco de España.

Tuvo que apartar los entrenamientos durante la grabación. "Un poquito, pero mereció la pena. Eran 10 horas de grabación y muy físicas. Intentaba hacer algo de pesas y tal, pero el boxeo estuvo aparcado", reconoce.

'Tormenta' Miranda durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Por eso su carrera como actriz no ha continuado. "Alguna vez me han llamado para hacer alguna cosita, pero he tenido que dejar aparcado el tema televisivo", apunta, porque ahora se dedica en exclusiva al boxeo.

Miranda está muy agradecida a aquella oportunidad. "Al principio me reconocía mucha gente. Las redes sociales son muy importantes y aquel papel me dio muchas entrevistas, me dio muchas oportunidades... Que me cogieran en el Team Combat League fue gracias a eso, lo de Only Fans también… Hubo un mánager en tema marketing que me cogió gracias a esto… Me ha abierto muchas puertas".

Porque, con anterioridad, "había tenido algunos sponsors, pero poca cosa. No te llega como para poder dedicarte al completo. Al final, el top tiene muchos gastos. El fisio, la cámara hiperbárica… Al final te pones a trabajar para poder seguir boxeando. Estoy muy agradecida y sí que quiero valorar a Only Fans porque gracias a ellos que hoy estoy la número uno del ránking".

Tormenta Miranda durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

—¿Qué contenido muestra en esa plataforma?

—Es una red social tipo Instagram, donde cada uno sube lo que quiere. Sí es cierto que [Meta] te vetará unas cosas y tal, pero la gente juega con eso. Pues esto es lo mismo. Es una página que se crea para que los fanáticos de la gente más famosa les siga e interactúe con ellos, pero la gente hace lo que vio que les dio el negocio.

Independientemente de eso, los deportistas hacemos con la página lo que hacemos con nuestro deporte. Cada uno hace lo que decide hacer. Ellos [Only Fans] no te van a marcar nada. De hecho, les gusta y quieren toda esta parte. La raíz es eso y ellos quieren mantener la esencia. Además, están apostando por muchos deportes, como el motociclismo, pero no solo eso, también por monologuistas y tienen Only Fans TV, donde hacen programas de todo tipo. Ellos están apostando muy fuerte y, oye, encantadísima de explicarlo.

También son muchos los deportistas a los que les enseñas esto y qué bonito eso, tener una marca que te apoye. Porque ellos solo te piden, como cualquier marca, su logo, sus historias, mover las redes y hablar de lo que quieres. Cuando sabes cómo funciona, estás totalmente tranquila.

Su último año

Jennifer Miranda se prepara para darlo todo en el próximo año y conseguir el primer campeonato mundial del peso pluma para España. "Es mi último año y tiene que salir lo más grande", apunta. "Voy a ir a ganar, por eso estoy apartando el resto".

Entrena todos los días de la semana con Javier Pardo en los gimnasios The Boxer Club. Pone mucho énfasis en la importancia de su entrenador. "Es muy completo, tanto en la parte técnica como en la física. También es una persona que va de cara, que en este mundo se agradece mucho", apunta 'Tormenta' Miranda en medio de su entrenamiento.

Jennifer durante su entrenamiento físico. Sara Fernández

Miranda realiza dominadas durante su entrenamiento. Sara Fernández

La preparación es dura, pero no es individual. "Somos un equipo. Parece que el boxeo es individual y es totalmente de equipo. Hay muchos momentos de soledad en el ring, pero ellos hacen mucho de acompañamiento. Siempre trabajamos en grupo".

El entrenamiento es a doble sesión —"dos veces en semana fuerza y el resto es más físico; los miércoles y sábados hacemos sparring"—, excepto miércoles y domingos por la tarde, que son los momentos de descanso. "Descanso activo para ir al fisio, para mover temas de redes sociales… Es un trabajo diferente y hay que mantener el tema marcas, tu imagen… Todo para seguir creando y seguir creciendo. Siempre es buscando oportunidades", aclara Miranda.

La nutrición. Preparando el futuro. En el mundo del boxeo, la nutrición es un aspecto fundamental. 'Tormenta' Miranda compite en peso pluma y debe estar mirando casi siempre a la báscula. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, reconoce que este aspecto lo lleva junto a Pardo, "que como ya dije es completísimo". Además, tras su paso por Estados Unidos en la Team Combat League, se ha adentrado aún más en ese mundo. "Ahora ya llevo unos meses en los que me estoy formando aún más en nutrición, porque estoy viendo ahí una posible salida y me gustaría ayudar a la gente", apunta.

Pero no solo es un trabajo de equipo el entrenamiento físico, también el que está detrás para poder conseguir peleas, hacer eventos y participar en veladas. Porque en España, el boxeo no es un deporte fácil. "Al final es un trabajo de todos, un trabajo constante que no se ve, que es estar, ir, planear… Muchas cosas detrás", apunta Miranda.

"Se lo tengo que agradecer a Javier Pardo (entrenador) y a Sergio Pérez (mánager), que desde el equipo nacional estamos juntos. Es cierto que han hecho todo por mí. Ellos han sido capaces de hacerme la carrera, a veces han puesto hasta de su bolsillo para pagarlo todo, han hecho los eventos más chulos de España... Es muy difícil", aclara.

Jennifer hace manoplas con Javier Pardo. Sara Fernández

Sara Fernández haciendo manoplas con su entrenador Javier Pardo. Sara Fernández

Todo esto recae también sobre los hombros del boxeador cuando está sobre el cuadrilátero. Con la presión, es importante mantener muchas veces a raya la cabeza. "Sobre las espaldas llevo mucho peso y el trabajo psicológico es muy importante. El psicólogo deportivo es importante y hay que trabajarlo mucho", apunta. "Lo hablaba con una compañera el otro día. Ya es que tenemos que conseguir el dinero, vender entradas, crea todo y ahora gana. No puedes perder. Es una responsabilidad extra y cuesta mucho", apunta.

Pero la presión no opaca el esfuerzo ni la ilusión por el cinturón de campeona del mundo. "Esto es un sueño hecho realidad. Sé que han trabajado y trabajan para que tengamos un equipo de competición grandísimo. Gracias a ellos el boxeo se está moviendo muchísimo. Muchas chicas, jóvenes… Es un sueño, porque yo amo el boxeo y esto es increíble. Es muy difícil, pero se está consiguiendo".